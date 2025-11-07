G-Dragon đến Việt Nam, fan nhảy múa chờ đợi nhưng không được gặp

Từ chiều tối 6/11, không khí tại sảnh đến quốc tế sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã nóng lên khi hàng trăm fan (người hâm mộ) của G-Dragon tập trung, mang theo băng rôn, nón lá và các vật dụng cổ vũ.

Nhiều người có mặt từ rất sớm, bất chấp thời tiết Hà Nội đang khá lạnh, với hy vọng được nhìn thấy thần tượng ở cự ly gần.

Người hâm mộ mặc trang phục giống G-Dragon, bật nhạc và hát hò, nhảy múa sôi động khi chờ đón thần tượng tại sân bay (Ảnh: TikTok @thaihoaauto88).

G-Dragon trở lại Việt Nam chỉ vài tháng sau lần xuất hiện hồi tháng 6, khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Sự kiện lần này càng thu hút sự chú ý khi anh tổ chức concert (buổi hòa nhạc) quốc tế quy mô lớn tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên) vào ngày 8 và 9/11 tới đây.

Tuy nhiên, khác với lần trước đến Hà Nội, G-Dragon không xuất hiện tại sảnh đón công cộng.

Theo chia sẻ của người hâm mộ, sau khi máy bay hạ cánh, nam ca sĩ và ê-kíp sử dụng lối đi ưu tiên (cổng VIP) để rời sân bay và lên xe di chuyển thẳng về khu vực nghỉ ngơi.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, lặng lẽ và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, hoàn toàn tách biệt với khu vực người hâm mộ đang chờ đợi.

Chỉ một số ít fan biết nam ca sĩ đã đến Hà Nội sau khi phát hiện chiếc xe chở anh rời đi. G-Dragon cũng thò tay ra khỏi xe để vẫy chào người hâm mộ.

G-Dragon rời đi nhanh chóng, không lộ mặt mà chỉ giơ tay vẫy chào người hâm mộ (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự việc khiến hàng trăm người hâm mộ có mặt tại sân bay không khỏi thất vọng. Nhiều người đã chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ nhưng cuối cùng phải ra về mà không được nhìn thấy thần tượng.

Dù tiếc nuối, cộng đồng người hâm mộ vẫn bày tỏ sự thấu hiểu cho lịch trình bận rộn và nhu cầu bảo mật, nghỉ ngơi của nghệ sĩ trước hai đêm diễn quan trọng.

Không gặp được G-Dragon, người hâm mộ vẫn cùng nhau nhảy múa, vui vẻ kể cho nhau những kỷ niệm về nam ca sĩ mà họ yêu mến ngay tại sân bay.

Trên mạng xã hội, không khí trong các nhóm fan vẫn tràn đầy năng lượng tích cực, bày tỏ sự háo hức và thấu hiểu.

Một số người để lại lời nhắn như: “Anh chỉ cần hạ cánh an toàn là tụi em yên tâm rồi, háo hức chờ đến đêm diễn để được gặp anh ngoài đời thật!”, “Không gặp ở sân bay cũng không sao, quan trọng là được thấy anh tỏa sáng trên sân khấu”...

G-Dragon đi bằng lối riêng, hạ kính xe chào người hâm mộ (Video: TikTok @linh.decor).

Hiện tại, mọi sự chú ý đổ dồn về 2 đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội. Dù đêm diễn thứ hai (9/11) đang gặp tình trạng bán vé chậm hơn dự kiến, sức nóng từ sự xuất hiện của "ông hoàng K-pop" vẫn đảm bảo đây là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế được mong chờ tại Việt Nam trong năm nay.