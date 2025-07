"Em xinh" ít nói, lạnh lùng bất ngờ vượt mặt Phương Mỹ Chi và Bích Phương

Tối 26/7, live stage 4 (vòng thi đấu thứ 4) của chương trình Em xinh say hi lên sóng, tái hiện bối cảnh lớp học. Các em xinh lần lượt xuất hiện trong vai trò học trò, riêng Bích Phương vắng mặt khiến Trấn Thành tò mò hỏi lý do. Phương Ly liền nhanh nhảu đáp: "Em thấy Bích Phương đi chơi với Tăng Duy Tân", khiến trường quay bật cười.

Bích Phương sau đó xuất hiện, phân trần với vẻ tinh nghịch: "Con là học trò ngoan, chứ không đi với các bạn lớp khác".

Bích Phương cùng các "em xinh" chung đội (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước khi bước vào phần chọn đội hình, chương trình công bố thứ hạng của các "em xinh" sau livestage 3 (vòng thi đấu thứ 3), đồng thời lựa chọn đội trưởng cho vòng thi đấu tiếp theo.

Bốn gương mặt có điểm số cao nhất trở thành đội trưởng livestage 4 gồm: LyHan, Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc và Phương Ly (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp).

LyHan là cái tên gây bất ngờ nhất khi vươn từ hạng 6 lên dẫn đầu. Không chỉ ghi điểm nhờ chuyên môn âm nhạc, sự lạnh lùng và ít nói của cô lại trở thành điểm thu hút riêng.

Em xinh LyHan dẫn đầu (Ảnh: Ban tổ chức).

LyHan chia sẻ cô không ngờ bản thân vốn là một thí sinh không nhiều lợi thế ban đầu lại có thể đi sâu, được khán giả yêu mến và giành vị trí cao nhất. "Đây là niềm tự hào của chính tôi", ca sĩ chia sẻ.

MC Trấn Thành cũng dành nhiều lời khen cho LyHan: "Tôi nghĩ LyHan là một nhân vật đặc biệt. Bạn không đến đây để thắng, mà để làm đúng điều mình muốn. Và khi làm đúng cái mình tin, bạn sẽ chiến thắng. Không gì vượt qua được lý tưởng của chính mình. LyHan là đại diện cho mẫu người không nói nhiều, chỉ hành động".

Lâm Bảo Ngọc cũng là nhân tố bất ngờ khi vượt lên vị trí thứ 3 và giành quyền làm đội trưởng. Trong khi đó, Bích Phương và Phương Ly tiếp tục giữ vững phong độ trong top dẫn đầu.

Phương Mỹ Chi tạm thời xếp thứ 12 do không có điểm cộng từ vòng thi dance battle (nhảy đối kháng) ở tập trước.

Liu Grace từ hạng 7 xuống hạng 9, nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực: "Chứng tỏ các em xinh đang lội ngược dòng rất nhiều".

Mỹ Mỹ là gương mặt có cú "vượt hạng" ấn tượng nhất khi từ vị trí 20 vươn lên thứ 5 nhờ chiến thắng ở vòng vũ đạo.

Đội hình của Lâm Bảo Ngọc (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau khi công bố thứ hạng, các thí sinh bước vào phần bắt cặp và chia đội. Kết quả, bốn đội hình cho livestage 4 được hình thành như sau: Đội LyHan gồm Mai Quinn, Bảo Anh, Tiên Tiên, Miu Lê; đội Bích Phương có Juky San, Lamoon, Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn; đội Lâm Bảo Ngọc gồm Pháo, Phương Mỹ Chi, Saabirose, Liu Grace; đội Phương Ly có Vũ Thảo My, 52Hz, Orange, Châu Bùi.

Các đội tiếp tục tham gia phần trò chơi giành quyền chọn ca khúc. Kết quả, đội Lâm Bảo Ngọc giành được 2 ca khúc Bad Liar, Duyên; đội LyHan chọn Lắm lúc, Tín hiệu yêu; đội Bích Phương với ca khúc Bắt thang lên hỏi ông trời, Cách điệu; đội Phương Ly với 2 bài Cứ đổ tại cơn mưa, Chẳng phải anh đâu.