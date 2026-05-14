Nữ chính "Bước chân vào đời": Quán bún đông khách, tăng thu nhập nhờ phim

Sau khi phim Bước chân vào đời lên sóng, Nguyễn Ngọc Thủy (vai Trang) trở thành gương mặt nhận được nhiều sự chú ý trên sóng giờ vàng VTV. Nữ diễn viên sinh năm 2001 cho biết cuộc sống của bản thân và gia đình có nhiều thay đổi tích cực sau hiệu ứng của bộ phim, trong đó quán bún của mẹ cô đông khách hơn trước.

Bước chân vào đời là một trong những phim truyền hình có lượng người xem nổi bật trên VTV thời gian qua. Trong phim, Nguyễn Ngọc Thủy đảm nhận vai Trang - một trong 3 nhân vật chính bên cạnh Thương (Quỳnh Kool), Minh (Sơn Tùng).

Trang là cô gái trẻ sắc sảo, tham vọng, luôn mang nỗi sợ bị tụt lại phía sau. Khát khao đổi đời khiến nhân vật liên tục đưa ra những lựa chọn sai lầm, đẩy mối quan hệ với chị gái và em trai vào căng thẳng. Đây cũng là tuyến vai có nhiều biến chuyển tâm lý, dễ gây tranh cãi với khán giả.

Diễn xuất tự nhiên của Nguyễn Ngọc Thủy giúp nhân vật tạo được dấu ấn dù đây là lần đầu cô đảm nhận vai chính trên sóng truyền hình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên cho biết cô không áp lực khi vai diễn gây nên những ý kiến trái chiều, bởi với cô, một vai diễn thành công là vai khiến khán giả có cảm xúc.

“Tôi nghĩ vai nào chạm được cảm xúc khán giả thì đều là vai thành công. Nhất là những vai bị ghét nhưng vẫn khiến người ta nhớ, bàn tán và có cảm xúc mạnh thì lại càng khó làm. Để khán giả "ghét đúng" nhân vật chứ không phải ghét diễn viên thì nhân vật phải đủ rõ ràng và có chiều sâu. Nếu vai Trang đang được chú ý và có người đánh giá cao thì tôi nghĩ đó cũng là tín hiệu tốt, chứng tỏ nhân vật có màu sắc riêng và để lại ấn tượng”, cô nói.

Sau bộ phim, cuộc sống của Nguyễn Ngọc Thủy cũng có nhiều thay đổi tích cực. Ngoài việc được khán giả biết tới nhiều hơn, nữ diễn viên cho biết quán bún chả của gia đình cũng trở nên đông khách nhờ hiệu ứng từ phim.

“Sau khi phim lên sóng, quán bún nhà tôi đông hơn hẳn. Trước đây quán chủ yếu là khách quen quanh khu vực, còn bây giờ có nhiều bạn biết tôi qua phim nên tới ăn, chụp ảnh, check-in ủng hộ. Đặc biệt vào cuối tuần hoặc giờ cao điểm, lượng khách tăng rõ, có hôm đông gấp đôi”, cô chia sẻ.

Theo Ngọc Thủy, các trang mạng xã hội của cô cũng có nhiều thay đổi sau vai diễn đầu tay. Lượng người theo dõi, tương tác và tin nhắn tăng lên đáng kể, mở ra thêm nhiều cơ hội công việc mới cho cô.

“Hiện tại, ngoài công việc phụ giúp gia đình ở quán, tôi còn nhận thêm các công việc liên quan tới diễn xuất, chụp hình, KOC (người có sức ảnh hưởng về trải nghiệm, tiêu dùng)… nên thu nhập cũng ổn định hơn”, nữ diễn viên nói.

Ngọc Thủy từng tham gia một số dự án như Cuộc chiến không giới tuyến, Sao Kim bắn tim sao Hỏa, Những nàng thơ của bố cùng các phim của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Đài Truyền hình Thái Nguyên.

Hiện cô công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội - môi trường giúp nữ diễn viên rèn luyện nền tảng sân khấu song song với hoạt động truyền hình.

Trước khi được giao vai Trang trong Bước chân vào đời, Nguyễn Ngọc Thủy từng nhiều lần thử vai cho các dự án của VFC nhưng không thành công, trong đó có Độc đạo và Biệt dược đen.

“Ngày đi casting (thử vai) phim Bước chân vào đời, tôi khá run vì trước đó trượt nhiều vai rồi. Khi đó, tôi được giao phân đoạn Trang cãi nhau với em trai trên cầu và diễn cùng Sơn Tùng. Hai chị em gần như không phải tập nhiều mà cảm xúc cứ tự nhiên đi theo kịch bản”, cô nhớ lại.

Sau phần thử vai, đạo diễn Danh Dũng tiếp tục hỏi cô những câu chuyện đời thường để tìm sự đồng điệu giữa diễn viên và nhân vật. Khi nhận được trả lời thuyết phục từ Ngọc Thủy, đạo diễn đã chọn cô vào vai Trang.

Nếu trên phim, Nguyễn Ngọc Thủy xuất hiện với hình ảnh cô gái nhà nghèo nhiều áp lực cuộc sống, ngoài đời cô lại gây thiện cảm với phong cách nữ tính, dịu dàng.

Dù được chú ý nhờ ngoại hình và phong cách đời thường gần gũi, Nguyễn Ngọc Thủy cho rằng, diễn xuất mới là yếu tố quyết định để nghệ sĩ có thể đi đường dài.

“Theo tôi, ngoại hình có thể giúp khán giả chú ý lúc đầu, nhưng năng lực mới là thứ giữ họ ở lại lâu dài”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên sinh năm 2001 cho biết, cô muốn xây dựng hình ảnh theo hướng chậm rãi, bền vững thay vì chạy theo sự nổi tiếng nhất thời.

Ảnh: Facebook nhân vật, Nguyễn Hà Nam