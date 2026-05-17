Hoa hậu Phương Oanh sau đăng quang: Chỉ về nhà 2 ngày, hé lộ chị sinh đôi

Sau gần 2 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025), cuộc sống của Hoa hậu Phan Phương Oanh có nhiều thay đổi. Từ một cô gái gây chú ý bởi thành tích học tập nổi bật, Phương Oanh đang dần thích nghi với nhịp sống mới của một đương kim hoa hậu.

Ngay từ thời điểm đăng quang, Phương Oanh đã nhận được sự quan tâm nhờ nền tảng học vấn ấn tượng. Cô sở hữu IELTS 7.5, HSK 3, tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0. Ngoài thành tích học tập, người đẹp còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và dự án cộng đồng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Oanh cho biết sau đăng quang, lịch trình của cô dày đặc với các buổi chụp ảnh, giao lưu, tham gia sự kiện và trình diễn thời trang. Người đẹp cảm thấy may mắn khi được làm công việc mình yêu thích và xem đây là cơ hội để phát triển thêm nhiều dự án nhân ái trong tương lai.

“Những trải nghiệm hiện tại sẽ là tiền đề để tôi có thể thực hiện thêm các dự án cộng đồng, thiện nguyện nhằm lan tỏa không chỉ hình ảnh bên ngoài mà còn cả những giá trị tích cực từ bên trong”, cô chia sẻ.

Phương Oanh thừa nhận thời gian đầu cô khá áp lực vì chưa quen cường độ công việc dày đặc. Có giai đoạn người đẹp không thể ngủ đủ 8 tiếng như trước. Tuy nhiên, cô dần học cách cân bằng thời gian, duy trì giấc ngủ ít nhất 6 tiếng mỗi ngày, uống nhiều nước và tuyệt đối không bỏ bữa để giữ sức khỏe và vóc dáng.

Dù trở thành gương mặt được chú ý trên mạng xã hội, Phương Oanh cho biết cô không dành quá nhiều thời gian đọc bình luận. Cô cũng không phải người sử dụng mạng xã hội thường xuyên nên hiện tại chỉ theo dõi những tương tác trên trang cá nhân.

Trước những ý kiến trái chiều, hoa hậu giữ tâm lý khá thoải mái. Cô cho rằng bình luận tích cực hay tiêu cực đều là điều khó tránh khỏi khi hoạt động trong môi trường giải trí. Thay vì buồn bã hay áp lực, cô xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân.

Nói về việc duy trì sức nóng tên tuổi trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc "mọc lên như nấm", Phương Oanh cho rằng việc được sống đúng với bản thân mới là điều giúp cô tạo dấu ấn riêng.

"Tôi nghĩ sự khác biệt từ bên trong sẽ khiến mọi người nhớ đến mình thay vì cố tạo ra một hình ảnh khác biệt nào đó. Tôi không quá lo việc mình sẽ bị lãng quên giữa nhiều cô gái xinh đẹp khác. Điều tôi quan tâm là làm tốt vai trò Miss World Vietnam và cố gắng thể hiện thật tốt khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 74", người đẹp sinh năm 2003 chia sẻ.

Không chỉ thay đổi về công việc, cuộc sống của Phương Oanh cũng có sự dịch chuyển lớn khi cô quyết định vào TPHCM sống và làm việc sau đăng quang. Người đẹp cho biết trước khi thi Miss World Vietnam, cô vừa tốt nghiệp đại học nên vẫn sống ở Hà Nội để hoàn thành việc học. Sau khi đăng quang, cô xem đây là thời điểm phù hợp để thử sức trong môi trường mới.

Hiện tại, Phương Oanh chủ yếu hoạt động tại TPHCM. Dù bận rộn, cô vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình mỗi khi có dịp trở về nhà.

Trong chuyến về Hà Nội gần đây, Phương Oanh chỉ ở lại khoảng 2 ngày. Thay vì đi chơi, cô chọn quây quần bên gia đình và mời hai á hậu đến nhà dùng bữa cơm thân mật. Bữa ăn giản dị với canh dưa chua, trứng rán và thịt bò do mẹ cô chuẩn bị.

Theo Phương Oanh, bố mẹ không tạo áp lực về vật chất, mà chỉ mong các con tự lập và sống vui vẻ. Trong lần về nhà vừa rồi, điều duy nhất gia đình dặn dò cô là phải biết chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản thân giữa lịch trình dày đặc.

Người đẹp sinh năm 2003 trải lòng: "Ba mẹ chỉ cần thấy con cái tự lập, tự lo được cho bản thân là đã rất vui rồi. Điều em luôn cố gắng là làm sao để bản thân độc lập về tài chính cũng như trong cuộc sống".

Phương Oanh còn gây chú ý khi có chị gái sinh đôi tên Hoàng Yến. Miss World Vietnam 2025 cho biết, dù không theo đuổi con đường nghệ thuật hay thi nhan sắc, chị gái vẫn là người đồng hành thân thiết với cô. Cả hai có nhiều sở thích chung trong cuộc sống, từ ăn uống, sinh hoạt đến chăm sóc bản thân nên luôn có nhiều điều để chia sẻ cùng nhau.

"Từ khi lên đại học, hai chị em đã tự lập tài chính, không còn phụ thuộc vào ba mẹ nữa. Chúng tôi từng làm thêm, dạy gia sư, đi thực tập và trải qua khá nhiều công việc khác nhau khi còn là sinh viên. Hiện tại chị gái tôi đã có công việc văn phòng ổn định, còn tôi cũng có công việc riêng. Ngoài việc tự lập, tôi nghĩ mình cũng có thể hỗ trợ ba mẹ phần nào", Phương Oanh nói thêm.

Ảnh: Facebook nhân vật