Trấn Thành nghẹn ngào: "Không biết từ khi nào chúng ta lại sợ khóc"

Trấn Thành: "Không biết từ khi nào chúng ta lại sợ rơi nước mắt"

Tập 8 của Em xinh say hi tiếp nối màn đối đầu kịch tính giữa hai đội: 52Hz (gồm Lâm Bảo Ngọc, Pháo, Đào Tử A1J) với ca khúc Quả chín quá và Mỹ Mỹ (gồm LyHan, MAIQUINN, Liu Grace) với Not My Fault.

Nếu đội Mỹ Mỹ mang đến sắc màu hiện đại, cá tính thì đội 52Hz lại chạm đến trái tim khán giả với một bản pop rock đầy nội lực và chiều sâu.

Quả chín quá là câu chuyện cảm xúc của một cô gái trẻ trong mối tình thanh xuân tổn thương, nơi có sự chiếm hữu, dối trá và áp lực tâm lý. Đội 52Hz đã thể hiện trọn vẹn thông điệp về sức mạnh nội tâm và khả năng vượt qua những mối quan hệ độc hại, khiến sân khấu nghẹn lại trong cảm xúc.

Khoảnh khắc Pháo nghẹn ngào trên sóng (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau phần trình diễn, nữ rapper Pháo không kìm được nước mắt. Cô nghẹn ngào: "Tôi cá tính, mạnh mẽ nhưng điều đó không có nghĩa là không biết khóc. Có người từng bảo tôi "mạnh mẽ thế mà khóc thì mất giá", nhưng tôi nghĩ ngược lại. Mạnh mẽ là khi mình đủ can đảm đối diện với cảm xúc của chính mình. Tôi tự hào vì mình là Pháo, tôi khóc vì tôi vẫn còn là chính tôi".

Những lời chia sẻ của Pháo đã khiến MC Trấn Thành rơi nước mắt. Anh xúc động nói: "Không biết từ khi nào chúng ta lại sợ khóc. Nhưng giọt nước mắt dù vì yếu đuối, hạnh phúc hay tự hào thì luôn đẹp. Khi bạn còn khóc được, nghĩa là bạn vẫn còn sống thật với cảm xúc".

Trấn Thành xúc động khi các "em xinh" bị loại (Ảnh: Ban tổ chức).

Bốn "em xinh" bị loại

Sau phần thi dance battle (thử thách nhảy đối đầu), chương trình bước vào giai đoạn quyết định với vòng loại căng thẳng. Theo đó, liên quân 2 giành được hai lần chiến thắng nên có quyền ưu tiên.

Ở liên quân 2, đội Mỹ Mỹ và Miu lê được an toàn, trong khi đội Tiên Tiên rơi vào vùng nguy hiểm và Ánh Sáng AZA bị loại do điểm cá nhân thấp nhất.

Ở liên quân 1, phải chia tay 3 thí sinh có điểm cá nhân thấp nhất: Han Sara (đội Orange), Muộii (đội Phương Ly), Đào Tử A1J (đội 52Hz).

Tiên Tiên nghẹn ngào khi Ánh Sáng AZA bị loại (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong giây phút chia tay, nhiều cảm xúc đã vỡ òa. Ánh Sáng AZA thừa nhận mình từng sống khép kín, nhưng nhờ chương trình mà cô đã học được cách mở lòng và sống thật hơn. Tiên Tiên không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc chia tay đàn em.

Muộii bật khóc khi nói về hành trình theo đuổi nghệ thuật từ năm 12 tuổi, cùng ước mơ lớn nhất là mua nhà cho bố mẹ. Cô xúc động kể về những ngày cha mẹ gom từng tờ tiền lẻ từ xe cơm gà để cho con học hát, học đàn.

Trấn Thành đồng cảm sâu sắc, chia sẻ về quá khứ từng níu tay một nghệ sĩ nổi tiếng xin được theo diễn hài để tìm kiếm cơ hội. Anh khuyến khích Muộii theo đuổi ước mơ lớn, không chỉ là mua nhà, mà còn là tỏa sáng thực sự.