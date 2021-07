"Nữ hoàng Seon Deok" Lee Yo Won trẻ đẹp đáng kinh ngạc ở tuổi 41

Dân trí Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên xứ Hàn Lee Yo Won được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng choáng váng. Nhiều khán giả kinh ngạc khi biết cô đã 41 tuổi và qua ba lần sinh nở.

Trong bức ảnh mới được đăng tải trên mạng, Lee Yo Won trông trẻ như mới ở tuổi đôi mươi dù cô đã bước sang tuổi 41. Trong ảnh, nữ diễn viên 41 tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ trong trẻo, đáng yêu.

Lee Yo Won, sinh năm 1980, xuất thân từ người mẫu rồi chuyển sang làm diễn viên điện ảnh. Cô chính thức ra mắt với tư cách một diễn viên trong bộ phim điện ảnh đầu tay Scent of a man vào năm 1998 bằng một vai diễn nhỏ.

Hình ảnh mới nhất của Lee Yo Won đăng tải trên trang cá nhân khiến fan choáng váng vì vẻ ngoài trẻ trung và ngọt ngào của nữ diễn viên 41 tuổi.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với nhiều tác phẩm như Nữ Hoàng Seon Deok, Scent Of A Man, Attack the Gas Station, Blue Fog… Lee Yo Won thừa nhận rằng, bộ phim điện ảnh Take Care of My Cat chính là bước đệm đáng nhớ nhất giúp cô tạo nên tên tuổi như bây giờ.

Phim là câu chuyện kể về tình bạn của năm cô gái trẻ vừa tốt nghiệp trung học đang phải đang "vật lộn" với cuộc sống để tìm công việc mưu sinh ở thành phố cảng Incheon. Phim được trình chiếu vào năm 2001 tạo nên tiếng vang lớn so với những bộ phim cùng năm và mang về cho Lee Yo Won giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Năm 2003, cô bất ngờ thông báo kết hôn với tay golf chuyên nghiệp Park Jin Woo và ít xuất hiện trước công chúng. Cuộc hôn nhân với người bạn đời không làm việc trong làng giải trí của Lee Yo Won rất ngọt ngào. Cặp đôi có ba con chung gồm hai con gái và một cậu con trai.

Lee Yo Won là một ngôi sao thế hệ 8x nổi tiếng, tài sắc vẹn toàn của làng giải trí xứ Hàn.

Sau gần ba năm tạm ngưng hoạt động để chăm lo cho gia đình, năm 2005, Lee Yo Won tái xuất với bộ phim truyền hình Thời trang thập niên 70 (Fashion 70s) của đài SBS hợp tác cùng Joo Jin Mo, Chung Jung Myung và Kim Min Jung. Trong phim, Lee Yo Won vào vai nhà thiết kế trẻ, có tham vọng nhưng tốt bụng. Phim đánh dấu sự trở lại của Lee Yo Won sau những năm nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình với tỷ suất bạn xem đài ấn tượng.

Dù đã lập gia đình nhưng Lee Yo Won vẫn nhận được sự ủng hộ của chồng khi hoạt động trong làng giải trí. Năm 2007, cô tiếp tục có vai diễn ấn tượng trong vai nữ bác sĩ thực tập Bong Dal Hee trong bộ phim đề tài y khoa Surgeon Bong Dal Hee. Vai diễn dã mang về cho cô các giải thưởng cuối năm của đài SBS và tỷ suất xem đài của bộ phim cũng rất ấn tượng - 30%.

Lee Yo Won (trái) gắn liền với bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng của Hàn Quốc - Nữ hoàng Seon Deok.

Bộ phim điện ảnh mang tên May 18 ra mắt vào năm 2007 cũng trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. Năm 2009, cô thành công rực rỡ với vai diễn Nữ hoàng Seon Deok trong bộ phim truyền hình cổ trang cùng tên. Phim đem đến cho khán giả một chuyện tình tay ba sâu sắc, đầy nước mắt của nữ hoàng Seon Deok (Lee Yo Won), tướng quân Bi Dam (Kim Nam Gil) và Kim Yoo Shin (Uhm Tae Wong).

Không đóng quá nhiều phim nhưng những vai diễn của Lee Yo Won đều gây ấn tượng mạnh với khán giả. Năm 2013, Lee Yo Won góp mặt trong bộ phim về giới thượng lưu quyền lực ở Hàn Quốc - Empire of Gold (Đế chế hoàng kim) của đài SBS. Trong phim, cô vào vai con gái út của một gia đình tài phiệt, thông minh, mạnh mẽ khi cố gắng bảo vệ khối tài sản của cả gia đình.

Lee Yo Won lập gia đình khá sớm. Cô và "ông xã" vốn là một tay golf chuyên nghiệp đã có ba con, một trai và hai gái.

Năm 2016, cô tái ngộ khán giả với những dự án mới - My Horrible Boss. Lee Yo Won thể hiện một nhân vật hoàn toàn khác biệt với những vai diễn trong quá khứ của cô, một cô nàng tham vọng và cá tính. Vai diễn gần nhất của Lee Yo Won là nữ chính trong bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm Different Dreams và The Running Mates: Human Rights vào năm 2019.

Trong số những nữ diễn viên thế hệ 8x của Hàn Quốc, Lee Yo Won được đánh giá là một ngôi sao tài sắc vẹn toàn, không "đánh bóng" tên tuổi bởi những scandal đời tư "ồn ào". Sự nghiệp của cô có dấu hiệu chững lại trong vài năm gần đây nhưng Lee Yo Won vẫn nhận được tình yêu của khán giả hâm mộ.

Từ 2019, Lee Yo Won tạm ngừng đóng phim nhưng cô vẫn được khán giả yêu mến.

Mi Vân

Theo Instagram/Korea