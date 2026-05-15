Miu Lê lần đầu xin lỗi sau ồn ào chất cấm: “Tôi vô cùng xấu hổ, ân hận”

Tối 14/5, phía công ty quản lý của Miu Lê chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng sau ồn ào liên quan đến việc nữ ca sĩ sử dụng trái phép chất ma túy.

Lời xin lỗi này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng thông tin Miu Lê chưa bị khởi tố do “chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự”, đồng thời được xác định là “đối tượng thụ hưởng” trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại đảo Cát Bà, Hải Phòng.

Trong thông báo, đại diện công ty quản lý cho biết dù không bị khởi tố hình sự, ca sĩ Miu Lê nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

“Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó”, đơn vị cho biết.

Ca sĩ Miu Lê xin lỗi khán giả (Ảnh: Hà Phương).

Theo phía công ty, nữ ca sĩ sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định pháp luật, đồng thời thực hiện biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm.

Trong thư xin lỗi, đại diện nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ, đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và các đơn vị tổ chức vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ việc.

Phía công ty cho biết sẽ thay mặt Miu Lê trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, dự án và công việc còn tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

“Đây là một bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cá nhân Miu Lê cũng như công tác quản lý nghệ sĩ của công ty”, đại diện đơn vị quản lý chia sẻ thêm.

Cùng ngày, tại họp báo định kỳ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng có phản hồi liên quan đến vụ việc. Theo đại diện sở, những người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong xã hội, không chỉ thực hiện hoạt động nghề nghiệp mà còn cần giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

"Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", phía sở nêu.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, thời gian qua sở thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, các đơn vị tổ chức biểu diễn nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp của người hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật cùng các quy định pháp luật liên quan.