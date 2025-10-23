Tiến Luật nói về "Tôi! Người Việt Nam": Hát vì tình người, hát vì đồng bào

Nghệ sĩ Tiến Luật là một trong 25 "anh tài" tham gia đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam. Chương trình diễn ra vào tối 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), do "Gia tộc Anh tài" tổ chức với mục đích gây quỹ ủng hộ người dân chịu thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tiến Luật cho biết, ngay khi nhận được lời mời tham gia chương trình, anh đồng ý không cần suy nghĩ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Chỉ nghe tên chương trình Tôi! Người Việt Nam, tôi đã thấy xúc động. Cái tên đã chạm đúng vào lòng tự hào dân tộc, vào tinh thần yêu thương và đùm bọc mà mỗi người Việt đều có.

Khi biết đây là đêm nhạc để giúp đỡ bà con vùng bão lũ, tôi nhận lời ngay, không cần suy nghĩ. Với tôi, đây không chỉ là một show diễn, mà là dịp để cùng các anh em làm điều tốt đẹp cho cộng đồng".

Gần đây, Tiến Luật lấn sân sang ca hát, được khán giả yêu thích từ sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cũng như các nghệ sĩ khác, Tiến Luật hoàn toàn không nhận cát-xê khi tham gia chương trình.

Anh nói: "Làm việc thiện, cái quý không nằm ở vật chất mà là tấm lòng. Người ta nói "của cho không bằng cách cho". Tất cả nghệ sĩ đều hiểu bà con đang gồng mình vượt qua thiệt hại sau bão, nên chuyện không nhận cát-xê là điều quá nhỏ, không đáng để tính toán. Quan trọng là cùng nhau góp một ngọn lửa ấm, truyền đi thông điệp rằng người Việt Nam luôn yêu thương và đùm bọc nhau".

Nhắc đến những hình ảnh tang thương trong đợt bão lũ vừa qua, Tiến Luật cho biết, anh xót xa khi thấy cảnh nhà cửa, ruộng vườn của người dân trôi theo dòng nước, có người còn mất cả người thân.

"Nhiều lúc tôi không dám xem hết, chỉ thấy rất nặng lòng. Tôi may mắn được sống nơi yên bình, nhưng khi nhìn cảnh ấy, ai cũng thấy đau như chính người thân mình gặp nạn. Bởi dòng máu Việt chảy trong người mình, không thể vô cảm được. Đó là lý do tôi muốn góp phần nhỏ, dù chỉ là chút công sức", nghệ sĩ bộc bạch.

Nghệ sĩ Tiến Luật giao lưu với khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với nghệ sĩ Tiến Luật, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam cũng là dịp tái ngộ đặc biệt của 25 Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh cho biết, so với những lần đứng chung sân khấu trước đây, lần này mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nam nghệ sĩ nói thêm: "Trước đây chúng tôi đứng cùng nhau để mang tiếng cười, mang niềm vui đến cho khán giả. Còn lần này, tất cả chúng tôi cùng chung một nhịp đập, hát vì đồng bào, vì tình người.

Các tiết mục trong đêm nhạc đều được chọn theo hướng giản dị, mộc mạc, để khán giả cảm nhận rõ tinh thần Tôi! Người Việt Nam một cách gần gũi nhất. Chúng tôi tập luyện kỹ lưỡng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là truyền tải cảm xúc thật. Không cần hoành tráng, chỉ cần thật và chạm được trái tim là đủ".

Thông tin về đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Tiến Luật ngày càng được khán giả yêu mến trong hình ảnh nghệ sĩ đa năng, vừa diễn xuất, vừa ca hát, mang đến năng lượng tích cực.

Bên cạnh Tiến Luật, Tôi! Người Việt Nam còn có sự góp mặt nhiều nghệ sĩ từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai như NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic…

Chương trình do Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận vai trò đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giữ vai trò giám đốc âm nhạc. Báo Dân trí là đơn vị bảo trợ truyền thông, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng.

Toàn bộ doanh thu bán vé (sau khi trừ các nghĩa vụ thuế và chi phí quản lý), cùng các khoản ủng hộ từ nhà hảo tâm và đồng hành, sẽ được gửi tới bà con vùng bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.