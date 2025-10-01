Đức Phúc đến nhà riêng cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy

Mới đây, sau khi trở về TPHCM, Đức Phúc đã tới nhà riêng của nhà thơ Nguyễn Duy - tác giả của bài thơ nổi tiếng Tre Việt Nam.

Đức Phúc đã tặng nhà thơ hoa, món quà là búp bê gỗ Daruma. Cả hai cùng trò chuyện về bài Tre Việt Nam, phần thi của Đức Phúc ở Nga.

Nam ca sĩ nói với nhà thơ: "Con biết ơn bác rất nhiều vì Tre Việt Nam. Bài thơ này thế hệ của con được đọc và học, đến nay vẫn thuộc lòng từng câu. Tác phẩm tạo cảm xúc rất mạnh với con".

Đức Phúc (phải) bên nhà thơ Nguyễn Duy (Ảnh: Đào Tuấn Anh).

Nhà thơ Nguyễn Duy đã ký tên và tặng ca sĩ Đức Phúc tuyển tập thơ mới xuất bản. Ông cho biết, mình rất cảm động vì các bạn trẻ đã biết khai thác giải trí văn hóa truyền thống để làm nên những tác phẩm, phần trình diễn đặc sắc.

Ở tuổi gần 80, nhà thơ Nguyễn Duy trải qua 2 lần đột quỵ. Tay ông bị run, sinh hoạt khó khăn hơn trước. Tuy nhiên, ông giữ tinh thần minh mẫn, nhớ như in hoàn cảnh ra đời, kỷ niệm với từng tác phẩm.

Bài thơ Tre Việt Nam được ông viết năm 1969, trên đường hành quân, khi đó ông mới 21 tuổi. Năm đó, ông vừa nhập ngũ được 3 năm, trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương ở làng Vũ (Đò Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa).

Ông chia sẻ: "Tôi viết bài thơ tự nhiên, không có kỹ thuật gì. Tôi tả cây tre từ dưới gốc lên ngọn. Mấy câu thơ đầu, tôi viết ra một mạch, không phải sửa, những câu sau có chỉnh lại nhiều lần.

Tôi vui khi trải qua hơn 50 năm mà nhiều khán giả vẫn thuộc và đọc những câu: "Tre xanh/Xanh tự bao giờ/Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh/Thân gầy guộc, lá mong manh/Mà sao nên luỹ nên thành, tre ơi?"... Nhiều người nhắc đến Nguyễn Duy là nhắc đến bài Tre Việt Nam".

Tối 20/9, chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga) với sự góp mặt của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ, Kazakhstan… Trong đó, đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc.

Chung cuộc, Đức Phúc đã xuất sắc giành chiến thắng với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng 30 triệu ruble (tương đương 9 tỷ đồng).

Bài hát Phù Đổng Thiên Vương - ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác - lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.