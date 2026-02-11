Bi kịch của “thiên thần” qua đời ở tuổi 20, xuất hiện trong Hồ sơ Epstein

Mười sáu năm sau, sự ra đi đột ngột của người đẹp được nhắc lại khi tên cô xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến Hồ sơ Epstein.

Những ngày gần đây, việc một loạt tài liệu trong Hồ sơ Epstein được công bố đã làm dấy lên làn sóng tranh luận toàn cầu. Đây là tập hợp các hồ sơ điều tra và tài liệu pháp lý liên quan đến tỷ phú Jeffrey Epstein - người bị cáo buộc tổ chức đường dây lạm dụng và buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Dù Epstein đã qua đời trong tù năm 2019, những thông tin xoay quanh mạng lưới quan hệ của ông ta vẫn tiếp tục gây bức xúc dư luận. Trong số những cái tên được nhắc đến trong hồ sơ có Ruslana Korshunova - người mẫu từng được mệnh danh là “thiên thần tóc mây” của làng mốt.

Người mẫu xinh đẹp Ruslana Korshunova (Ảnh: Elle).

Cái chết gây chấn động ở tuổi 20

Một buổi sáng mùa hè năm 2008, thi thể của Ruslana Korshunova được phát hiện trên đường phố khu tài chính Manhattan (Mỹ), sau khi cô rơi từ tầng 9 căn hộ nơi mình sinh sống.

Những người có mặt tại hiện trường không khỏi bàng hoàng trước sự việc. Ít phút sau, lực lượng cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực để điều tra. Thông tin về cái chết của Ruslana Korshunova nhanh chóng lan truyền, gây chấn động giới thời trang. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử.

Ruslana Korshunova qua đời khi mới 20 tuổi (Ảnh: Yahoo).

Thời điểm qua đời, Korshunova là người mẫu trẻ đầy triển vọng, được săn đón nhờ vóc dáng gợi cảm, gương mặt hài hòa, đôi mắt xanh sâu thẳm và mái tóc vàng dài từng giúp cô được ví như “Rapunzel của nước Nga”.

Sự ra đi đột ngột của người đẹp ở tuổi 20 khiến truyền thông và công chúng không khỏi đặt câu hỏi vì sao một cô gái đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp lại lựa chọn kết cục bi thảm như vậy.

Từ cô gái tuổi teen đến siêu mẫu quốc tế

Ruslana Korshunova sinh ra trong gia đình có cha từng phục vụ trong Hồng quân Liên Xô, sau khi giải ngũ chuyển sang kinh doanh. Trước khi bước chân vào làng thời trang, cô có cuộc sống ổn định tại Almaty (Kazakhstan) và từng dự định theo học đại học.

Ruslana Korshunova bước chân vào làng người mẫu khi mới 15 tuổi (Ảnh: X).

Năm 2003, Korshunova được phát hiện một cách tình cờ khi tạp chí All Asia đăng bài viết về câu lạc bộ tiếng Đức địa phương ở Almaty mà cô tham gia. Bức ảnh trong bài báo nhanh chóng thu hút sự chú ý của Debbie Jones - chuyên gia tìm kiếm người mẫu của công ty Models 1. Khi đó mới 15 tuổi, Ruslana được ký hợp đồng và bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, được giới mộ điệu gọi là “người đẹp tóc mây”.

Sở hữu mái tóc vàng dài chấm lưng và đôi mắt xanh sâu thẳm, Korshunova nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật, đưa cô đến các kinh đô thời trang như London, Paris và Milan.

Trong thời gian ngắn, cô làm việc với nhiều thương hiệu lớn gồm Marc Jacobs, Kenzo, Paul Smith, Vera Wang, Nina Ricci, Donna Karan và Christian Dior. Hình ảnh của Korshunova từng xuất hiện trên trang bìa Vogue Nga, Elle Pháp và chuyên mục phong cách của The New York Times. Có thời điểm, thu nhập của cô được cho là lên tới 7.000 USD cho mỗi lần chụp hình.

Ruslana Korshunova có sự nghiệp nở rộ vào năm 18 tuổi (Ảnh: News).

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, cô được cho là phải đối mặt với nhiều áp lực và cám dỗ trong môi trường người mẫu quốc tế.

Một người bạn của Ruslana Korshunova từng kể lại: “Ở Paris và Milan thường có những bữa tối như vậy, nơi các doanh nhân giàu có trả tiền để tham dự, còn người mẫu được mời đến miễn phí. Ruslana và tôi thường xuất hiện tại những buổi tiệc đó”.

Nhà báo Peter từng viết rằng, có một người đàn ông giàu có đã đưa Ruslana đến hòn đảo riêng ở vùng Caribe. Nhiều năm sau, người đàn ông này được cho là tỷ phú Jeffrey Epstein, theo các tài liệu và nguồn tin được công bố sau đó.

Những uẩn khúc chưa có lời giải

Theo lời kể của Vlada Ruslakova, vào đêm trước khi Ruslana Korshunova qua đời, hai người vẫn trò chuyện và đi chơi trong tâm trạng thoải mái. Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy, trong những tháng trước khi mất, Korshunova không sử dụng ma túy và không bị đánh thuốc mê.

Khám nghiệm tử thi xác định cô còn sống khi rơi từ một tòa nhà tại giao lộ phố Water và Wall Street, thuộc khu Tài chính New York. Những kết luận này khiến giả thuyết Korshunova bị sát hại dần bị loại trừ. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè thân thiết không tin nữ người mẫu tự tử, bởi trước đó cô tỏ ra bình thản bất thường và đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần thứ 21.

Địa điểm nơi Ruslana Korshunova qua đời (Ảnh: Polaris).

Sau khi Ruslana Korshunova qua đời, bạn trai cũ của cô trả lời The New York Post rằng người mẫu trẻ từng phải vật lộn với các vấn đề cảm xúc trong thời gian dài, song thường giữ kín. Theo lời người này, trước khi mất, Korshunova sụt cân đáng kể và gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Bạn trai cũ cho biết, trước khi mất, Ruslana để lại nhiều tin nhắn cho thấy cô rơi vào khủng hoảng tình cảm, thường xuyên bày tỏ nỗi nhớ gia đình và quê hương với những người thân cận. Cô cũng từng nói với người quản lý rằng, bản thân không biết phải tiếp tục cuộc sống theo hướng nào. “Tôi nghĩ rằng cô ấy đã kiệt sức và bỏ cuộc,” người này nói với The New York Post.

Mẹ của Korshunova, bà Valentina Kutenkova, bác bỏ giả thuyết con gái tự tử, cho rằng nếu gặp vấn đề nghiêm trọng trong công việc hay cuộc sống, con gái bà chắc chắn sẽ tâm sự với gia đình.

Ruslana Korshunova qua đời chỉ vài ngày trước khi đón sinh nhật lần thứ 21 (Ảnh: Getty).

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Ruslana Korshunova phát hiện một số cá nhân và tổ chức, bao gồm công ty quản lý, người đại diện và bạn trai cũ Mark Kaminsky, bị cáo buộc chiếm đoạt thu nhập của cô. Người mẫu trẻ đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường khoảng 500.000 USD.

Tuy nhiên, theo lời mẹ của Korshunova, gia đình không nhận được bất kỳ khoản tiền nào sau vụ việc. Bà cho rằng toàn bộ thu nhập của con gái đã bị người đại diện, công ty quản lý và cả bạn trai cũ chiếm đoạt, khiến Ruslana rơi vào tình trạng tổn thương nghiêm trọng về tinh thần lẫn tài chính.

Tên xuất hiện trong Hồ sơ Epstein

Các tài liệu tòa án được công bố gần đây cho thấy Ruslana Korshunova có liên quan đến nhà tài chính người Mỹ Jeffrey Epstein - kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án - và cộng sự thân cận của ông ta là Ghislaine Maxwell. Theo hồ sơ, khi mới 18 tuổi, Korshunova từng được đưa đến đảo Little Saint James, hòn đảo tư nhân tai tiếng của Epstein.

Nhật ký chuyến bay cho thấy Ruslana lên máy bay riêng của Epstein tại New York vào ngày 7/6/2006, hướng tới hòn đảo này. Chiếc máy bay, thường được gọi là “Lolita Express”, bị cáo buộc từng được sử dụng để vận chuyển các cô gái trẻ cùng những nhân vật giàu có, quyền lực.

Chuyến đi của Ruslana Korshunova diễn ra chỉ vài tuần trước khi Jeffrey Epstein bị bắt lần đầu với các cáo buộc liên quan đến tội phạm tình dục. Theo các hồ sơ được công bố gần đây, Korshunova đã tới hòn đảo này cùng một số người khác, trong đó có một phụ nữ tên Stephanie Tidwell và một cựu võ sĩ.

Tên của Ruslana Korshunova được nhắc đến trong Hồ sơ Epstein (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, các tài liệu không cung cấp thông tin cụ thể về những gì đã xảy ra sau khi nhóm này đặt chân tới đảo Little Saint James - địa điểm mà các công tố viên cho rằng Epstein từng tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến việc bóc lột tình dục trẻ vị thành niên.

Trong tài liệu được giải mật năm 2024, Jeffrey Epstein thừa nhận Ruslana từng đến thăm đảo của ông ta khoảng 2 năm trước khi cô qua đời. Sau khi nữ người mẫu mất, tên cô tiếp tục xuất hiện trong một số thư từ liên quan đến Epstein.

Cụ thể, trong một email tháng 7/2010 sau đó được công khai, Epstein đề cập đến cái chết của một người mẫu 2 năm trước, ám chỉ Ruslana Korshunova và cho rằng bạn trai của cô đã không giúp đỡ cô trong giai đoạn khó khăn.

Các hồ sơ bổ sung công bố vào tháng 1 vừa qua bao gồm một email viết năm 2011 từ bên thứ 3 gửi Epstein, đặt câu hỏi liệu một công ty người mẫu có nợ tiền Korshunova hay không. Theo một email trong hồ sơ Epstein, Korshunova được cho là từng bị bạn trai cuối cùng bạo hành về thể chất.

Gần đây, doanh nhân công nghệ Ilya Rubenstein cũng đăng tải bài viết nhắc lại cái chết của Ruslana Korshunova, thu hút sự chú ý của dư luận. Ông cho rằng Korshunova là một trong những nạn nhân của Epstein, từng bay trên máy bay riêng của tỷ phú này đến đảo Little Saint James khi mới 18 tuổi, và cho rằng những tổn thương tâm lý kéo dài có thể là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của cô.

Việc tên Ruslana Korshunova xuất hiện trong Hồ sơ Epstein khiến dư luận một lần nữa nhìn lại cái chết của nữ người mẫu, đặt ra câu hỏi về những góc khuất phía sau thế giới thời trang hào nhoáng và cái giá mà những người mẫu trẻ phải đối mặt khi bước chân vào giới tinh hoa.