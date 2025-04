Hình ảnh đáng lo ngại của "công chúa nhạc pop" Britney Spears

Trong clip mới đăng tải, nữ ca sĩ giao lưu với khán giả và chia sẻ về bộ móng tay mới được sơn của mình. Khung cảnh ghi hình là tại biệt thự ở Calabasas (Mỹ) của giọng ca 43 tuổi.

"Tôi không còn sơn móng tay từ năm lớp 7. Tôi thực sự rất hồi hộp", cô nói. Ngoại hình của nữ ca sĩ nổi tiếng cũng gây chú ý. Cô xuất hiện với mái tóc rối và kẻ viền mắt đen.

Britney Spears trong cuộc trò chuyện gần nhất với người hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Khán giả nhanh chóng để lại bình luận lo lắng cho tình trạng tinh thần của giọng ca nổi tiếng. Một khán giả bình luận: "Video về móng tay của Britney thực sự đáng sợ. Dường như đó không phải là Britney Spears. Răng của nhân vật trong clip không giống cô ấy". Một người khác viết: "Tôi mong cô ấy không nói chuyện như thế này".

Năm 2021, Britney Spears chính thức thoát khỏi sự giám hộ của cha ruột, giành lại tự do. Tuy nhiên, cuộc sống của cô trong 4 năm qua cũng chứng kiến nhiều biến động.

Sau khi được phép tự đưa ra quyết định về cuộc đời, Britney nhanh chóng tiến tới hôn nhân với Sam Asghari, huấn luyện viên thể dục kém tuổi.

Hôn lễ của họ diễn ra tại biệt thự riêng của ngôi sao nổi tiếng ở California (Mỹ) trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè vào tháng 6/2022.

Trước đó, cặp đôi đính hôn 9 tháng và có 6 năm yêu nhau. Trong giai đoạn đầu được tự do, nữ ca sĩ được đi nhiều nơi, đăng tải lên mạng xã hội những điều bản thân mong muốn.

Ngôi sao nổi tiếng trải qua 4 năm đầy biến động kể từ khi thoát khỏi lệnh bảo hộ, giành lại tự do (Ảnh: Instagram).

Trong những tháng đầu kết hôn, Britney tập trung dành thời gian nghỉ ngơi, hàn gắn tổn thương sau những năm tháng bị giám hộ trong khi chồng phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ tới năm 2023, cuộc hôn nhân của họ xuất hiện những rạn nứt và Britney khiến người hâm mộ lo lắng vì liên tục có những hành động lạ trên mạng xã hội.

Nguồn tin nói với TMZ, người thân lo lắng khi Britney mất kiểm soát và không chịu dùng thuốc. Quản lý cùng bác sĩ và Sam được cho là thuyết phục cô đi điều trị tâm lý nhưng ngôi sao ca nhạc phản đối.

Sau một thời gian dài chung sống với những nghi vấn rạn nứt, tới tháng 8/2023, báo chí Mỹ đồng loạt đăng tin Britney và Sam ly hôn. Không lâu sau đó, giọng ca Baby One More Time bất ngờ công khai người yêu mới, Paul Richard Soliz.

Britney Spears hò hẹn với nhân viên bảo trì Paul Richard Soliz sau khi ly hôn vào năm 2023 (Ảnh: Page Six).

Britney Spears và Paul Soliz bắt đầu hẹn hò từ năm 2023, sau khi cô thuê anh làm nhân viên bảo trì trong nhà. Chuyện tình của Britney Spears và Soliz không nhận được sự ủng hộ của gia đình nữ ca sĩ.

Theo Page Six, Paul là người có tiền án và được cho là lợi dụng tâm lý bất ổn của Britney để duy trì mối quan hệ với cô. Trong gần 2 năm bên nhau, Britney và Paul không ít lần chia tay rồi tái hợp.

Cặp đôi từng chia tay vào tháng 7/2024 khi Britney thừa nhận với bạn bè, cô có cảm giác bị lợi dụng. Song, không lâu sau đó, họ lại tái hợp.

Gần đây, tờ People đưa tin, ngôi sao nổi tiếng lại chia tay Paul Richard Soliz lần thứ 2. Soliz đã thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà riêng của nữ ca sĩ tại California (Mỹ) vào tuần trước.

Trước thời điểm chia tay, Spears và Paul vẫn xuất hiện bên nhau vào ngày Lễ tình nhân, khi cùng đưa các con của Soliz tới tiệm ăn nhanh. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần được trông thấy thân thiết với con riêng của bạn trai.

Hiện, Britney không phản hồi thông tin này.

Khán giả hâm mộ luôn lo lắng cho đời sống tinh thần của Britney Spears (Ảnh: Instagram).

Được biết, ngôi sao 43 tuổi đang hợp tác với hãng Universal Pictures thực hiện bộ phim về chính cuộc đời cô.

Tháng 8 năm ngoái, hãng Universal Pictures thông báo họ đã mua bản quyền cuốn tự truyện The Woman In Me (năm 2023) của Britney Spears để bắt tay thực hiện bộ phim cùng tên.

The Woman In Me trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong năm 2023 và mô tả chi tiết những sóng gió, bất ổn tâm lý trong cuộc đời ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.

Trung tuần tháng 3 vừa rồi, đạo diễn Jon M. Chu phủ nhận thông tin các giọng ca nổi tiếng như: Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Millie Bobby Brown, Emma Roberts, Sydney Sweeney, Addison Rae, Florence Pugh, Tate McRae hay Olivia Holt được chọn vào vai ngôi sao nhạc pop đình đám.