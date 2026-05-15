Con gái ca sĩ Mỹ Lệ: Đỗ 5 trường đại học ở Anh, nhan sắc tuổi 20 cá tính

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Mỹ Lệ cho biết, con gái thứ 2 của chị - Jennifer Ngô - đón sinh nhật tuổi 20 hôm 13/5.

Nữ ca sĩ nhớ lại kỷ niệm 20 năm trước, khi con gái sinh sớm hơn dự định 2 tuần. "Lúc đó, gia đình đã chọn ngày giờ sinh đẹp để đón con, nhưng con không chịu, chỉ muốn tự quyết. Nên lá số tử vi của con có phần vất vả, phải phấn đấu nhiều hơn mới đạt được kết quả như mong muốn", Mỹ Lệ bộc bạch.

Nhân dịp con gái tròn 20 tuổi, Mỹ Lệ muốn tổ chức tiệc sinh nhật chỉn chu cho con, nhưng Jennifer hoãn lại vì ưu tiên học tập, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp diễn ra. "Chúc con gái tuổi mới tràn đầy năng lượng, gặp nhiều điều tốt đẹp phía trước, là điểm tựa tương lai vững chắc của gia đình mình", Mỹ Lệ nhắn nhủ con gái.

Jennifer Ngô sinh năm 2006, tên thật là Mỹ Uyên, biệt danh ở nhà là Misu. Cô hiện là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế tài chính tại trường Đại học Quốc tế RMIT.

Ca sĩ Mỹ Lệ cho biết, Jennifer chăm học, thành thạo 4 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. Cô tự định hướng sở thích, ngành nghề yêu thích từ sớm, từng du học tại Đức từ năm 2019.

Năm 2024, Jennifer trúng tuyển ngành y khoa tại 5 trường đại học công lập ở Anh gồm: University of Huddersfield, King's College London, Regent's University London, London Metropolitan University và Anglia Ruskin University. Tuy nhiên, Jennifer quyết định về Việt Nam học ngành kinh doanh để gần gũi cha mẹ và em trai, tương lai hỗ trợ công việc gia đình.

"Trước nay con gái tôi làm gì cũng tự quyết còn ba mẹ chỉ góp ý thêm. Hai năm trước, chồng tôi muốn con học ngành y tại nước ngoài như chị gái, nhưng tôi ủng hộ con theo ngành quản trị kinh doanh ở Việt Nam vì không muốn con theo nghề bác sĩ vất vả.

Cuộc sống sinh viên của con hầu như tập trung toàn bộ thời gian cho việc học, con "học ngày học đêm", đặt mục tiêu đạt kết quả cao nhất", Mỹ Lệ chia sẻ với phóng viên.

Giọng ca 7X cho biết, con gái đầu của chị là Janet có tính cách hướng nội giống cha, còn Jennifer hướng ngoại giống mẹ. Hằng ngày, Jennifer bận học nhưng luôn quan tâm cha mẹ, em trai. Ở tuổi 20, Jennifer cũng chưa có bạn trai vì thuộc mẫu người khó tính.

"Từ nhỏ, Jennifer đã nhanh nhẹn, hoạt bát. Con rất bướng bỉnh, cá tính mạnh, khó để cha mẹ can thiệp sâu vào cuộc sống riêng. Tôi lo con mạnh mẽ quá sẽ khổ, nhưng dù sao con cũng tự lập, biết cân bằng mọi việc và luôn khiến gia đình yên tâm", Mỹ Lệ nói.

Jennifer Ngô tiếp xúc với ống kính truyền thông từ nhỏ, có năng khiếu hát, múa nhưng không đam mê bước chân vào showbiz. Cô từng trổ tài ca hát tại tiệc mừng sinh nhật mẹ năm 2025.

Hai năm qua, từ khi Jennifer về Việt Nam học đại học, Mỹ Lệ cũng dẫn con tham gia một số sự kiện giải trí, các buổi ghi hình show truyền hình. Khi rảnh rỗi, hai mẹ con đi ăn nhà hàng, đi du lịch.

Ở tuổi 20, Jennifer cao hơn 1,7m, sở hữu vóc dáng mảnh mai. Nhiều khán giả khen con gái của Mỹ Lệ có nét đẹp cá tính và gu ăn mặc hiện đại, chuộng lối trang điểm Âu Mỹ sắc sảo.

Đời thường, con gái Mỹ Lệ ưu tiên trang phục đơn giản, màu sắc trung tính và chú trọng tính ứng dụng.

Trong những dịp du lịch châu Âu cùng gia đình, Jennifer ưu tiên các thiết kế tối giản mang gam màu trung tính như be, đen, trắng. Cô thường phối áo khoác cùng giày cao cổ, quần bó sát giúp tổng thể toát lên vẻ thanh lịch.

Khi xuống phố hay du lịch châu Á, con gái Mỹ Lệ lại linh hoạt chuyển sang hình ảnh trẻ trung, năng động với áo thun dáng rộng, quần shorts rách, phối giày sneaker. Cách phối đồ thiên về phong cách đường phố xen lẫn Y2K (thời trang thập niên 2000).

Con gái của Mỹ Lệ cũng có xu hướng sử dụng phụ kiện hàng hiệu làm điểm nhấn như giày Chanel, túi Louis Vuitton... Tuy nhiên, cô không lạm dụng logo mà ưu tiên cách phối tổng thể hài hòa. Theo Mỹ Lệ, chị không khuyến khích con dùng hàng hiệu, những món đắt tiền mà luôn dạy con trân quý đồng tiền, sử dụng trang phục, phụ kiện hợp với độ tuổi.

Mỹ Lệ sinh năm 1972 tại Quảng Bình cũ. Đầu thập niên 2000, chị nổi tiếng với những ca khúc như: Và cơn mưa tới (Bảo Chấn), Cho nhau một nụ cười (Minh Châu), Vầng trăng đêm trôi (nhạc Hoa, lời: Lê Quang)... Năm 2005, Mỹ Lệ lập gia đình với một doanh nhân Việt kiều Đức. Tổ ấm của nữ ca sĩ có 3 con, gồm Janet (SN 2005), Jennifer (SN 2006) và Jonathan (SN 2017). Sau giai đoạn ít ca hát để vun vén gia đình, ca sĩ trở lại hoạt động âm nhạc từ năm 2020.

Ảnh: Facebook nhân vật