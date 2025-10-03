Loạt video khoe tài lẻ của HIEUTHUHAI được người hâm mộ quan tâm

Gemini Live trên Galaxy A56 5G hỗ trợ HIEUTHUHAI thể hiện tài lẻ

Chủ đề được các SUNDAYs quan tâm những ngày gần đây là màn khoe tài lẻ từ HIEUTHUHAI. Với hai video làm ảo thuật và đan len, nam rapper đã khiến người hâm mộ bất ngờ trước những tài năng chưa từng bật mí trước đó.

Ngay sau khi đăng tải, 2 video nhanh chóng thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên tất cả nền tảng cùng hàng trăm lượt bình luận từ người hâm mộ, với nhiều trạng thái cảm xúc từ bất ngờ đến thích thú.

Chỉ với vài phút học hỏi kỹ năng từ Gemini Live trên Galaxy A56 5G, HIEUTHUHAI đã tìm ra ý tưởng cho phần trình diễn thêm độc đáo (Ảnh chụp màn hình).

Thay vì phải đăng ký lớp học hoặc tìm hiểu theo cách truyền thống, HIEUTHUHAI sử dụng chính trợ lý thông thái Gemini Live trên điện thoại để lên ý tưởng độc đáo cho buổi biểu diễn trong thời gian ngắn.

Trong video làm ảo thuật, khi được HIEUTHUHAI yêu cầu gợi ý một món quà bất ngờ cho các SUNDAYs, Gemini Live trên Galaxy A56 5G đã đề xuất tiết mục ảo thuật với vẹt.

Hiệu ứng thị giác trên sân khấu sẽ tạo bất ngờ lớn và thu hút người hâm mộ. Không chỉ hướng dẫn chuẩn bị đạo cụ, Gemini Live còn có thể điều chỉnh từng thao tác thực hiện khi HIEUTHUHAI chia sẻ camera trực tiếp.

Màn khoe tài móc len cùng Gemini Live trên Galaxy A56 5G của HIEUTHUHAI nhận được sự yêu thích từ khán giả (Ảnh chụp màn hình).

Với video đan móc len, Gemini Live hướng dẫn HIEUTHUHAI làm đúng các kỹ thuật như luồn kim, kéo len, móc mối bính, móc mối đơn… Nhờ đó, ngay cả khi không có kinh nghiệm đan len trước đó, HIEUTHUHAI vẫn vượt qua thử thách này trong thời gian ngắn.

Hàng loạt bình luận tích cực từ SUNDAYs như: “Nay Hiếu biết làm ảo thuật rồi”, “HIEUTHUHAI biểu cảm quá là hợp với Gemini Live, hợp tác ăn ý”, “Gemini Live chân thực quá, Galaxy A56 5G đã khám phá ra tài móc len của HIEUTHUHAI rồi”… cho thấy các nội dung liên quan đến kỹ năng sống này đang được hưởng ứng mạnh mẽ.

Nhiều bình luận tích cực được người dùng dành tặng HIEUTHUHAI và Gemini Live trên Galaxy A56 5G (Ảnh chụp màn hình).

Giới trẻ có thể nâng cấp kỹ năng cùng Galaxy A56 5G

Sự thú vị và hữu ích trong các clip học kỹ năng mới của HIEUTHUHAI đã truyền cảm hứng để nhiều người trẻ bắt tay vào việc khai phá tiềm năng bản thân.

Không ít bạn trẻ đã tận dụng chính Gemini Live trên Galaxy A56 5G để học thêm mẹo vặt, kỹ năng hay những bộ môn mà mình yêu thích một cách hoàn toàn miễn phí. Chẳng hạn như Tiên Lý đã thành công trong việc nâng cấp trình độ tiếng Anh với Gemini Live, khắc phục điểm yếu của bản thân trước khi đi phỏng vấn xin việc.

Tiên Lý chia sẻ: “Hồi đi học thì tôi học đều tất cả các môn rồi, nhưng mà điểm yếu của tôi chính là tiếng Anh. Tôi học hoài mà vẫn thấy run khi nói chuyện, đi du lịch cũng không dám bắt chuyện với người nước ngoài. Thời gian gần đây tôi bắt đầu thử thách cải thiện tiếng Anh 30 ngày cùng Gemini Live”.

Trợ lý thông thái trên Galaxy A56 5G đã hướng dẫn Tiên Lý luyện đọc các từ vựng mới, luyện nghe với các bài hát tiếng Anh cũng như đóng vai người bản xứ để trò chuyện cùng người dùng.

Nhờ sự giúp sức của Gemini Live trên Galaxy A56 5G, Tiên Lý thành công nâng cấp kỹ năng tiếng Anh trước kỳ phỏng vấn xin việc (Ảnh chụp màn hình).

Tom (chủ kênh TikTok Tom ở Penthouse) cũng tâm đắc với các video của HIEUTHUHAI. Qua sự gợi ý của Gemini Live trên Galaxy A56 5G, Tom đã quyết định nâng cấp cho nhà tắm bằng các bức tranh treo tường thủ công độc đáo.

Từ việc hướng dẫn chọn màu tranh, gợi ý vật liệu phù hợp với phòng tắm… đều được trợ lý này tư vấn kỹ lưỡng, chu đáo. Ngay cả khi không có đủ gỗ để làm tranh như hướng dẫn trước đó, Tom vẫn có thể chia sẻ camera để Gemini Live thẩm định qua về tấm formex của mình.

Cuối cùng, sau khi được Gemini Live đánh giá về khả năng chống nước, Tom đã thành công làm xong bức tranh với các nguyên liệu sẵn có của mình.

Hay như câu chuyện của Bỉn (chủ kênh Tiktok myhanh_sea22) cũng đã làm thành công món bánh cupcake với sự tư vấn từ Gemini Live. Trợ lý này còn giúp người dùng chọn được thiết bị và chế độ nướng bánh phù hợp giữa nhiều dụng cụ nấu nướng đang có trong bếp.

Ngoài hướng dẫn kỹ năng, mẹo vặt, Gemini Live cũng có thể gợi ý, truyền cảm hứng cho các nhà sáng tạo nội dung thực hiện tốt video của mình. Câu chuyện của Mue (chủ kênh TikTok hahimue) là một ví dụ.

Trong lúc bí ý tưởng về nội dung vlog hàng ngày, cô được Gemini Live trên Galaxy A56 5G mách nhỏ nguyên một danh sách hoạt động thú vị cho ngày thứ 7 như tập thể dục, chuẩn bị bữa sáng, chụp hình, đi tham dự sự kiện âm nhạc… Nhờ đó, không chỉ tạo được nội dung hấp dẫn mà bản thân Mue cũng có cho mình những trải nghiệm đáng nhớ.

Làm theo gợi ý của Gemini Live trên Galaxy A56 5G, Mue đã có một ngày cuối tuần đầy ắp trải nghiệm lý thú (Ảnh chụp màn hình).

Hiện sức hút của các video khoe tài lẻ của HIEUTHUHAI vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, lan tỏa tinh thần nâng cấp kỹ năng cùng Gemini Live trong cộng đồng người trẻ.

Galaxy A56 5G vì thế cũng dần vượt khỏi khuôn khổ của một thiết bị liên lạc để trở thành bạn đồng hành phát triển bản thân và hướng đến phiên bản tốt hơn của Gen Z hiện đại.