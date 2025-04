Hoa hậu Kỳ Duyên gỡ video mặc áo Đoàn, đeo khăn quàng đỏ

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã thông báo gỡ video có hình ảnh mình mặc áo Đoàn, đeo khăn quàng đỏ trên mạng xã hội. Kỳ Duyên cho biết, bản thân buồn khi nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc này.

Hoa hậu Kỳ Duyên vấp phải tranh cãi khi mặc áo Đoàn, đeo khăn quàng đỏ (Ảnh: Chụp màn hình).

"Hòa vào không khí lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xuất phát từ tinh thần yêu nước của bản thân, Duyên đã thực hiện hình ảnh tại các địa điểm nổi bật tại TPHCM. Tuy nhiên, phần hình ảnh Duyên mặc áo Đoàn thanh niên và đeo khăn quàng đỏ đã có những ý kiến tranh luận.

Trong thời điểm đất nước cùng vui, Duyên rất buồn vì sự việc không đáng có này. Duyên xin phép tháo video trên các nền tảng xã hội của mình để tránh sự việc đi quá xa", cô chia sẻ.

Kỳ Duyên cũng mong mọi người dừng tranh luận, để hướng về niềm vui trong ngày trọng đại của dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, trợ lý của Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết, người đẹp gốc Nam Định không muốn chia sẻ gì thêm. Các ý kiến đã được cô chia sẻ đầy đủ trên Facebook cá nhân.

Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải một số ảnh, video mặc áo Đoàn thanh niên Việt Nam, đeo khăn quàng đỏ, thực hiện một số động tác như đứng nghiêm, chào cờ.

Sau 2 ngày đăng tải, video này thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem và một số bình luận trái chiều. Có khán giả cho rằng, việc mặc áo Đoàn, đeo khăn quàng đỏ là chưa đúng theo điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Phản hồi những ý kiến trái chiều, Kỳ Duyên dùng ảnh chụp màn hình một bài đăng của fanpage (một trang được thiết lập ra để đại diện cho một cá nhân hay tổ chức) Thiếu nhi TPHCM với nội dung đoàn viên, thanh niên có thể truyền lửa cho đội viên bằng cách tặng khăn quàng đỏ.

Tuy nhiên, dẫn chứng của Kỳ Duyên không thuyết phục được khán giả...

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Tháng 9/2024, cô giành chiến thắng tại Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam). Hai tháng sau, cô thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ thế giới) tại Mexico, vào top 30 chung cuộc.

Người đẹp cũng từng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023.