Điều ít biết về cách chế tác kim cương của nhà kim hoàn nổi tiếng thế giới

Ban đầu, đồ trang sức khá đơn sơ, được chế tác từ những vật liệu tự nhiên như xương, vỏ sò và đá. Theo thời gian và công nghiệp hóa, kỹ thuật chế tác trang sức đã phát triển, biến những món thô sơ trở nên tinh xảo và mang tính trang trí cao hơn. Điều đó nhờ vào kho tàng bí quyết chế tác từ các nhà kim hoàn lâu đời trên thế giới.

Chaumet là một trong những thương hiệu kim hoàn lâu đời nhất vẫn còn hoạt động đến ngày nay, dù không còn thuộc quyền sở hữu của gia đình. Được thành lập từ năm 1780 tại Pháp, nhà kim hoàn này được hoàng gia và giới thượng lưu châu Âu ưa chuộng.

Nhờ tay nghề thủ công tinh xảo và thiết kế sáng tạo, nhà sáng lập Marie-Étienne Nitot đã trở thành thợ kim hoàn chính thức cho triều đại của Hoàng đế Napoleon Bonaparte và thợ kim hoàn riêng cho Nữ hoàng Joséphine

Ngoài ra, bảo tàng nghệ thuật hàng đầu thế giới Louvre cũng tìm đến nhà kim hoàn này để phục chế các món trang sức cổ, ngay cả khi những món trang sức đó không có nguồn gốc từ thương hiệu. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của bảo tàng vào tay nghề của thương hiệu.

Để di sản thương hiệu sống mãi và giữ được niềm tin với khách hàng, 13 thế hệ quản đốc công xưởng cùng đội ngũ nghệ nhân hàng đầu thế giới đã miệt mài lưu truyền các bí quyết chuyên môn qua hàng thế kỷ. Trong số bí quyết chế tác đó, họ tự tin vào 3 kỹ xảo kim hoàn mang tính biểu tượng nhất.

Kim cương pear-shape

Khi nói đến nhà kim hoàn Pháp, mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh kim cương mang mô típ hình quả lê/giọt lệ (pear-shape) cùng bộ sưu tập trang sức Joséphine. Tạo hình này đạt trình độ cao và kinh điển đến mức có thể xem như một bí quyết chế tác không chính thức.

Kim cương quả lê đã trở thành một trong những thiết kế đặc trưng của nhà kim hoàn Pháp.

Kim cương pear-shape được tinh tuyển và tinh chế theo chuẩn mực hiếm thấy. Chỉ có những viên đá đáp ứng bộ tiêu chí 4C (color - màu sắc, cut - đường cắt, clarity - độ tinh khiết, carat weight - trọng lượng carat) của Viện Ngọc học Mỹ mới đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn lựa chọn những viên kim cương tốt nhất và cắt chúng theo tiêu chuẩn thứ 5 của riêng mình, đó là sự hài hòa.

Đây cũng là kiểu dáng được Nữ hoàng Joséphine đặc biệt ưu ái. Từ đó, bộ sưu tập kim cương pear-shape có tên Joséphine ra đời, nhằm tôn vinh nữ hoàng. Qua thời gian, kiểu dáng pear-shape cùng bộ sưu tập đã trở thành những biểu tượng thanh lịch và táo bạo.

Kỹ thuật fil-couteau

Tiếp đến, fil-couteau được biết đến là kỹ thuật chế tác đặc biệt. Trong đó, phần khung của món trang sức được làm mỏng đến mức gần như vô hình.

Nhờ khung đỡ siêu mỏng, đá quý trở nên nổi bật, tạo cảm giác như đang "lơ lửng" trong không gian.

Cách chế tác tạo hiệu ứng các viên đá quý như "trôi nổi" tự nhiên. Kỹ thuật này tôn lên vẻ đẹp của đá quý, đảm bảo độ thanh thoát, bay bổng nhưng vẫn gắn kết vững vàng.

Fil-couteau đặc biệt hữu ích trong việc tạo ra những thiết kế có chuyển động, chẳng hạn bông tai, dây chuyền hay đá quý "rủ xuống".

Kỹ thuật trompe l'œil

Để giúp cho kim cương quả lê bay bổng và sáng tạo hơn, nhà kim hoàn Pháp đã phát triển thêm kỹ thuật đặc biệt có tên trompe-l’œil. Trong tiếng Pháp, cụm từ này mang ý nghĩa ảo ảnh thị giác.

Cụ thể, họ sử dụng nhiều viên kim cương nhỏ có giác cắt brilliant, sắp xếp chúng một cách khéo léo để tạo ra ảo ảnh thị giác. Khi những viên kim cương brilliant ghép lại, chúng tạo nên hình ảnh một viên pear-shape lớn.

Trompe-l'œil là kỹ thuật đánh lừa thị giác, sử dụng kim cương nhỏ để tạo ra ảo ảnh của một viên đá lớn hơn.

Nhà chế tác sử dụng kỹ thuật này nhằm nâng cấp những thiết kế kinh điển của mình, tạo ra những món trang sức độc đáo và ấn tượng. Theo đó, trompe-l’œil vốn là biến thể của kỹ thuật đính đá điểm hạt (grain-set), được lấy cảm hứng từ kiểu dáng vương miện Bourbon-parme nổi tiếng trong lịch sử.

Ảnh: Getty