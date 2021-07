Hoa hậu Hà Kiều Anh từng tiết lộ diva Hồng Nhung một thời yêu cậu ruột mình

Dân trí "Thời điểm yêu cậu tôi, mỗi lần đi nước ngoài về, chị Hồng Nhung đều mua quà cho tất cả con cháu trong nhà tôi, không thiếu một ai", tiết lộ của Hoa hậu Hà Kiều Anh bất ngờ được chú ý trở lại.

Vài ngày trở lại đây, chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh trong chương trình Studio H9 - Hẹn cuối tuần trên truyền hình vào năm 2020 bất ngờ hot trở lại.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tâm sự, những người bạn thân thiết trong giới nghệ thuật của mình là: diva Hồng Nhung, diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My,...

Tình bạn của Hà Kiều Anh và Hồng Nhung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc biệt, trong chương trình này, Hà Kiều Anh bất ngờ tiết lộ về diva Hồng Nhung: "Nếu nói thân thì chị Bống Hồng Nhung là một người phụ nữ mà Hà Kiều Anh có nhiều cơ duyên. Hồi xưa, khi tôi chưa chơi với chị Hồng Nhung thì biết chị ấy yêu cậu ruột của Kiều Anh. Lúc đó, chị ấy nhỏ con, bé tí tẹo nhưng lại rất thông minh, sắc sảo, cư xử khéo léo vô cùng.

Thời điểm yêu cậu tôi, mỗi lần đi nước ngoài về, chị Hồng Nhung đều mua quà cho tất cả con cháu trong nhà tôi, không thiếu một ai. Tôi là một trong những người được hưởng ké quà của chị ấy. Tôi còn rất nhỏ và nhìn chị ấy vô cùng ngưỡng mộ.

Khi chị Hồng Nhung vào Sài Gòn sống, tôi cũng ở Sài Gòn. Hai chị em tôi gặp lại nhau qua anh Trịnh Công Sơn. Từ đó, tình chị em phát triển và chơi với nhau mãi đến tận bây giờ. Nhờ có chị Hồng Nhung mà tôi học được nhiều điều, biết cách ứng xử hơn trong cuộc sống.

Chị Hồng Nhung là người rất có gu. Thông qua chị mà tôi học hỏi được nhiều điều, biết cách chăm sóc cho ngôi nhà của mình đẹp hơn".

Tình bạn của Hà Kiều Anh và Hồng Nhung vốn được nhiều người ngưỡng mộ. Khi cô Bống ly hôn với chồng Tây, Hà Kiều Anh cũng thường xuyên bên cạnh an ủi, giúp cô lấy lại tinh thần. Hà Kiều Anh cũng ở bên động viên ca sĩ Hồng Nhung khi cô phải nằm cấp cứu trong bệnh viện vì kiệt sức.

Và khi chồng cũ của Hồng Nhung đi lấy vợ mới, Hoa hậu Hà Kiều Anh động viên Hồng Nhung. Cô nhắn nhủ tới người chị thân thiết: "Em luôn ngưỡng mộ chị dù trong hoàn cảnh nào cũng là người phụ nữ rất kiên cường. Chị của em hãy cứ là chị, hát thật hay, sống vui với Tôm và Tép. Em bên chị. Khán giả bên chị".

"Mỗi lần tôi và Trương Ngọc Ánh và mấy người bạn đi ra đường, đàn ông luôn nhìn theo Ánh và theo đuổi cô ấy, không ai để ý đến bọn tôi", Hà Kiều Anh tiết lộ.

Còn khi được hỏi về nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh bộc bạch: "Tôi từng ngưỡng mộ Ánh rất nhiều. Trương Ngọc Ánh và tôi có khá nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi biết Ánh vào năm 1996, khi Ánh mới vào Sài Gòn tham gia Duyên dáng Việt Nam. Cô ấy đẹp cả khi nói, khi ăn, cười cũng đẹp. Nói chung là Ánh đẹp và luôn hút hồn người đối diện.

Mỗi lần tôi và Trương Ngọc Ánh và mấy người bạn đi ra đường, đàn ông luôn nhìn theo Ánh và theo đuổi cô ấy, không ai để ý đến bọn tôi, nhiều kỷ niệm lắm. Bây giờ có con cái rồi, các con đều thích chơi với nhau nên chúng tôi có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn".

Hoa hậu Hà Kiều Anh và Hoa hậu Giáng My.

Còn về Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết, ngày trước nhà Hà Kiều Anh ở gần nhà Giáng My nên hay sang nhà Giáng My ăn cơm.

"Giáng My với tôi là tình chị em rất thâm sâu. Tôi biết chị Giáng My khi mới giành được ngôi Hoa hậu năm 16 tuổi. Lúc đó, chị em tôi còn chơi với cả chị Thanh Mai nữa.

Chị Giáng My rất khéo tay, là người phụ nữ đúng chuẩn Bắc, nấu ăn rất giỏi, lại đang hát, văn thơ lãng mạn. Thời trẻ, chị Giáng My đẹp lắm, tôi nhìn vô cùng ngưỡng mộ.

Đến tận bây giờ, hai chị em tôi vẫn gặp gỡ, nói chuyện, đi chơi cùng nhau, ôn lại chuyện xưa. Chị cũng chứng kiến mối tình của tôi và tôi cũng chứng kiến một số mối tình của chị", Hoa hậu Hà Kiều Anh kể trong chương trình.

