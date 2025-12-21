Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 tiết lộ tuổi thơ bị mẹ ngăn cản đi hát

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Phương Anh đã tổ chức buổi tiệc cảm ơn để tri ân gia đình, thầy cô và những người đồng hành trong hành trình âm nhạc sau khi giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025.

Nguyễn Phương Anh, giải Nhất dòng nhạc thính phòng “Tiếng hát Hà Nội 2025”, gây ấn tượng với diện mạo xinh đẹp tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 20/12 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ 20 tuổi cho biết, việc đạt danh hiệu cao tại cuộc thi giúp cô được nhiều người biết đến hơn và nhận nhiều lời mời biểu diễn.

Hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô ưu tiên tập trung cho kỳ thi cuối kỳ và chỉ tham gia những chương trình được sắp xếp phù hợp, nhằm cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật.

“Tôi rất vui khi những nỗ lực của mình được ghi nhận và được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, điều đó không làm tôi sao lãng việc học. Tôi luôn coi việc học là nền tảng vững chắc cho tương lai và sự nghiệp âm nhạc”, Phương Anh nói.

Nhớ lại tuổi thơ ở quê hương Hưng Yên (Thái Bình cũ), nơi cô lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và làng xóm, Phương Anh kể: “Từ nhỏ, tôi đã yêu âm nhạc và thường tham gia các tiết mục văn nghệ ở trường. Tuổi thơ ấy đã gieo mầm đam mê và hình thành sự kiên trì, giúp tôi gắn bó với âm nhạc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Tuy đi hát từ khi còn nhỏ, nhưng khi Phương Anh bày tỏ mong muốn nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật, mẹ cô ban đầu không đồng ý.

“Lúc đầu, mẹ phản đối vì gia đình vốn không ai theo nghệ thuật, lại e ngại con gái sẽ khó khăn trong nghề, và còn lo sợ những định kiến như nghề ca hát là “xướng ca vô loài”. Mẹ rất lo lắng về tương lai của tôi nếu đi theo con đường này”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Bằng tình yêu nghề và niềm đam mê âm nhạc, Phương Anh tìm mọi cách thuyết phục mẹ và cuối cùng nhận được sự đồng ý. Khi hiểu và ủng hộ, mẹ đã trở thành hậu phương vững chắc, giúp cô yên tâm theo đuổi đam mê.

“Sự thay đổi của mẹ là bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của tôi. Mẹ đã bỏ hết công việc, nhà cửa và họ hàng ở quê để lên Hà Nội sống và đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình luyện tập, thi cử. Mẹ luôn sát cánh, quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của tôi…”, Phương Anh xúc động chia sẻ thêm.

Phương Anh và mẹ tại sự kiện tri ân ở Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Phương Anh cũng cho biết, bố cô không may qua đời cách đây 4 năm, nhưng bản thân luôn tin ông vẫn dõi theo và đồng hành trong từng bước đường nghệ thuật của mình.

Trong hành trình chinh phục giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, NSƯT Lan Anh là người trực tiếp hướng dẫn Phương Anh từ những ngày đầu tiên, kiên nhẫn chỉnh sửa từng câu chữ, từng nốt nhạc, đồng thời truyền cảm hứng để cô phát triển kỹ thuật và phong cách biểu diễn.

Tại sự kiện, NSƯT Lan Anh xúc động nhớ lại hành trình của cô học trò: “Tôi vẫn còn nhớ như in khi mẹ dắt Phương Anh đến nhà xin học. Em còn nhỏ, thấp bé, mặc chiếc áo trắng rất đáng yêu. Nhìn em lúc ấy và bây giờ, tôi thật sự thấy được sự trưởng thành vượt bậc: Phương Anh đã cao lớn, chững chạc, và vững vàng hơn rất nhiều”.

Nữ ca sĩ đánh giá cao tính cách và thái độ học tập của cô học trò: “Phương Anh chăm chỉ, ngoan và rất tinh tế. Em biết quan sát, biết cảm nhận và luôn chủ động quan tâm tới người khác. Khi mới vào học, em chưa phải giọng hát xuất sắc, nhưng sự nỗ lực, tình yêu nghề và thái độ nghiêm túc đã giúp em phát triển vượt bậc”.

Tại sự kiện, NSƯT Lan Anh (ở giữa) dành lời khen cho Phương Anh về sự nỗ lực và thái độ nghiêm túc trong học tập, làm nghề (Ảnh: Ban tổ chức).

Cùng đồng hành với Phương Anh trong suốt quá trình rèn luyện, NSƯT Tố Nga cũng góp phần củng cố sự tự tin và định hướng chuyên môn, trong khi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng làm mới các ca khúc, giúp nữ ca sĩ thăng hoa trên sân khấu với phong cách vừa hiện đại, vừa giữ trọn tinh thần gốc của tác phẩm.