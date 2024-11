Gil Lê - Xoài Non: Gọi là người yêu, gặp gỡ hai bên gia đình

Về phía Gil Lê, ca sĩ gọi Xoài Non là "bé", xưng "anh". Trong mắt Gil Lê, Xoài Non là người đảm đang, khéo nấu nướng. Về tin đồn cặp đôi sống chung, Gil Lê phủ nhận, cho biết cả hai tình cờ là hàng xóm cùng một tòa chung cư, cách nhau 10 tầng. Mỗi dịp cuối tuần, Gil Lê và Xoài Non thường gặp gỡ nấu ăn cùng bạn bè (Ảnh: Chụp màn hình).