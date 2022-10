Hậu ly hôn Kim Kardashian, tỷ phú Kanye West hẹn hò toàn mỹ nhân gợi cảm

Kanye West, sinh năm 1977, hiện là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Anh còn khá mát tay trong việc kinh doanh thời trang. Theo Celebrity Net Worth, rapper 45 tuổi sở hữu khối tài sản lên tới 2 tỷ USD.

Ngoài sự giàu có, danh tiếng, Kanye West còn gây tranh cãi với loạt phát ngôn và đời sống tình cảm. Ngày 18/10, tờ Page Six đưa tin Kanye West gấp rút hoàn tất thủ tục ly hôn với ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian. Nam rapper đã thuê một trong những luật sư nổi tiếng nhất Hollywood để hỗ trợ mình.

Một nguồn tin cho hay, hai ngôi sao đã giải quyết phân chia khối tài sản chung trị giá hàng tỷ USD nhưng họ chưa đạt được thỏa thuận về quyền nuôi 4 đứa con nhỏ.

Kim Kardashian và Kanye West từng có 7 năm chung sống trước khi quyết định ly hôn (Ảnh: Getty Images).

Trước đó, trong một số cuộc dàn xếp vào cuối năm 2021, cả hai thống nhất cùng nhau nuôi dạy 4 đứa con. Tuy nhiên, vào đầu tháng 10/2022, Kanye bất ngờ tuyên bố không thỏa hiệp về điều này. Những bất đồng trong việc nuôi dạy con cái và những hành động gây sốc của Kanye West gần đây khiến Kim không còn muốn trò chuyện với anh.

Kim hiện có quyền chăm sóc các con và đã cắt đứt mọi liên lạc với Kanye. Một nguồn tin mật của Page Six tiết lộ: "Cả hai đã không liên lạc gì trong vài tuần và tất cả thông tin liên lạc về lịch trình của bọn trẻ hiện được điều phối thông qua các trợ lý".

Kim và Kanye từng chung sống hơn 7 năm trước khi ngôi sao truyền hình thực tế chủ động đệ đơn ly hôn. Sau khi chia tay với Kim hồi tháng 2/2021, Kanye liên tục dính tin đồn tình cảm với nhiều bóng hồng gợi cảm của showbiz.

Kanye West hẹn hò với siêu mẫu Irina Shayk hồi tháng 6/2021 (Ảnh: Popsugar).

Siêu mẫu Irina Shayk sở hữu đường cong hoàn hảo (Ảnh: Elle).

Tháng 6/2021, giới săn tin phát hiện rapper tỷ phú đi chơi cùng siêu mẫu Irina Shayk ở Provence, Pháp. Nguồn tin cho biết, Kanye West bao toàn bộ khách sạn để tạo không gian riêng tư. Sau đó, anh đưa cô về Mỹ bằng chuyên cơ riêng. Đến tháng 8/2021, People xác nhận cặp sao đã hết tình cảm.

Họ gặp lại nhau tại Tuần lễ thời trang London ở Anh hồi tháng 10 vừa qua. Khi đó, Kanye West đã ôm, trò chuyện vui vẻ với chân dài người Nga. Được biết, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt. Trong cuộc phỏng vấn với Highsnobiety, Irina Shayk tránh nhắc đến Kanye West.

Julia Fox và Kanye West khi ở bên nhau (Ảnh: News).

Người mẫu Julia Fox cũng bất ngờ trở nên nổi tiếng khi cô lộ ảnh hẹn hò với Kanye West. Trả lời tạp chí Interview Magazine vào tháng 1 vừa rồi, cô cho biết: "Tôi đã gặp Ye (tên hiện tại của West) vào hôm Giao thừa. Giữa chúng tôi có sự gắn kết tức thì". Người đẹp cho hay, khi ở bên chồng cũ của Kim, cô luôn tràn ngập niềm vui, nguồn năng lượng tích cực. Mối quan hệ giữa Julia Fox và Kanye West chỉ kéo dài 2 tháng.

Sau chuyện tình với Kanye, Julia Fox trở nên nổi tiếng hơn. Cô được truyền thông chăm sóc, nhận được những lời mời dự sự kiện và thu nhập cũng cải thiện đáng kể.

Julia Fox đổi đời nhờ chuyện tình ngắn ngủi với Kanye West (Ảnh: News).

Kết thúc mối quan hệ với Julia Fox, Kanye West nhanh chóng say đắm bên bản sao Kim Kardashian - người mẫu Chaney Jones. Loạt ảnh hai người đi chơi, thân thiết cùng nhau nơi công cộng được truyền thông đăng tải.

Trên mạng xã hội, rapper 45 tuổi gọi cô gái trẻ là "tình yêu của tôi". Theo People, Kim Kardashian ủng hộ mối quan hệ của chồng cũ và người mới. Tuy nhiên, chuyện tình này đã tan vỡ sau 4 tháng. Jones từ chối chia sẻ với báo chí sau chia tay.

Kanye West hẹn hò với người mẫu Chaney Jones, người được xem là bản sao của Kim Kardashian (Ảnh: DM).

Tháng 8 vừa rồi, Kanye West đưa người mẫu Monica Corgan về dinh thự riêng ở bờ biển Malibu, Mỹ. Họ bị bắt gặp đi xem phim, hẹn hò. Cô gái trẻ luôn né tránh sự đeo bám của phóng viên. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng không kéo dài và chỉ là một cuộc dạo chơi tình ái của rapper tỷ phú.

Kayne West và người mẫu Monica Corgan (Ảnh: DM).

Thiên thần nội y Candice Swanepoel cũng bị bắt gặp đi chơi cùng Kanye West. Nguồn tin của The Sun tiết lộ sau khi trở về Mỹ từ chuyến du lịch ở Anh, hai người ngồi cạnh nhau trong một sự kiện. Cặp sao cũng đăng hình có mặt người kia trên nền tảng mạng xã hội.

"Kanye và Candice đã gặp nhau rất nhiều và anh ấy còn giới thiệu người mẫu với bạn bè. Mối quan hệ này tiến triển khả quan hơn lần Kanye qua lại với Irina Shayk và Julia Fox", báo Anh viết vào tháng 9. Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính đều không lên tiếng về mối quan hệ này.

Thiên thần nội y Candice Swanepoel cũng nằm trong danh sách bạn gái tin đồn của Kayne West (Ảnh: News).

Gần đây, truyền thông xôn xao trước sự xuất hiện của Juliana Nalú, một người mẫu Brazil kém tên tuổi, bên Kanye West. Các tay săn ảnh của Page Six bắt gặp rapper tháp tùng Nalú đến rạp thưởng thức bộ phim Triangle of Sadness ở Hollywood, Mỹ.

Trước đó, chồng cũ Kim đã đưa người đẹp ghé thăm xưởng quần áo và tới vui chơi tại khu Giorgio Baldi nổi tiếng ở Santa Monica, Mỹ. Hiện, người trong cuộc giữ im lặng về những đồn đoán quanh họ dù họ công khai xuất hiện bên nhau hay thể hiện những hành động tình cảm.

Juliana Nalú bị bắt gặp khóa môi Kanye West, ngày 20/10 (Ảnh: Page Six).

Ngày 20/10, giới săn tin đã chụp được ảnh Kanye West khóa môi người mẫu Juliana Nalú bên ngoài studio ở Los Angeles (Mỹ). Khoảnh khắc này có nhiều người chứng kiến. Trước đó, giới thạo tin tiết lộ rapper tỷ phú đưa chân dài 24 tuổi đi xem phim Triangle of Sadness, di chuyển chung trong chiếc SUV sang trọng. Song, thời điểm đó họ im lặng trước tin yêu nhau.

Theo TMZ, Juliana Nalú 24 tuổi, quê ở Rio de Janeiro (Brazil) nhưng hiện chuyển đến sống tại thành phố Los Angeles (Mỹ). Cô từng ký hợp đồng với nhiều công ty người mẫu, bao gồm Mix Models, MGM Models và Elite Model Management. Gần đây, Nalú tham gia Tuần lễ thời trang Milan tại Italy với vai trò người mẫu cho thương hiệu 6PM.

Người mẫu trẻ sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng từng ám chỉ mối quan hệ với ngôi sao 45 tuổi khi nhắc đến hai ca khúc nổi tiếng của anh là I Wonder và Devil in a New Dress trong những đăng tải trên mạng xã hội.