"Em bé triệu view" Bảo An sau 15 năm: Ám ảnh vỡ giọng, nhan sắc gây bất ngờ

Sở hữu MV đạt 100 triệu view trên YouTube đầu tiên ở Việt Nam

Bảo An sinh năm 2006, được khán giả biết đến qua các MV Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít… khi mới 3 tuổi. Thời điểm đó, cô bé liên tục xuất hiện trong các chương trình Đồ rê mí, Gương mặt thân quen nhí… và trở thành giọng ca được thiếu nhi yêu mến.

"Sao nhí" Bảo An hé lộ lý do không thể yêu ca sĩ Gia Khiêm

Hiện tại, Bảo An đã 17 tuổi, trở thành thiếu nữ xinh đẹp nhưng gương mặt vẫn giữ nét hồn nhiên, ngây thơ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, "sao nhí" một thời cho biết cô đang trong giai đoạn tất bật với chương trình học dày đặc của lớp 12. Cũng chính vì thế mà thời gian qua, cô hạn chế xuất hiện trên truyền thông, cũng như không thường xuyên cho ra mắt sản phẩm âm nhạc.

"Em đi học cả ngày. Buổi sáng đi học ở trường, chiều đi học thêm, học hát, học nhảy, học đàn… Cũng có chút mệt nhưng đây là những việc em yêu thích nên em cũng rất sảng khoái", Bảo An chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết dù đang tập trung học tập, nhưng âm nhạc vẫn là một trong những điều quan trọng trong cuộc sống của cô. Bảo An tự thấy bản thân may mắn, được cha mẹ hỗ trợ hết lòng, giúp cô tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ.

"Em thích hát từ nhỏ, nên đòi mẹ cho đi hát bằng được. Lúc đó em chỉ mới 3 tuổi, chưa đủ tuổi vào Nhà thiếu nhi TPHCM. May mắn, cô Triệu Uyên - giáo viên ở Nhà thiếu nhi TPHCM - khen gương mặt em rất sáng, nên "phá lệ", cho em được tham gia hoạt động tại đó", Bảo An nhớ lại.

Thời điểm đó, do nhỏ tuổi, sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, "lép vế" nhất đội hình nên Bảo An luôn được ưu ái đứng hàng đầu. Sao nhí một thời cũng cho biết em vui khi được ca múa, sinh hoạt cùng các anh chị lớn hơn.

Hoạt động ở nhà thiếu nhi, tham gia các lớp nghệ thuật không chỉ khiến Bảo An năng động, tự tin và mạnh dạn hơn mà đây còn là nơi giúp em bén duyên với vai trò mẫu quảng cáo dù tuổi còn rất nhỏ. Ít ai biết, đóng quảng cáo là công việc liên quan đến nghệ thuật đầu tiên mà Bảo An đảm nhận, trước cả vai trò ca sĩ.

Nhắc lại "bước ngoặt" này, chị Phương - mẹ bé Bảo An - kể, khi hoạt động trong nhà thiếu nhi, con gái của chị được đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân "để mắt", mời chụp ảnh quảng cáo.

"Là người làm cha mẹ, thấy con gái được khen ngợi, yêu thích nên tôi cũng rất vui, đồng ý cho bé đóng quảng cáo. Khi tiếp xúc, cô Huỳnh Phúc Thanh Nhân phát hiện Bảo An còn có khả năng ca hát, rồi "xúi" tôi quay MV cho bé làm kỷ niệm. Nhờ vậy mà MV Xúc xắc xúc xẻ ra đời", chị Phương chia sẻ

Mẹ ca sĩ Bảo An cho biết, từ đầu, chị chỉ muốn lưu lại những hình ảnh khi con gái còn nhỏ, để sau này "xem lại cho vui". Nào ngờ, MV nhận được sự quan tâm lớn của công chúng, lượt xem nhảy vọt và trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem sớm nhất trên YouTube tại Việt Nam lúc bấy giờ.

Nổi tiếng với MV "trăm triệu view" và đoạt giải Ấn tượng tại cuộc thi Đồ rê mí, Bảo An nhanh chóng được mời đi diễn khắp nơi, từ Bắc đến Nam. Mẹ của bé cũng thừa nhận, giai đoạn đó là lúc con gái "chạy show" nhiều nhất.

Căng thẳng vì vỡ giọng tuổi dậy thì

Trở thành người nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, nhưng Bảo An cũng khẳng định cuộc sống của cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ở trường hay trên đường, bạn bè, người hâm mộ đều rất hòa nhã, thương yêu cô.

"Có điều trên sân khấu em rất tự tin, nhưng mỗi lần ra đường, nghe ai bật nhạc của em, em lại thấy rất mắc cỡ (cười)", Bảo An chia sẻ.

Hiện tại, dù rất muốn đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật, nhưng với Bảo An, việc học tập là quan trọng nhất. Chính vì thế, chỉ khi nào có thời gian thư thả hay những chương trình có tính chất phù hợp với lứa tuổi, cô mới nhận lời tham gia.

Nữ ca sĩ cũng cho biết cô đang không ngừng trau dồi giọng hát, để sau khi kết thúc bậc trung học phổ thông sẽ thể hiện hết mình. Bảo An tiết lộ thời gian qua, cô đã sáng tác rất nhiều ca khúc để thỏa mãn đam mê. Song, cô có chút trăn trở vì bản thân chỉ toàn viết ra nhạc... buồn.

Dịp này, ca sĩ Bảo An cũng tâm sự có thời điểm, cô rơi vào khủng hoảng vì giọng hát gặp vấn đề.

"Sau khi mắc Covid-19, đồng thời là giai đoạn dậy thì, em bị vỡ giọng, không lên nốt cao được. Lúc này em rất buồn và căng thẳng. Nhưng cũng nhờ có thầy cô luôn bên cạnh hỗ trợ, cuối cùng em cũng có thể vượt qua", Bảo An tâm sự.

Nữ ca sĩ cũng bật mí, sau khi học xong lớp 12, cô định hướng theo đuổi ngành truyền thông, vì nghĩ ngành học này phù hợp với sở thích cá nhân và có thể bổ trợ cho các hoạt động nghệ thuật của mình trong tương lai.

"Em sẽ cho ra đời những ca khúc hay, đến khi học xong, em sẽ ra mắt khán giả một lần nữa, đánh dấu lại tên tuổi của mình trong một hình ảnh mới hơn, trưởng thành hơn", cô bộc bạch.

Nữ ca sĩ nói thêm, ngoài âm nhạc, cô cũng thích diễn xuất, dẫn chương trình và đã may mắn có cơ hội góp mặt trong nhiều phim ảnh ăn khách dù chưa qua trường lớp nào. Với Bảo An, đây là hướng đi mà trước đây cô chưa bao giờ ngờ tới.

Ca sĩ sinh năm 2006 cho biết cô hy vọng trong tương lai, mình sẽ trở thành một nghệ sĩ trẻ đa năng, cống hiến nhiều năng lượng tích cực cho khán giả.

"Lúc nhỏ, em có cơ hội đóng phim với chú Hoài Linh trong phim Cưới chạy kịp xuân. Sau đó, em được đóng phim Nhà chung với cô Hồng Vân - giám khảo của em ở Gương mặt thân quen nhí. Em vẫn nhớ cô Hồng Vân khen em khóc nhanh, vào vai tốt. Điều đó khiến em rất vui.

Cách đây không lâu, em cũng được mời đóng một bộ phim. Nhưng do lịch phim dày đặc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học nên em không thể tham gia", Bảo An chia sẻ.

Thân với Gia Khiêm như người nhà, nên khó… yêu

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, gương mặt khả ái, nhưng khi được đề xuất thi hoa hậu trong tương lai, Bảo An bật cười cho biết: "Chuyện khó có thể xảy ra".

"Có người cũng đề cập với em chuyện thi hoa hậu, nhưng em thấy nhan sắc mình bình thường, lại còn không đủ chiều cao nữa. Hơn hết, em thích hát, diễn hơn là trở thành một hoa hậu", ca sĩ nói.

Giọng ca Mẹ ơi tại sao cũng chia sẻ, theo thời gian, cô trưởng thành hơn, phong cách thời trang cũng vì thế mà thay đổi. Song, cô cũng tin rằng với những khán giả đã dõi theo mình từ nhỏ, vẫn sẽ yêu thương mình dù ở độ tuổi nào.

Ca sĩ nói: "Em cũng tự thấy ngày nhỏ em dễ thương thật, nhưng ai rồi cũng lớn. Tuy nhiên, em cũng thay đổi từng chút một, nhẹ nhàng, vừa phải chứ không quá nổi loạn, để khán giả có thể quen dần với hình ảnh mới của em".

Về khoản trang phục, Bảo An tiết lộ cô được mẹ hỗ trợ nhiều. Thông thường, trang phục đi diễn của cô do mẹ toàn quyền lựa chọn. Còn khi đi chơi với bạn bè, Bảo An sẽ tự chọn trang phục cho mình. Nữ ca sĩ thừa nhận cô và mẹ thường xảy ra tranh cãi về chuyện quần áo.

"Mẹ chê em chọn đồ quê mùa. Nhưng em thấy mẹ chọn đồ đẹp thật, thời trang thật nên em cũng nghe lời (cười)", Bảo An thẳng thắn.

Hằng ngày, khi đi học hay đi chơi, Bảo An được cha mẹ đưa đón, chăm sóc chu toàn. Về phần bạn bè, nữ ca sĩ cho biết mình thân thiết với ca sĩ Gia Khiêm nhất vì 2 gia đình sống gần nhau nên cả 2 thường xuyên gặp gỡ, cùng học nhảy, tâm sự, trao đổi các vấn đề trong cuộc sống và âm nhạc.

Thỉnh thoảng, Gia Khiêm và Bảo An cũng hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc. Hai ca sĩ chăm chỉ quay clip cùng nhau, đăng tải lên mạng xã hội và nhận về nhiều tương tác, lời khen của công chúng.

Thậm chí, vì Gia Khiêm và Bảo An quá thân thiết, không ít người cho rằng 2 ca sĩ đang trong mối quan hệ yêu đương. Về điều này, Bảo An khẳng định cô và Gia Khiêm chỉ là bạn bè thân thiết. Nữ ca sĩ cho rằng, cô và Gia Khiêm có những điểm mạnh khác nhau, nhờ vậy mà học hỏi ở nhau được nhiều thứ.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, dù thường xuyên đối mặt với những lời gán ghép trên mạng xã hội về mối quan hệ với Gia Khiêm, nhưng cô cũng không cảm thấy áp lực, đồng thời khẳng định điều này không ảnh hưởng đến tình cảm giữa 2 anh em.

"Em và anh Gia Khiêm chơi với nhau 7-8 năm rồi. Em ngưỡng mộ anh Gia Khiêm vì anh ấy chơi nhạc cụ rất giỏi. Chúng em hiểu nhau nhiều, chơi với nhau như anh em trong nhà, chưa nói ra là đã biết đối phương muốn gì rồi nên… khó nói chuyện yêu đương lắm", ca sĩ Bảo An khẳng định.

Bảo An tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bảo An (SN 2006), từng giành giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất và giải Thí sinh ấn tượng nhất của chương trình Đồ Rê Mí 2011. Kể từ đây, cô bé trở thành ca sĩ nhí quen mặt với khán giả, gây ấn tượng với Xúc xắc xúc xẻ - MV đầu tiên của thị trường nhạc Việt đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube cách đây nhiều năm (tính đến hiện tại, tổng lượt xem của MV này trên YouTube lên đến hơn 760 triệu). Ngoài ra, Bảo An còn được yêu thích với các ca khúc: Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao... và xuất hiện trong các phim: Cục nợ của cha, Thời hoa dại, Cưới chạy kịp xuân, Nhà chung, Gia đình hạnh phúc, Bếp của mẹ, Ở đây có nắng, Cô gái đến từ hôm qua... Cô cũng từng tham gia Gương mặt thân quen nhí 2014, Giọng hát Việt nhí…

