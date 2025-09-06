Em bé khóc thét ở cảnh bom nổ phim "Mưa đỏ": Người mẹ kể chuyện hậu trường

Chuyện hậu trường phân cảnh của diễn viên nhí nhỏ nhất đoàn

Mưa đỏ, bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, đang trở thành tác phẩm điện ảnh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả Việt Nam. Phim có nhiều đại cảnh lột tả sự khốc liệt của cuộc chiến.

Tác phẩm của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền tái hiện cuộc chiến đấu quả cảm đầy cam go của những người lính chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng mảnh đất, cảnh các chiến sĩ vượt sông Thạch Hãn dưới làn mưa bom bão đạn, hay lời thề quyết tử của Tiểu đoàn K3 Tam Đảo "K3 Tam Đảo còn, thành cổ Quảng Trị còn", khiến người xem không thể kìm nước mắt.

Trong số những dàn diễn viên làm nên tên tuổi của bộ phim, có một diễn viên nhí nhỏ tuổi nhất đoàn, cũng góp mặt trong một phân cảnh xúc động ở ngay đầu bộ phim.

Cảnh quay của bé Bảo Vy với nữ diễn viên Hạ Anh xuất hiện ở phần đầu phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đó là cảnh quay một bé gái nhỏ xíu ngồi khóc bên vệ đường khi người mẹ bị trúng bom và tử vong tại chỗ. Sau đó, em bé được cô lái đò Hồng (diễn viên Hạ Anh đóng) và Trung úy Nguyễn Phúc Quang (diễn viên Steven Nguyễn đóng) cứu. Cả ba vừa chạy khỏi khu vực nguy hiểm, bom nổ ngay phía sau lưng.

Tiếng khóc xé lòng của em bé giữa cảnh bom rơi đạn nổ với đôi mắt ầng ậc nước khi phải chứng kiến cảnh mẹ qua đời, không chỉ chạm tới cảm xúc, còn bóp nghẹt trái tim của người xem.

Hậu trường cảnh quay phim "Mưa đỏ" với diễn viên nhí 3 tuổi (Nguồn video: Khánh Chi).

Chính vì vậy, thông tin về diễn viên nhí cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đó là bé Nguyễn Ngọc Bảo Vy, 3 tuổi, hiện sống cùng gia đình tại xã Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Khánh Chi, mẹ bé Bảo Vy cho biết, khi xem lại cảnh quay của con trên màn ảnh lớn, cả gia đình không kìm được xúc động. Người mẹ thương con vì nhập vai trong bối cảnh khắc nghiệt, nhưng rất tự hào bởi con mình được góp phần nhỏ mà chân thật vào bộ phim.

Chị Khánh Chi cho biết, cơ duyên của Bảo Vy đến với đoàn phim Mưa đỏ rất đặc biệt. Bảo Vy là em bé duy nhất trong đoàn phim, cũng là sự lựa chọn mang nhiều yếu tố tình cảm. Bé không phải trải qua các vòng casting như nhiều diễn viên khác, được đoàn phim tin tưởng trao cơ hội.

Đoàn phim hoạt động theo đúng giờ giấc của quân đội. 4h sáng, tất cả mọi người phải có mặt ở phim trường. Thời điểm quay phim diễn ra vào khoảng tháng 10/2024, khi đó bé Bảo Vy mới 2 tuổi, được người thân đưa tới đoàn phim lúc trời tờ mờ sáng trong tình trạng chưa tỉnh ngủ.

Cô bé chụp hình cùng nam diễn viên Steven Nguyễn đóng vai Trung úy Quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên khi bắt đầu vào set quay, cô bé được các diễn viên và ê-kip kiên nhẫn dìu dắt và hỗ trợ, nên hòa nhập cùng đoàn rất nhanh.

Trên màn ảnh, cảnh quay của bé Bảo Vy chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Nhưng ngoài phim trường, phân cảnh này mất khoảng 2 ngày. Chị Khánh Chi, mẹ diễn viên nhí nhận định rằng, đây là phân cảnh rất khó, yêu cầu em bé cần khóc nhiều, thể hiện sự mất mát.

Để một em bé mới 2 tuổi có thể khóc và nhập vai trong bối cảnh khốc liệt như vậy không đơn giản. Bé không được "dạy diễn", nhưng có lẽ chính sự đồng cảm và bầu không khí chân thật tại trường quay khiến con bật khóc tự nhiên, đầy cảm xúc.

"Điều khiến tôi rất biết ơn đó là các diễn viên trong đoàn rất gần gũi, dùng tình yêu thương để dìu dắt con trong từng khoảnh khắc. Ê-kíp cũng tạo ra không gian an toàn, vừa nghiêm túc nhưng vẫn đầy yêu thương để con phối hợp nhịp nhàng, thể hiện trọn vẹn phân cảnh của mình.

Đây là phân cảnh khiến tôi rất tự hào bởi đó không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật, còn là cách giúp con hiểu hơn về giá trị hòa bình, sự hi sinh của thế hệ cha ông đi trước", người mẹ bộc bạch.

Kỷ niệm đáng nhớ trong ký ức tuổi thơ con

Thời tiết ở Quảng Trị vào thời điểm quay phim nắng gắt, oi nồng, càng khiến chị Khánh Chi lo lắng. Tuy nhiên chị quan sát thấy con vẫn cố gắng phối hợp để không ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn làm phim. Điều khiến người mẹ sợ nhất là tiếng bom đạn và khói lửa, nhưng tất cả được ê-kíp kiểm soát tuyệt đối an toàn.

Bé Bảo Vy ngủ ngon lành sau set quay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để con yên tâm, chị Chi theo sát con từng bước, vừa trấn an lại động viên. Nhưng dưới đôi mắt hồn nhiên của cô bé 2 tuổi (thời điểm đó), con nghe tiếng bom nổ, quay sang nói vui với mọi người "chỉ là pháo hoa thôi" khiến tất cả bật cười.

Cũng có những lúc Bảo Vy mệt mỏi và khóc mếu vì trái giờ sinh hoạt thông thường. Khi đó, các cô chú trong đoàn làm phim tiếp tế sữa, bánh kẹo liên tục.

Cảnh quay cô bé ngồi cùng xe với cô lái đò Hồng (diễn viên Hạ Anh đóng), phía trước là Quang (diễn viên Steven Nguyễn đóng) và Hoàng (diễn viên Lương Gia Huy đóng), lúc xe đi qua ruộng lúa, gió mát thổi hiu hiu, diễn viên nhí dễ dàng chìm luôn vào giấc ngủ.

Được chứng kiến sự hồn nhiên và giọt nước mắt của con trên phim trường, chị Khánh Chi cảm nhận đó là món quà đặc biệt mà con gái vô tình trao cho tác phẩm, khiến bộ phim nhận được nhiều đồng cảm hơn từ phía khán giả.

Giây phút hồn nhiên của cô bé trên phim trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với chị, đây là một trải nghiệm quý giá, kỷ niệm tuổi thơ đặc biệt của con cùng ê-kíp phim Mưa đỏ. Đến nay, Bảo Vy được nhiều người biết tới hơn, nhưng gia đình không xem đó là sự nổi tiếng, mà hiểu rằng đây là tình cảm yêu thương của mọi người dành cho con.

"Nếu sau này con có duyên với nghệ thuật, gia đình sẽ ủng hộ, nhưng quan trọng nhất vẫn là để con phát triển tự nhiên, hồn nhiên đúng lứa tuổi. Việc con được nhiều khán giả biết tới, tôi rất xúc động và biết ơn.

Bản thân em bé được nuôi dưỡng trong một gia đình yêu nghệ thuật và cách mạng nên mọi người rất ủng hộ và tự hào về con. Với tôi, đây chắc chắn là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ trong tuổi thơ của con", người mẹ bộc bạch.