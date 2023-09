Cuộc hôn nhân 10 năm tự do tự tại của "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm kết hôn, Lee Hyori và chồng thực hiện lại một bộ ảnh cưới, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc và tự nhiên. Đó là hình ảnh hai nghệ sĩ cùng vào bếp, thư giãn trong phòng khách, chăm sóc bầy cún cưng hay cùng sáng tác.

Trên trang cá nhân, chồng Lee Hyori bày tỏ tình cảm với vợ: "Bà xã, hãy ở bên nhau giống như cách 10 năm qua chúng ta đã ở bên nhau nhé". Bộ ảnh cưới giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc của vợ chồng Lee Hyori nhanh chóng trở nên "hot" trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Lee Hyori và chồng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới (Ảnh: Naver).

Nhiều năm qua, Lee Hyori và ông xã được xem là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí xứ Hàn. Họ hẹn hò từ năm 2011 và kết hôn vào năm 2013. Quyết định gắn bó với một nhạc sĩ kém danh tiếng như Lee Sang Soon từng khiến Lee Hyori đối mặt với sự phản đối của người hâm mộ.

So với vợ, Lee Sang Soon không nổi tiếng bằng và cũng không sở hữu tài sản kếch xù. Về ngoại hình, cả hai cũng có sự chênh lệch lớn. Nhiều khán giả hâm mộ gọi Lee Hyori là "người đẹp" trong khi gọi ông xã của cô là "quái vật".

Song, sự chân thành và lối sống giản dị của Sang Soon đã cảm hóa trái tim của Lee Hyori. Những năm tháng hoạt động không ngừng nghỉ trong làng giải trí khiến Lee Hyori mệt mỏi. Do vậy, cuộc sống chậm và không áp lực mà Lee Sang Soon mang đến khiến Lee Hyori thấy nhẹ nhàng và bình yên.

Sau đám cưới vào năm 2013, Lee Hyori và Lee Sang Soon chuyển đến sống tại ngôi nhà trên đảo Jeju (Hàn Quốc), tận hưởng cuộc sống yên bình. Hàng ngày, họ cùng trồng cây, nấu ăn, chăm sóc đàn thú cưng và tập yoga.

Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện theo phong cách tự nhiên, ngay tại tổ ấm của họ (Ảnh: Instagram).

Lee Hyori và Lee Sang Soon nuôi một đàn thú cưng (Ảnh: Instagram).

Năm 2017, Lee Hyori giới thiệu tổ ấm của cô với công chúng trong chương trình Hyori's homestay. Từ đó, căn nhà nhỏ trên đảo của vợ chồng Lee Hyori trở thành địa điểm nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch.

Thấy tự do bị đánh cắp, cặp đôi đã quyết định bán căn nhà này cho đài jTBC (đơn vị sản xuất chương trình Hyori's homestay) vào tháng 7/2018 với giá 1,34 tỷ won (hơn 24 tỷ đồng).

Đầu năm 2020, Lee Hyori và ông xã quyết định về Seoul (Hàn Quốc) sống. Ngôi sao nổi tiếng cũng bắt đầu trở lại với các dự án âm nhạc và show truyền hình của Hàn Quốc.

Không còn trẻ nhưng sức hấp dẫn của Lee Hyori vẫn rất mạnh mẽ. Cô luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả trong mỗi lần xuất hiện trên truyền hình.

Với người hâm mộ, Lee Hyori là một nữ thần sắc đẹp, một biểu tượng thời trang của làng giải trí Hàn Quốc, nhưng với ông xã của cô, Lee Hyori là một phụ nữ bình thường.

Studio nhỏ là nơi Lee Hyori và Lee Sang Soon cùng ca hát và sáng tác (Ảnh: Instagram).

Lee Sang Soon từng nói về vợ: "Hình ảnh Hyori trên sân khấu và Hyori ngoài đời thường có khác biệt rất lớn. Khi vợ tôi trang điểm, tôi sững sờ và tự hỏi ai đang ở bên cạnh mình thế này? Ở nhà, vợ tôi rất ít khi chịu thay quần áo, chỉ mặc đi mặc lại một bộ đồ".

Về phần mình, Lee Hyori trân trọng cảm giác an toàn hay những bài học về cách tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi và đầy ý nghĩa mà ông xã mang lại cho cô.

Dù đã ở bên nhau khá lâu và tuổi không còn trẻ, Lee Hyori và Lee Sang Soon chưa có con. Năm 2022, Lee Hyori thừa nhận, cô bắt đầu nghĩ tới việc có con và muốn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

Nữ hoàng gợi cảm của làng nhạc trẻ xứ Hàn hiện theo đuổi lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập yoga mỗi ngày để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, càng có tuổi, việc có con với vợ chồng cô càng trở nên khó khăn.

Nhan sắc quyến rũ của Lee Hyori khi đã ngoài tứ tuần (Ảnh: HB).

Trong những video chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội, Lee Hyori và chồng thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị và ấm áp. Họ cùng tận hưởng cuộc sống, theo đuổi các công việc thiện nguyện.

Tháng 8 vừa rồi, nữ ca sĩ đã quyên góp 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) để giúp đỡ những người bị thiệt hại do mưa lớn kỷ lục tại Hàn Quốc. Hai vợ chồng nữ ca sĩ còn là những người đi đầu trong việc bảo vệ những chú chó hoang hay tích cực bảo vệ môi trường.

Lee Hyori (SN 1979) là ngôi sao đình đám của làng nhạc xứ kim chi. Ngoài những thành tích trong âm nhạc, cô còn được xem là biểu tượng gợi cảm của làng giải trí xứ kim chi.

Cô từng là thành viên của nhóm Fin.K.L từ năm 1998 tới năm 2003, cô tách ra hoạt động riêng và thành công rực rỡ. Phong cách thời trang phóng khoáng, những bước nhảy gợi cảm, phóng khoáng đã biến Lee Hyori trở thành một trong những nữ ca sĩ thành công nhất Hàn Quốc suốt 20 năm qua.