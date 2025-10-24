HIEUTHUHAI lên tiếng khi bài "Trình" vướng tranh cãi cổ xúy tệ nạn xã hội

Gần đây, ca khúc Trình của HIEUTHUHAI gây tranh luận trên mạng xã hội khi phần lời bài hát "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến?" bị cho phản cảm, cổ xúy tệ nạn xã hội.

Thông qua công ty quản lý, phía rapper HIEUTHUHAI đã phản hồi, làm rõ những tranh luận về ca khúc.

Rapper HIEUTHUHAI trong một buổi diễn hồi tháng 8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phía HIEUTHUHAI cho biết, bài hát ra mắt tháng 9/2024 trong bối cảnh nam rapper nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng rap, cho rằng nhạc của anh "mất chất", "ủy mị".

Theo công ty quản lý, lời bài hát trên được viết ra với hàm ý châm biếm, đáp trả những quan điểm cho rằng nhạc rap cần sự gai góc, thô tục.

"Khi sáng tác bài Trình, nghệ sĩ HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xúy, kêu gọi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội", phía công ty nhấn mạnh.

Công ty quản lý nam rapper cho biết, ca khúc Trình có thông điệp tích cực về sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến và giá trị gia đình. Bài hát này cũng từng được cấp phép biểu diễn, xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn.

Đơn vị quản lý cũng khẳng định, HIEUTHUHAI luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội của người hoạt động nghệ thuật, tuân thủ quy tắc ứng xử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Cuối cùng, công ty quản lý và HIEUTHUHAI cho rằng những tranh luận gần đây chưa phản ánh trọn vẹn tinh thần bài hát cũng như quá trình hoạt động của nam rapper.

"Công ty và HIEUTHUHAI sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để rà soát, trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan về bài hát một cách khách quan, thiện chí", đại diện công ty kết luận.

Đây không phải lần đầu tiên HIEUTHUHAI gây tranh cãi vì các ca khúc anh sáng tác. Tại chương trình Anh trai say hi năm 2024, nam rapper từng tạo tranh luận khi biểu diễn ca khúc Love sand - bài hát bị cho là có ca từ ẩn ý tình dục, vũ đạo phản cảm.

Khi mang ca khúc Love sand biểu diễn tại concert Anh trai say hi hồi tháng 7 tại Las Vegas (Mỹ), HIEUTHUHAI cùng JSOL, Ali Hoàng Dương... thực hiện nhiều động tác như quất dây thắt lưng, lắc hông bên dàn vũ công nữ, làm dấy lên nhiều chỉ trích vì không phù hợp trẻ em dưới 18 tuổi.