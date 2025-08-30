Hoàng Thùy Linh chỉnh động tác cho Đen Vâu, lần đầu thân mật giữa đám đông

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 quy tụ nhiều văn nghệ sĩ trong khối văn hóa - thể thao. Trong đó, sự xuất hiện của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh Hoàng Thùy Linh tỉ mỉ hướng dẫn Đen Vâu cách cầm lụa tại điểm tập kết được lan truyền rộng rãi. Trong clip, Đen Vâu xuất hiện với áo vest đen lịch lãm, trong khi Hoàng Thùy Linh diện áo dài đỏ nổi bật.

Khoảnh khắc tương tác của Đen Vâu – Hoàng Thùy Linh gây chú ý (Video: bonggonn173).

Trước sự chứng kiến của nhiều nghệ sĩ và khán giả, Hoàng Thùy Linh tận tình hướng dẫn Đen Vâu cách xếp và cầm dải lụa sao cho chuẩn. Cô cau mày nghiêm khắc, tận tình chỉnh từng động tác khi Đen Vâu làm chưa đúng ý. Về phía Đen Vâu, nam rapper chỉ gật đầu làm theo, gương mặt toát lên vẻ "cam chịu".

Khoảnh khắc chỉ kéo dài khoảng 30 giây nhưng nhanh chóng gây "bão" trên mạng xã hội. Không ít khán giả tỏ ra thích thú, hài hước gọi Hoàng Thùy Linh là "nóc nhà" của Đen Vâu.

Đen Vâu trong buổi tổng duyệt sáng nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Một số bình luận được để lại dưới video: "Anh Đen làm theo chị Linh bảo mà không dám hó hé gì luôn, nóc nhà của anh Đen đây rồi", "Chị bảo làm sao là anh làm y vậy chứ có dám cãi đâu"...

Thậm chí có người còn liên tưởng: "Anh Đen mặc vest, chị Linh mặc áo dài đỏ giống như đang làm lễ cưới truyền thống".

Không chỉ ở buổi tổng duyệt, trong suốt quá trình tập luyện, cả hai liên tục có những khoảnh khắc tương tác gây chú ý. Gắn với tin đồn tình cảm kéo dài thời gian qua, "nhất cử nhất động" của cặp đôi càng khiến cộng đồng quan tâm.

Đen Vâu đổi vị trí cho Hoàng Thùy Linh khi tổng duyệt diễu hành A80 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đen Vâu cho biết anh đã chủ động liên hệ NSND Xuân Bắc để xin tham gia diễu hành.

"Thú thật, tôi không thể tin nổi. Ngoài việc được góp mặt trong đoàn, tôi còn được gặp gỡ, giao lưu cùng những nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ. Được đứng cạnh họ là một niềm tự hào lớn. Tôi mang những bức ảnh này về khoe với bố mẹ, đó là điều khiến tôi xúc động và hãnh diện", nam rapper chia sẻ.

Trước đó tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, hình ảnh Đen Vâu nở nụ cười rạng rỡ vẫy chào khán giả khi đi ngay phía sau Hoàng Thùy Linh cũng gây "sốt" mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực.