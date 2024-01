Hoa hậu Hàn Quốc bị ghét bỏ vì làm màu cuộc hôn nhân với chồng kém 18 tuổi

Mới đây, cựu Hoa hậu Hàn Quốc Ham So Won cùng chồng trẻ đã trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc khi họ cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Taste Of Wife. Người đẹp sinh năm 1976 vô tư tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc hôn nhân của cô với người chồng kém 18 tuổi.

Người đẹp Ham So Won và chồng kém 18 tuổi, Jin Hua (Ảnh: Newsen).

Trong chương trình, Ham So Won nói: "Tôi liên tục đăng nhập vào tài khoản Instagram của chồng để xóa những tin nhắn trực tiếp người khác gửi cho anh ấy". Người đẹp thế hệ 7X cũng tiết lộ, cô không bao giờ để chồng trẻ nhắn tin với người lạ và trực tiếp kiểm soát các tài khoản cá nhân của chồng.

Song, người đẹp sinh năm 1976 cho hay, cô và chồng luôn cố gắng trung thực với nhau. Những tiết lộ mới nhất của cựu Hoa hậu Hàn Quốc về cuộc hôn nhân với chồng trẻ đã tạo nên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng, Ham So Won và chồng đang cố tình gây chú ý bởi những chi tiết gây tranh cãi trong cuộc hôn nhân lệch tuổi của họ. Trong quá khứ, họ không ít lần bị khán giả tố lừa dối, dàn dựng để thu hút dư luận. Thậm chí, khán giả còn tuyên bố tẩy chay vì quá mệt mỏi với những vở kịch của cặp đôi lệch tuổi.

Năm 2018, Ham So Won và người chồng Trung Quốc kém 18 tuổi - Jin Hua - trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng khi thông báo làm đám cưới. Ham So Won từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương vào năm 1997 và nổi tiếng từ bộ phim Tình dục là chuyện nhỏ.

Ham So Won quen Jin Hua qua lời giới thiệu của một người bạn chung. Tháng 2/2018, cặp đôi chính thức nên vợ thành chồng và cuối năm đó, hai người chào đón con gái đầu lòng.

Sau khi lập gia đình, Jin Hua theo vợ sang Hàn Quốc sống và làm việc. Theo chia sẻ của Ham So Won, gia đình chồng cô sở hữu cơ ngơi không hề nhỏ ở Trung Quốc. Jin Hua từng là thực tập sinh cho một công ty giải trí Hàn Quốc và có một cơ sở kinh doanh thời trang trên mạng. Sau khi chuyển sang Hàn Quốc, Jin Hua chủ yếu ở nhà chăm sóc con gái.

Ham So Won và Jin Hua từng là cặp đôi nổi tiếng của chương trình truyền hình thực tế "Taste of Wife" (Ảnh: Osen).

Năm 2021, Ham So Won tuyên bố: "Tôi thấy mình thật may mắn. Tôi không thể tin nổi rằng, chồng tôi đã từ chối tất cả những người phụ nữ xinh đẹp khác để đến Hàn Quốc và kết hôn với tôi". Bản thân người đẹp cũng khẳng định, cô từ chối nhiều doanh nhân giàu có để lựa chọn Jin Hua mà không hay biết gia thế "khủng" của anh.

Ngoài những khoảnh khắc hạnh phúc, Ham So Won và Jin Hua cũng hé lộ những bất cập trong cuộc sống hôn nhân của họ như tranh cãi về việc nuôi dạy con, xung đột văn hóa hay ngôn ngữ. Jin Hua tiết lộ, anh từng phải gặp bác sĩ tâm lý vì có dấu hiệu trầm cảm trong cuộc sống hôn nhân.

Tận dụng sức hút từ khoảng cách tuổi tác 18 tuổi, những chia sẻ gây tò mò về cuộc sống lứa đôi, Ham So Won và chồng đã thành công lôi kéo một lượng khán giả lớn trong chương trình truyền hình thực tế Taste of Wife. Song, một số khán giả cũng cho rằng, Jin Hua và Ham So Won chỉ "diễn" trong chương trình và cung cấp nhiều thông tin không đúng sự thật.

Năm 2021, Ham So Won và Jin Hua bị phát hiện nói dối về gia thế của ngôi sao Trung Quốc. Theo truyền thông xứ Hàn, trái với những lời khoe khoang của Ham So Woon cho rằng, gia đình chồng rất ủng hộ mối quan hệ của cô và Jin Hua, cư dân mạng của Trung Quốc khẳng định gia đình nhà chồng Ham So Won không đồng ý con trai cưới vợ hơn 18 tuổi và từng tuyệt giao quan hệ với con trai.

Công khai nhiều chi tiết về cuộc sống hôn nhân và bị phát hiện nói dối về việc ly hôn khiến Ham So Won - Jin Hua bị khán giả tẩy chay (Ảnh: News1).

Một bộ phận khán giả lên tiếng tẩy chay Ham So Won vì cho rằng, cựu Hoa hậu nói dối và cố tình "tô vẽ" về cuộc hôn nhân của cô với chồng trẻ. Tháng 4/2023, Ham So Won và Jin Hua gây sốc khi xác nhận ly hôn. Theo người đẹp xứ Hàn, cuộc hôn nhân của cô tan vỡ vì người đẹp không chịu nổi cảnh chồng trẻ và gia đình anh bị dư luận "ném đá".

Tuy nhiên, ngay sau thông báo ly hôn đầy nước mắt, Ham So Won và Jin Hua lại xuất hiện cùng nhau trong một chương trình phát sóng trực tiếp và thể hiện tình cảm dành cho nhau. Sau đó, họ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Cách lợi dụng cuộc hôn nhân lệch tuổi và những chiêu trò của Ham So Won và Jin Hua phản tác dụng thực sự với khán giả. Họ cảm thấy bị lừa dối và tuyên bố tẩy chay các chương trình có sự tham gia của cựu Hoa hậu Hàn Quốc. Từ một cặp đôi lệch tuổi được nhiều khán giả yêu mến và gây tò mò, họ trở thành một trong những cặp tình nhân bị ghét nhất làng giải trí xứ Hàn.

Nhiều năm qua, bên cạnh các bộ phim, hoạt động trình diễn thời trang, ca hát, tham gia các chương trình truyền hình thực tế cũng là cách để các ngôi sao Hàn Quốc tiếp cận, duy trì danh tiếng với người hâm mộ. Song, việc "diễn lố" hay bị phát hiện nói dối khiến họ dần mất đi thiện cảm của khán giả, trở thành cái gai trong mắt khán giả truyền hình. Ham So Won và Jin Hua là một trong những cặp đôi như vậy.

Sau loạt ồn ào thị phi, năm 2023, Ham So Won tuyên bố chia tay làng giải trí Hàn Quốc và cùng chồng con sang Việt Nam sinh sống. Người đẹp sinh năm 1976 hiện tập trung cho công việc kinh doanh.