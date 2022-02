Đồng nghiệp nam thừa nhận bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Brad Pitt

Nam diễn viên người Scotland - Brian Cox (75 tuổi) khẳng định rằng ông là đàn ông đích thực nhưng vẫn bị choáng ngợp và bị mê hoặc trước vẻ đẹp của tài tử Brad Pitt (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên cao niên gây bất ngờ khi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Vanity Fair rằng ông đã bị sững sờ trước vẻ đẹp của tài tử Hollywood - Brad Pitt, đối với ông, nam tài tử có diện mạo đẹp tới mức gây sửng sốt cho người đối diện. Ông Brian Cox khẳng định rằng bản thân ông là "đàn ông đích thực" nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị Brad Pitt hấp dẫn.

Những cảm xúc này xuất hiện khi ông diễn xuất bên tài tử Brad Pitt (hiện 58 tuổi) trong bộ phim "Troy" (2004). Trong phim, Brad Pitt vào vai chiến binh Hy Lạp - Achilles, ông Brian Cox vào vai vua Hy Lạp - Agamemnon.

Ông Brian Cox chia sẻ về lần đầu tiên gặp Brad Pitt trên phim trường "Troy": "Tôi nhớ tôi đã sững sờ mất một lúc khi nhìn thấy Brad Pitt. Tôi chưa từng thấy anh ấy mặc trang phục chiến binh như thế trước đây...

Brad bước đi trên phim trường và tôi ngỡ ngàng quan sát bởi Brad quá đẹp trai. Dù tôi là đàn ông nhưng tôi cũng phải nhủ thầm rằng: Ôi Chúa ơi, người đàn ông này quả thực quá đẹp, thật là một cơ hội tuyệt vời khi được diễn xuất bên một nam tài tử tuyệt đẹp như thế này".

Brad Pitt trong phim "Troy" (Ảnh: New York Post).

Dù dành nhiều lời khen ngợi hào phóng cho Brad Pitt, nhưng Brian Cox lại không đánh giá cao tài tử Johnny Depp (hiện 58 tuổi). Theo Brian Cox, Johnny Depp đã được giới làm nghề "đánh giá quá cao". Điều này đã được Brian Cox chia sẻ trong cuốn tự truyện "Putting the Rabbit in the Hat" vừa cho ra mắt gần đây.

Thực tế, Brian Cox không phải nam nghệ sĩ đầu tiên bày tỏ sự choáng ngợp trước vẻ đẹp diện mạo của Brad Pitt. Đạo diễn Quentin Tarantino cũng từng có những xúc cảm đặc biệt khi cộng tác với tài tử Brad Pitt trong dự án phim "Once Upon a Time in Hollywood". Đạo diễn Tarantino nhận định Brad Pitt là "bậc thầy" khi diễn xuất những cảnh để ngực trần.

Trong phim "Once Upon a Time in Hollywood" có một cảnh Brad Pitt xuất hiện ngực trần trên mái nhà, cảnh này khiến đạo diễn Tarantino đánh giá là cảnh quay đưa lại những xúc cảm đặc biệt cho ông, ông chưa bao giờ cảm thấy mình ở gần với những xúc cảm rung động trước một người... đàn ông tới như vậy.