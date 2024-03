Lộ ảnh má kề má với gái hư, "cụ giáo" Kim Soo Hyun nhanh chóng phản hồi

Tối 23/3, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron trở thành tâm điểm bàn tán với nghi vấn hẹn hò sau khi nữ diễn viên Kim Sae Ron bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh thân mật với đàn anh hơn 12 tuổi.

Trong ảnh, hai diễn viên má kề má đầy tình tứ, giống một cặp yêu nhau. Ngay sau đó, Kim Sae Ron đã hạ bức ảnh xuống. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng đã chụp lại và lan truyền bức ảnh trên mạng xã hội.

Bức ảnh thân mật của Kim So Hyun và Kim Sae Ron gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Nhiều khán giả nghi vấn về mối quan hệ của hai người. Một số cho rằng, cặp đôi đang hẹn hò.

Trước sự tò mò của cộng đồng mạng, ngày 24/3, đại diện Kim Soo Hyun đã chính thức lên tiếng: "Chúng tôi mới chỉ nghe tin đồn về nam diễn viên Kim Soo Hyun hồi sáng nay. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra tuyên bố chính xác sau khi xem xét chi tiết nội dung tin đồn và xác minh thông tin".

Ngoài ra, một nguồn tin thân cận của hai ngôi sao cũng chia sẻ với truyền thông xứ Hàn: "Bức ảnh đột ngột được đăng lên rồi xóa vào sáng sớm không phải là ảnh gần đây, đồng thời không phản ánh thực trạng mối quan hệ hiện tại. Họ không có mối quan hệ tình cảm nào".

Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn và được xếp vào danh sách những ngôi sao nhận cát-xê đóng phim truyền hình cao nhất xứ kim chi hiện nay.

Kim Soo Hyun là ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh xứ Hàn với tài năng và lối sống sạch (Ảnh: Instagram).

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007 nhưng phải đến năm 2011, anh mới được chú ý khi tham gia Dream High. Tiếp đó, anh lại được đánh giá cao khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim cổ trang đình đám The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời) vào năm 2012.

Hai năm sau đó, với vai diễn "cụ giáo" Do Min Joo trong My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới) cùng "đàn chị" Jeon Ji Hyun, Kim Soo Hyun trở thành nam thần với khán giả khắp châu Á. Sau bộ phim, anh được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á. Tại Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, cái tên Kim Soo Hyun cũng vô cùng "đắt giá".

Hiện tại, Kim Soo Hyun thu hút sự quan tâm của khán giả với dự án truyền hình mới ra mắt Queen Of Tears (Nữ hoàng nước mắt), đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Ji Won.

Để vươn tới thành công, nam diễn viên đã phải nỗ lực hết mình. Khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, Kim Soo Hyun từng thổ lộ về một tuổi thơ không hạnh phúc, thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ Kim ly hôn lúc anh còn nhỏ và cha anh gần như bỏ rơi Kim Soo Hyun khi lập gia đình mới.

Kim Soo Hyun đang gây chú ý với dự án "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: tvN).

Dù không ít lần dính tin đồn tình cảm với bạn diễn vì kết đôi ăn ý, Kim So Hyun chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm.

Chia sẻ về dự định kết hôn, Kim Soo Hyun từng phát biểu: "Tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn vào năm 36 tuổi, nhưng có lẽ kế hoạch đó khó thực hiện được. Giờ đây, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu kết hôn với cô gái 21 tuổi vào năm mình 41 tuổi".

Kim Sae Ron (SN 2000) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi và nhanh chóng trở thành sao nhí được yêu thích hàng đầu màn ảnh xứ kim chi. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình như A brand new life (Một cuộc sống mới), Man from nowhere (Người vô danh tính), Listen to my heart (Lắng nghe trái tim)…

Kim Sae Ron là một trong số ít các gương mặt sao nhí của ngành giải trí Hàn Quốc vẫn duy trì được sức hút khi trưởng thành. Cô hoạt động chăm chỉ trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC, người mẫu tạp chí.

Kim Sae Ron là ngôi sao trẻ tai tiếng của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: Newsen).

Dù tuổi đời còn trẻ, người đẹp 10X đã sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể đồng thời nhận được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá và từng 2 lần tham dự Liên hoan phim Cannes trong năm 2009 và năm 2014. Kim Sae Ron được kỳ vọng sẽ là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc trong tương lai.

Tháng 5/2022, Kim Sae Ron lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn nghiêm trọng rồi cố trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Kim Sae Ron. Cô buộc phải giải nghệ, rút khỏi công ty quản lý, liên tục ra hầu tòa. Chính quá khứ tai tiếng của Kim Sae Ron khiến cô không nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ tài tử Kim So Hyun.