Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu: Mối quan hệ nhiều ẩn số và những lần gây xôn xao

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video được cho là ghi lại cảnh Hoàng Thùy Linh và rapper Đen xuất hiện tại quê nhà Tam Đảo (Phú Thọ). Trong clip, cả hai bế hai em bé ra vào khuôn viên vườn nhà.

Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả vui mừng gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi.

Hiện phía ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen vẫn chưa lên tiếng về những hình ảnh này. Phóng viên Dân trí cũng đã liên hệ đại diện truyền thông của hai nghệ sĩ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Rapper Đen và ca sĩ Hoàng Thùy Linh cùng tái xuất trong một đêm nhạc gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thực tế, đây không phải lần đầu ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen vướng tin đồn đời tư. Suốt nhiều năm qua, mối quan hệ giữa họ luôn là dấu hỏi lớn đối với công chúng.

Cả hai lần đầu hợp tác trong MV Làm gì phải hốt (2020) cùng JustaTee. Hai năm sau, họ tiếp tục xuất hiện chung trong Gieo quẻ, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và cho thấy sự đồng điệu hiếm có trong âm nhạc. Từ thời điểm đó, tin đồn về mối quan hệ của hai nghệ sĩ bắt đầu nhận được sự chú ý đặc biệt.

Giữa năm 2023, mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Hoàng Thùy Linh bí mật tổ chức lễ ăn hỏi với rapper Đen tại Tam Đảo. Trước những đồn đoán, cả hai đều giữ im lặng.

Khi đó, rapper Đen chỉ chia sẻ trên trang cá nhân: "Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những điều có thể lan tỏa năng lượng tích cực… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật khi thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo".

Tháng 9/2023, rapper Đen bất ngờ xuất hiện ở phút chót trong đêm nhạc Vietnamese của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, cùng song ca bài hát Miền đất hứa. Khoảnh khắc ấy khiến khán giả bùng nổ, nhất là khi tin đồn lễ ăn hỏi vẫn còn "nóng".

Cuối tháng 11/2023, MV Miền đất hứa chính thức ra mắt, tái hiện nhiều hình ảnh lãng mạn của cặp đôi, tiếp tục "đốt cháy" mạng xã hội.

Đen Vâu bất ngờ xuất hiện ở đêm nhạc Hoàng Thùy Linh vào phút chót (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tháng 3/2024, cộng đồng mạng xôn xao trước nghi vấn Hoàng Thùy Linh mang thai con đầu lòng, khi hình ảnh được cho là cô để lộ vòng hai xuất hiện bên cạnh Đen Vâu lan truyền.

Trong giai đoạn này, nữ ca sĩ vắng bóng trên các sân khấu và sự kiện, càng khiến tin đồn thêm lan rộng. Trước đó, tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh (1/2024), cô cũng gây chú ý bởi sự thay đổi ngoại hình.

Đến tháng 11/2024, Hoàng Thùy Linh chính thức tái xuất sau gần 1 năm "ở ẩn", thông báo phát hành album đêm nhạc Vietnamese. Trong video giới thiệu, cô nhận nhiều lời khen về nhan sắc rạng rỡ.

Đen Vâu giản dị đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồi tháng 3 năm nay, tại buổi ra mắt phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam ở TPHCM, rapper Đen bất ngờ xuất hiện, giản dị với mũ và kính đen, đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh. Cả hai ôm nhau và tương tác thoải mái trước ống kính. Hình ảnh lập tức được chia sẻ rộng rãi.

Ngày 9/8 vừa qua, ca sĩ Hoàng Thùy Linh trở lại sân khấu trong một hòa nhạc tại Hà Nội, trình diễn loạt hit như See Tình, Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già…

Đặc biệt, khoảnh khắc cô cùng rapper Đen song ca Vị nhà, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt. Đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai công khai đứng chung sân khấu sau thời gian dài im ắng.

ca sĩ Hoàng Thùy Linh chia sẻ sau đêm diễn: "Từng tiếng hò reo, từng cái vẫy tay, từng tiếng hát. Tôi cùng anh em đồng đội cảm ơn mọi người vì đã khiến đêm nhạc trở nên đặc biệt, đáng nhớ. Yêu thương và hẹn gặp lại vào một ngày thật gần".

Ở tuổi 37, ca sĩ Hoàng Thùy Linh vẫn kín tiếng về đời tư. Hai năm qua, câu chuyện tình cảm giữa cô và rapper Đen luôn nằm trong tầm ngắm của khán giả. Dù chưa từng xác nhận hay phủ nhận, tin đồn về lễ ăn hỏi và chuyện có con đầu lòng vẫn là một "ẩn số" được công chúng đặc biệt quan tâm.