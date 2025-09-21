Em trai Quang Hùng MasterD gặp sự cố, được MC Trấn Thành nắm tay cổ vũ

Tối 20/9, chương trình truyền hình thực tế Anh trai say hi 2025 lên sóng tập đầu tiên, giới thiệu 30 thí sinh mới.

Ngay trong màn chào sân, các thí sinh mang đến phần xuất hiện mang đậm cá tính riêng, gây chú ý với cách thể hiện độc đáo.

Dàn thí sinh "Anh trai say hi" cùng MC Trấn Thành trong màn giới thiệu, làm quen (Ảnh: Ban tổ chức).

Rapper BigDaddy xuất hiện cùng chiếc xe máy và quầy nước nhân trần, B Ray mang súp bào ngư tặng MC Trấn Thành. Trong khi đó, Negav mang theo chiếc vali, chia sẻ ý nghĩa về màn "trở về nhà".

Jaysonlei giới thiệu bản thân qua một ca khúc tự sáng tác; buitruonglinh trình diễn violin ca khúc Giờ thì.

Rapper Karik chia sẻ mẹ anh là fan của Anh trai say hi nên đã thuyết phục, động viên anh tham gia chương trình. Ngô Kiến Huy cho biết anh mong muốn tìm lại chính mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Các thí sinh trẻ cũng gây xúc động chia sẻ những câu chuyện quá khứ.

Ryn Lee - em trai ca sĩ Quang Hùng MasterD, một trong những tân binh nổi bật của chương trình - xuất hiện với biểu cảm bối rối, căng thẳng đến choáng váng dù được khách mời Lê Dương Bảo Lâm dẫn dắt.

Sau đó, ca sĩ cho biết anh mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật từ nhỏ, thường xuyên gặp triệu chứng choáng váng, tim đập mạnh ở nơi đông người. Trước khoảnh khắc áp lực của tân binh, MC Trấn Thành đã chủ động hỗ trợ tinh thần, bước ra nắm tay đàn em, hướng dẫn thí sinh lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở sâu.

Ryn Lee - em trai ca sĩ Quang Hùng MasterD - được Lê Dương Bảo Lâm và MC Trấn Thành động viên (Ảnh: Ban tổ chức).

Otis tâm sự anh từng làm shipper giao cơm và hy vọng việc tham gia chương trình sẽ mở ra cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Sơn.K chia sẻ anh cũng trải qua giai đoạn làm nhiều công việc tay chân mưu sinh, đi rửa bát thuê để kiếm sống. Nam ca sĩ sinh năm 2001 theo đuổi nghề ca hát, phấn đấu vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Otis trong tập 1 "Anh trai say hi 2025" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần thi diễn live đầu tiên, 30 thí sinh chia làm 2 liên quân, tham gia 2 lượt đấu.

Liên quân 1 tên "Chill guys ngon zai" do BigDaddy làm liên quân trưởng, gồm: RIO, Cody Nam Võ, Dillan Hoàng Phan, Jaysonlei, Lohan, HUSTLANG Robber, OgeNus, Phúc Du, KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee, Thái Ngân, B Ray, Hải Nam.

Liên quân 2 tên "Độc nhất vô nhị" được dẫn dắt bởi Karik, bao gồm: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav, Sơn.K, Mason Nguyễn, buitruonglinh, CONGB, TEZ, Nhâm Phương Nam, Jey B, GILL, Vương Bình, Đỗ Nam Sơn, Otis.

Liên quân 1 do BigDaddy làm liên quân trưởng (Ảnh: Ban tổ chức).

Lượt 1 đấu liên quân làm mới ca khúc chủ đề All eyes on us, 300 khán giả ở trường quay chấm điểm. Lượt 2 đấu nhóm theo cặp quy định, bốc thăm 3 cặp thi đấu cho 6 bài hát. Kết quả chung cuộc của mỗi liên quân được tính dựa trên tổng điểm ba tiết mục nhóm, phần trình diễn liên quân và phần thi đấu rap.

Kết quả ở vòng đấu đầu tiên, liên quân của Karik giành chiến thắng với tổng điểm 278. Mỗi người chơi trong liên quân chiến thắng được cộng 50 điểm thưởng vào điểm cá nhân.