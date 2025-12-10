Nữ sinh 16 tuổi hát nhạc dân gian giành giải nhì "Tiếng hát Hà Nội 2025"

Tối 9/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 khép lại với đêm chung kết xếp hạng đầy cảm xúc có sự góp mặt của 15 thí sinh.

Trong đêm thi quyết định, Gia Linh mang đến hai tiết mục: Bồng lai và Thư Hà Nội. Trong đó, Bồng lai vốn là ca khúc gắn liền với Trưởng Ban giám khảo (NSND Quang Vinh) và từng được ca sĩ Anh Thơ thể hiện thành công.

Việc thể hiện bài hát này trước một hội đồng giám khảo gồm những tên tuổi gạo cội như NSND Quang Vinh, Thiếu tướng - nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ… là một thử thách không nhỏ với cô gái 16 tuổi.

Gia Linh tỏa sáng trong đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia Linh thừa nhận cô gặp áp lực ngay từ những giây phút đầu tiên bước ra sân khấu. “Cái bóng” quá lớn từ những nghệ sĩ đi trước khiến cô buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần để tìm được dấu ấn riêng trong cách thể hiện của mình.

Dù phần trình diễn chưa thật sự tròn trịa như những buổi tập, nữ sinh đã thuyết phục được dàn giám khảo bằng sự tinh tế trong cách xử lý, sự mềm mại khi luyến láy và nhất là tinh thần dám thử thách chính mình.

Với Thư Hà Nội, Gia Linh cũng khiến người nghe thổn thức bởi chất giọng mộc mạc, trong trẻo mà ấm áp.

Gia Linh vượt qua áp lực để làm chủ sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kết quả, Gia Linh đã giành giải nhì phong cách dân gian. Giải nhất thuộc về hai thí sinh ở dòng thính phòng và nhạc nhẹ: Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh. Giải quán quân được trao cho Đào Lê Phương Chi.

Ở vòng thi trước đêm chung kết xếp hạng, Gia Linh cũng từng gây chú ý với ca khúc Cõng mẹ về trời. Cô được NSƯT Tố Nga nhận xét là "trau chuốt trong từng câu hát" và sở hữu phong thái sân khấu tự tin khiến chị "không thể rời mắt".

NSND Quang Vinh cũng bày tỏ sự ấn tượng với nữ sinh 16 tuổi vì “một giọng ca trẻ nhưng biết thổi hồn vào một tác phẩm đòi hỏi sự tinh tế”.

Gia Linh nhận giải nhì phong cách dân gian (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Gia Linh sinh năm 2009 tại Ninh Bình. Trước khi theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô từng là thủ khoa đầu vào của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Dù tuổi còn nhỏ, Gia Linh đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý: Giải thưởng Tiếng hát Hoa phượng đỏ, Ngôi sao tài năng nhí tỉnh Ninh Bình, huy chương vàng Festival Tài năng toàn quốc...

Chia sẻ sau giải thưởng, Gia Linh nói: “Tiếng hát Hà Nội 2025 sẽ là một cột mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của tôi, nơi tôi tìm thấy niềm tin, sự công nhận và động lực để tiếp tục theo đuổi phong cách dân gian mà mình dành nhiều tình yêu".