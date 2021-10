Hình ảnh mới của nữ ca sĩ Selena Gomez

Dân trí Nữ diễn viên 29 tuổi Selena Gomez đã xuất hiện với vóc dáng có phần đầy đặn so với trước, trong sự kiện quảng bá bộ phim mới của cô tại Mỹ , vào ngày 28/10 vừa qua.

Ngày 28/10, cánh săn ảnh đã thấy nữ ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp Selena Gomez tham dự một sự kiện tại Los Angeles, Mỹ để quảng bá cho bộ phim truyền hình mới của cô - Only Murders In the Building.

Ngôi sao 29 tuổi diện chiếc váy màu bordeaux ôm sát khoe dáng vóc đầy đặn. Selena cũng dành thời gian ký tặng cho người hâm mộ trước khi lên ô tô rời đi.

Selena Gomez đi quảng bá phim mới ngày 28/10.

Những năm gần đây, vóc dáng của ngôi sao đa tài này liên tục có sự thay đổi. Selena từng nhiều lần thẳng thắn chia sẻ về việc cân nặng của cô "trồi sụt" do cô mắc bệnh lupus.

"Cân nặng của tôi thường xuyên thay đổi. Tôi mắc bệnh lupus và phải đối mặt với các vấn đề về thận và huyết áp cao. Tôi có rất nhiều vấn đề sức khỏe, đó là sự thật".

Selena Gomez nổi bật với trang phục màu cam

Selena Gomez cũng giải thích rằng, các yếu tố góp phần làm thay đổi cân nặng của cô còn bao gồm tác dụng phụ của những loại thuốc cô sẽ phải dùng trong suốt phần đời còn lại sau ca ghép thận vào năm 2017.

Năm 2015, Selena Gomez chia sẻ với báo giới là cô mắc bệnh lupus ban đỏ. Nữ ca sĩ phải điều trị bệnh trong thời gian dài và sau đó phải ghép thận, hóa trị. Sau thời gian trị bệnh, do tác dụng phụ của căn bệnh lupus ban đỏ, Selena rơi vào tình trạng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và từng phải đi điều trị tâm lý trong nhiều tháng.

Vóc dáng của nữ ca sĩ có nhiều thay đổi trong những năm gần đây.

Trong khi báo giới và người hâm mộ luôn bày tỏ sự quan tâm và đồng cảm với nữ ca sĩ thì Selena cho biết, cô không chỉ có vấn đề sức khỏe mà còn bị nhận nhiều lời chê bai về hình thể trên mạng xã hội.

"Tôi thực sự nhận thấy vấn đề khi mọi người bắt đầu tấn công tôi trên mạng. Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi có chút bối rối".

"Mạng xã hội thực sự là một điều khủng khiếp đối với thế hệ của tôi… Nó chỉ làm tôi sợ hãi. Tôi nhìn thấy những cô gái trẻ đang thất vọng khi đối mặt với nạn bắt nạt và không thể có tiếng nói của riêng mình".

Selena Gomez cá tính trên thảm đỏ

Vĩnh Ngọc

Theo DM