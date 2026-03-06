Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 làm mới loạt ca khúc nổi tiếng một thời

Chỉ ít tháng sau khi đăng quang giải Nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Thụy Hải Anh ra mắt album đầu tay Chạm vào giấc mơ cùng MV Phố cổ. Album của nữ ca sĩ 17 tuổi gồm nhiều ca khúc bất hủ, được làm mới bởi nguồn năng lượng trẻ trung, tư duy âm nhạc mới mẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Thuỵ Hải Anh cho biết, dự án âm nhạc được cô xem như món quà dành tặng mẹ và những người phụ nữ nhân dịp 8/3, đồng thời tri ân ca sĩ, tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly - người thầy có ảnh hưởng quan trọng trên hành trình âm nhạc của cô.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh năm nay mới 17 tuổi (Ảnh: Bình Quách).

Ở tuổi 17, nữ sinh quê Quảng Ninh cho thấy bước đi nhanh chóng nhưng có định hướng rõ ràng trên con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Tại Tiếng hát Hà Nội 2025, Hải Anh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất. Khi bước vào cuộc thi, cô mới 16 tuổi, phải cạnh tranh với nhiều thí sinh có tuổi đời và kinh nghiệm biểu diễn dày dạn hơn.

Tuy nhiên, Hải Anh gây ấn tượng nhờ sự tươi mới và khả năng làm chủ sân khấu tự nhiên. Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, cô lựa chọn cách truyền tải cảm xúc qua ánh mắt, nụ cười và ngôn ngữ hình thể linh hoạt.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng quang, Hải Anh tiếp tục gây bất ngờ khi phát hành album đầu tay Chạm vào giấc mơ. Phần lớn ca khúc trong album từng được Hải Anh thể hiện tại Tiếng hát Hà Nội 2025. Việc lựa chọn bài hát được đặt trên tiêu chí phù hợp với màu giọng và độ chín hiện tại của ca sĩ trẻ, thay vì chạy theo xu hướng thị trường.

Từ những giai điệu cần sự tinh tế, ma mị như Thu cạn, Trôi trong gương, đến không khí sôi động của Bóng mây qua thềm hay tinh thần tự hào dân tộc trong Việt Nam tôi, Hải Anh đều thể hiện bằng nguồn năng lượng trẻ trung nhưng vẫn giữ được chiều sâu cần thiết.

Việc làm mới những ca khúc gắn với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước luôn là áp lực lớn. Tuy nhiên, Hải Anh không cố gắng tạo ra sự từng trải vượt quá lứa tuổi. Cô lựa chọn thể hiện bằng bản năng nghệ thuật và khát khao chinh phục sân khấu.

Hải Anh làm mới loạt ca khúc nổi tiếng như "Thu cạn", "Đường xa ướt mưa"... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song với album, Hải Anh ra mắt MV đầu tay Phố cổ - ca khúc góp phần quan trọng trong chiến thắng của cô tại Tiếng hát Hà Nội 2025. MV do ca sĩ, tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly chỉ đạo nghệ thuật và sản xuất.