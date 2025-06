Đội Bích Phương thắng đậm ở "Em xinh", Phương Mỹ Chi hát quan họ gây sốt

Sau tập chào sân, 30 gương mặt của chương trình Em xinh say hi bước vào sân khấu đầu tiên với 6 đội hình thi đấu. Trong đó, đội Kim Cương (gồm Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh) xuất sắc giành giải nhất trong tập phát sóng tối 7/6 với 114 phiếu bình chọn, cách biệt rõ rệt so với các đội còn lại.

Tiết mục sử dụng âm hưởng dân ca Bắc Bộ, kết hợp nhịp điện tử sôi động và trẻ trung. Đoạn kết được làm mới bằng chất liệu quan họ, phần lời do Phương Mỹ Chi viết, cho thấy sự trưởng thành của nữ ca sĩ bước ra từ Giọng hát Việt 2013.

Tiết mục "Cầm kỳ thi họa" (Ảnh: Ban tổ chức).

"Em xinh" Lamoon cũng đóng góp đoạn tự sáng tác, được viết theo lối ngũ cung, tạo chiều sâu văn hóa rõ nét. Tiết mục khép lại ấn tượng khi Tiên Tiên bước lên đánh trống, đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Về phần trình diễn, tiết mục Cầm kỳ thi họa ghi điểm với ý tưởng độc đáo, pha trộn yếu tố truyền thống và hiện đại. Bích Phương, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Lamoon lần lượt hóa thân thành các "nàng thơ" đại diện cho cầm - kỳ - thi - họa, bước ra từ những bức tranh cổ, trong khi Tiên Tiên đóng vai người kể chuyện, mang màu sắc nội tâm và sâu lắng.

Bích Phương tự hào khi đội mình quy tụ toàn những "gà chiến", gồm cả hai liên quân trưởng từ vòng chào sân là cô và Tiên Tiên. Các thành viên đều thuộc nhóm có điểm đánh giá cao nhất chương trình, tạo nên đội hình mạnh và đồng đều.

Tiên Tiên đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc chính. Cô chia sẻ đây là lần đầu thử sức với chất liệu dân gian, cũng như thể hiện khả năng vũ đạo. Nữ nhạc sĩ hài hước tiết lộ, sau 10 năm viết nhạc, giờ bản thân sắp… chuyển nghề sang diễn viên hài.

MC Trấn Thành đánh giá Tiên Tiên "lột xác" hoàn toàn khi vừa mang đến yếu tố âm nhạc, vừa tham gia biểu diễn và "quăng miếng" duyên dáng.

Châu Bùi đảm nhận vai trò đội trưởng (Ảnh: Ban tổ chức).

Đội Mặt trăng ôm mặt trời (Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan) xếp thứ hai với 98 phiếu, gây ấn tượng bằng tiết mục RUN.

Đội trưởng Châu Bùi chia sẻ, cô sụt 3kg trong quá trình tập luyện vì áp lực, nhưng hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu cùng những đồng đội Gen Z "dám nghĩ, dám làm". Tiết mục mở màn bằng màn solo piano ấn tượng của Yeolan, dưới sự hỗ trợ âm nhạc của Giám đốc âm nhạc JustaTee.

Mang phong cách đường phố, mạnh mẽ, RUN kết hợp nhịp điệu nhanh, phần rap dồn dập của LyHan, trong khi Châu Bùi thể hiện đoạn rap chèn tiếng Thái.

MC Trấn Thành đánh giá đây là tiết mục "mang tầm quốc tế". Đáng nói, sau màn trình diễn, 52Hz bị chuột rút , bật khóc ngay trên sân khấu.

Đôi Mắt (MAIQUINN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương) xếp hạng ba với 97 phiếu, mang đến màn trình diễn ca khúc EASIER, có sự pha trộn giữa pop điện tử và chất liệu dân tộc Việt Nam.

Ba đội còn lại lần lượt nhận 95, 82 và 81 phiếu.