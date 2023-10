Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của Leonardo DiCaprio, có thiết kế hơn 7,3 tỷ đồng

Chiếc đồng hồ 40mm có cả hai logo trên mặt số: Patek Philippe nằm ở vị trí 12h và Tiffany & Co. được nhìn thấy ở vị trí 6h. Mẫu này có tất cả chi tiết thiết kế đặc trưng của Nautilus, chẳng hạn vỏ do Gérald Genta thiết kế, đường dập nổi theo chiều ngang trên mặt số, kim đồng hồ và vạch chỉ giờ phát sáng. Một đồng hồ đã được bán với giá kỷ lục 6,5 triệu USD (hơn 158,5 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá Phillips ở New York (Mỹ), gấp hơn 120 lần giá bán lẻ (Ảnh: Monochrome).