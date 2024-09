Fan của ca sĩ Suni Hạ Linh trực tiếp đến báo Dân trí ủng hộ đồng bào lũ lụt

Bão số 3 (bão Yagi) đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh thành phía Bắc. Trên tinh thần tương thân tương ái, báo Dân trí kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ tái thiết, phát triển dự án xã hội lâu dài...

Hưởng ứng lời kêu gọi, ca sĩ Suni Hạ Linh và fanclub (cộng đồng người hâm mộ) đã đóng góp 20 triệu đồng cho Chương trình Nhân ái "Chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ" của báo Dân trí (mã số 240501) .

Đại diện fanclub của Suni Hạ Linh đã trực tiếp đến tòa soạn của báo Dân trí tại Hà Nội để đóng góp 10 triệu đồng. Nữ ca sĩ cũng ủng hộ 10 triệu đồng vào quỹ.

Đại diện fanclub của Suni Hạ Linh chia sẻ: "Đồng bào miền Bắc đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách. Chúng em xin được đóng góp một phần để chung tay hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn này. Mong mọi người đều bình an".

Báo Dân trí mong tiếp tục nhận thêm nhiều sự đồng hành của bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... để cùng chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ.

Báo Dân trí sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ và công tác cứu trợ đến bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý vị!

Mọi sự ủng hộ Chương trình Nhân ái: "Chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ" xin gửi về mã số 240501

Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: Chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt MS240501)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm