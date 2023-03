Dương Tử Quỳnh, Oscar điện ảnh và Oscar cuộc đời

Tại lễ trao giải Oscar 2023, ngày 13/3 (giờ Việt Nam), Dương Tử Quỳnh trở thành nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên được vinh danh tại Oscar trong hạng mục Nữ chính xuất sắc. Cô gây chú ý với phát ngôn "đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời. Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Ngoài dấu ấn điện ảnh, cô tiết lộ những bí quyết giúp sức khỏe dẻo dai, cơ thể vận động linh hoạt ở tuổi 60, cống hiến cho khán giả những thước phim hành động đẹp mắt.

Ở độ tuổi 60, Dương Tử Quỳnh vẫn có thể tự thực hiện cú đá cao chân trong một TVC năm 2022 (Ảnh: Fonterra Brands).

Chị cảm thấy khả năng tự do vận động của mình sau tuổi 60 như thế nào?

- Tuổi tác không ảnh hưởng đến tôi, tôi vẫn duy trì đam mê thực hiện các pha nguy hiểm và tập thể dục rất nhiều mỗi ngày. Để làm điều đó, tôi tự học cách bảo vệ bản thân và tránh bị thương.

Chị có cảm thấy bị chậm lại khi lớn tuổi?

- Không, tôi thì ngược lại, tôi có nhiều việc phải làm hơn khi thời gian không còn nhiều. Tôi nghĩ tuổi tác không thể ngăn cản niềm đam mê. Tôi cố gắng giữ thân hình cân đối nhất có thể, mỗi ngày tập elip một tiếng và kéo giãn cơ thể để có sự dẻo dai. Cơ thể tôi chắc khỏe hơn những đứa trẻ suốt ngày ở nhà chơi điện tử. Tôi đã bước sang tuổi 60 hồi tháng 8/2022 và những người xung quanh tôi rất sốc vì tôi vẫn còn một số dự án đang thực hiện, dự kiến ra mắt trong năm 2023. Tôi dự định tiếp tục làm phim hành động, miễn là thú vị và khả thi.

Chị nghĩ gì về quan niệm "giai đoạn thứ hai của cuộc đời" khi đã có tuổi?

- Có một quan niệm phổ biến cho rằng sự nghiệp của chúng ta kết thúc khi chúng ta già đi, đặc biệt là đối với phụ nữ trong ngành giải trí. Nhưng, khi bạn lớn tuổi, có những cơ hội mới mà chúng ta không nên bỏ qua. Tôi đã đi trên một chiếc mô tô trong khi tay bị còng, đến Pierce Brosnan trong Tomorrow Never Dies để trở thành một bà mẹ trong Crazy Rich Asians và Everything Everywhere All at Once. Tôi rất may mắn khi được đóng những vai vui nhộn khác nhau ở những thời điểm và độ tuổi khác nhau.

Từ năm 2008, Dương Tử Quỳnh đã chọn Anlene để bổ sung dinh dưỡng cho cơ xương khớp (Ảnh: Fonterra Brands).

Tại sao việc tự do di chuyển lại có ý nghĩa quan trọng với toàn bộ cuộc sống của chị?

- Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục giúp cân bằng nội tiết tố, đây là phần khó khăn nhất đối với mọi lứa tuổi, nhất là phụ nữ. Tập thể dục không chỉ giúp bạn có thân hình đẹp mà còn hạnh phúc và tự tin hơn. Tôi tìm thấy sự bình yên và bình tĩnh khi đi tập thể dục, đó là cách tôi giảm bớt căng thẳng.

Chăm sóc bản thân là điều mà bạn cần học để chăm sóc cho chính mình và cho những người bạn yêu thương. Hãy bắt đầu sớm việc này để khi già đi bạn vẫn có thể duy trì công việc và thoải mái di chuyển mà không gặp hạn chế gì.

Là một trong những ngôi sao châu Á lớn nhất tại Hollywood hiện nay, chị nhận thấy sự đa dạng của châu Á đã thay đổi như thế nào trong những năm qua?

- Khi tôi mới bắt đầu, tôi không cảm thấy được thế giới chấp nhận với tư cách là một diễn viên châu Á. Một số người thậm chí còn ngạc nhiên rằng tôi biết nói tiếng Anh. Sau thành công của Crazy Rich Asians, Shang-chi, Everything Everywhere All At Once, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc - sự hòa nhập tuyệt vời, những câu chuyện đa dạng hơn, khả năng tiếp cận rộng rãi hơn trong phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta cần cải thiện khả năng kể chuyện của mình nhiều hơn nữa. Chúng ta phải tự đứng lên và đủ can đảm để có tiếng nói. Chúng ta xứng đáng có tiếng nói.

Chị sẽ nói gì với những phụ nữ châu Á khác đang cố gắng đạt được ước mơ của mình?

- Hãy tin vào những gì bạn có khả năng và tự tin rằng bạn có thể đạt được ước mơ của mình. Đừng chờ đợi. Tôi tin rằng tất cả những câu chuyện của phụ nữ cần được kể và nhìn thấy. Đó là lý do tại sao, hãy tiếp tục chiến đấu cho ước mơ của bạn, đừng để bất kỳ ai hạn chế những việc bạn làm, đặc biệt là bản thân bạn. Bạn có thể làm những gì bạn muốn. Hãy vững tin chinh phục giải Oscar cuộc đời mình.

