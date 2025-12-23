Hoa hậu Kiều Duy ăn mặc giản dị tham gia dọn rác trên bãi biển Côn Đảo

Sáng 23/12, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã có mặt tại Côn Đảo sáng nay để tham gia chương trình "Ngày hội Sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025" với chủ đề "Vì biển đảo xanh".

Sự kiện do Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) phối hợp cùng UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức tại khu vực Nghĩa trang Hàng Keo, đặc khu Côn Đảo, TPHCM.

Hoa hậu Kiều Duy tham gia dọn rác ở Côn Đảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong trang phục giản dị với áo sơ mi trắng và quần jeans, Hoa hậu Kiều Duy đã tích cực cùng các tình nguyện viên địa phương và học sinh tham gia dọn dẹp, phân loại rác thải.

Với vai trò KOL (người có sức ảnh hưởng) truyền thông của chương trình, cô được Ban tổ chức đánh giá cao về sự năng động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống xanh.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Hoa hậu Kiều Duy bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ cùng chung tay hành động vì một Việt Nam xanh hơn.

Cô nhấn mạnh: "Những điều nhỏ bé vẫn luôn có sức mạnh phi thường của nó khi chúng ta bắt tay vào làm cùng nhau, cũng giống như việc bảo vệ môi trường, nó bắt đầu từ ý thức, hành động của mỗi người trong xã hội".

Hoa hậu Kiều Duy tích cực tham gia hoạt động vì môi trường (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, Hoa hậu Kiều Duy cùng các đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo - Nghĩa trang Hàng Dương, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đây là lần thứ 4 "Ngày hội Sống xanh" được tổ chức và là lần thứ 3 sự kiện diễn ra tại Côn Đảo, một địa bàn mang ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái biển đảo của cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trọng tâm đã được triển khai như: Dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo; ủng hộ Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026; tổ chức dọn rác, làm sạch môi trường biển tại khu vực bãi biển Nghĩa trang Hàng Keo và các khu vực lân cận.

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (trái) và Hoa hậu Kiều Duy tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, chương trình còn tập trung tuyên truyền về việc sử dụng các vật dụng dùng nhiều lần thay thế túi nilon, phổ biến các chính sách, chỉ thị về hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Các hoạt động khuyến khích sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế nhựa truyền thống cũng được triển khai đồng bộ, thu hút đông đảo người dân tham gia vào các phong trào phòng, chống rác thải nhựa.