Diễm Hằng Lamoon: "Em xinh" lột xác ngoại hình sau cảnh nóng gây chú ý

Diễm Hằng Lamoon là một trong những tân binh được yêu thích của làng giải trí Việt gần đây. Sau vai diễn Út Khờ gây chú ý trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hồi tháng 4, thời gian qua, Diễm Hằng Lamoon tiếp tục được quan tâm nhờ tham gia chương trình Em xinh say hi.

Tại tập 8 Em xinh say hi lên sóng hôm 19/7, màn thi đấu vũ đạo của Diễm Hằng Lamoon nhận nhiều lời khen từ khán giả. Trước đó, những tiết mục có sự góp mặt của nữ ca sĩ như Red flag, I'll be there, Cầm kỳ thi họa... đều hút hàng triệu lượt xem, xếp thứ hạng cao trong danh sách thịnh hành YouTube Việt Nam.

Đặc biệt, trong tiết mục Cầm kỳ thi họa, dù biểu diễn cạnh nhiều đàn chị như Bích Phương, Phương Mỹ Chi hay Bảo Anh, "em út" Diễm Hằng Lamoon vẫn được nhận xét có sức hút, dấu ấn riêng.

Suốt chương trình, nữ ca sĩ gen Z thể hiện được sự đa năng, vừa có thể viết lời, đọc rap, nhảy, vừa có chất giọng trong trẻo.

Ngoài ra, Diễm Hằng Lamoon chịu khó thay đổi hình tượng, được khen phù hợp với nhiều phong cách, từ tóc đen truyền thống cho đến tóc sáng màu, diện trang phục phá cách gợi nhớ thần tượng Hàn Quốc. Hình ảnh của nữ ca sĩ trong chương trình được nhận xét "lột xác" so với khi đóng phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Diễm Hằng Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng (SN 2003, quê ở Đà Nẵng), từng đậu á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Cô lần đầu được khán giả biết đến khi vào top 7 chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam năm 2023. Tuy nhiên, sau cuộc thi, tên tuổi Diễm Hằng Lamoon vẫn còn mờ nhạt, các sản phẩm ra mắt không được chú ý.

Tháng 4 năm nay, Diễm Hằng Lamoon lần đầu lấn sân điện ảnh, đóng Út Khờ - nữ du kích hiền hậu, ngây thơ, yêu ca hát trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Cảnh "nóng" của Diễm Hằng Lamoon cũng là một trong những tình huống được quan tâm khi phim ra rạp. Từ đây, cô trở thành gương mặt được dân mạng săn đón, lượt theo dõi trên trang cá nhân tăng nhanh.

Một số khán giả nhận xét Diễm Hằng Lamoon có tiềm năng diễn xuất, nhưng cũng có người cho rằng biểu cảm của cô còn gượng gạo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Diễm Hằng Lamoon bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm của khán giả, cũng như luôn đón nhận những góp ý của mọi người trong hành trình hoàn thiện khả năng diễn xuất.

Nắm bắt cơ hội từ bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Diễm Hằng Lamoon muốn tạo dựng hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ đa dạng màu sắc, hết mình với nghệ thuật.

Cũng như nhiều ca sĩ gen Z, Diễm Hằng Lamoon ưu tiên khẳng định sắc màu cá nhân trong con đường âm nhạc. Nữ ca sĩ tự mình chắp bút các ca khúc, phối hợp làm việc cùng các nhà sản xuất âm nhạc để thực hiện các sản phẩm.

Nhìn lại những dấu mốc vừa trải qua, nữ ca sĩ chiêm nghiệm về bài học cô nhận được, cách cô can đảm bước ra vùng an toàn, phá vỡ định kiến của mọi người.

"Lần đầu tôi giảm 10kg, lần đầu tham gia phim điện ảnh, lần đầu tham gia làm album đầu tay, lần đầu biết áp lực công việc kinh khủng như thế nào. Cũng là lần đầu tôi tự ti, tự tin quá nhiều về khả năng của mình.

Lần đầu tôi khám phá sự bao dung và tĩnh lặng trong chính con người mình, lần đầu học được cách kỷ luật cho bản thân, lần đầu vực dậy chính mình bằng mọi cách", ca sĩ từng bộc bạch.

Ở tuổi 22, Diễm Hằng Lamoon theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại. Nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang bắt mắt, kết hợp sáng tạo nhiều phụ kiện thời thượng giúp những bức ảnh đời thường của nữ ca sĩ nhận được nhiều lượt tương tác từ dân mạng.

Ảnh: Facebook nhân vật