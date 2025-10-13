Ca sĩ Katy Perry tình tứ với cựu Thủ tướng Canada

Trong loạt ảnh hẹn hò được giới săn tin ghi lại, Katy Perry mặc áo tắm liền mảnh màu đen và hôn say đắm ông Trudeau trên du thuyền. Trong một số khoảnh khắc khác, cựu Thủ tướng Canada vòng tay ôm nữ ca sĩ khi cả hai đứng cạnh nhau trên tầng thượng du thuyền.

Hình ảnh thân mật của Katy Perry và ông Justin Trudeau (Ảnh: DM).

Một nguồn tin tiết lộ: "Katy lái thuyền tiến lại gần một chiếc tàu ngắm cá voi nhỏ. Sau đó, họ bắt đầu hôn nhau. Tôi chỉ nhận ra người đàn ông là Justin Trudeau khi thấy hình xăm trên tay ông ấy".

Hiện, đại diện của Perry và Trudeau chưa phản hồi về tin đồn hẹn hò.

Thông tin Katy và ông Justin hẹn hò xuất hiện từ cuối tháng 7. Theo đó, trang TMZ tung ảnh và video ghi lại chuyến đi chơi của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Montreal (Canada). Họ cùng nhau đi dạo quanh công viên và dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng.

Theo nguồn tin, Katy Perry và Justin Trudeau có nhiều tuần nói chuyện qua lại trước khi chính thức hẹn gặp vào cuối tháng 7.

“Đây là cặp đôi khó tin nhất mà tôi có thể tưởng tượng sẽ đến với nhau vào năm 2025”, “Người ta có thể đoán bạn gái ông ấy là ai, nhưng chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đó là Katy Perry” là những bình luận được để lại trên X (trước đây là Twitter) sau khi tin tức nổ ra.

Tờ Page Six mô tả Katy và Justin là cặp đôi tưởng chừng không liên quan. Trong khi đó, tờ The US Sun tiết lộ, cộng sự cũ của Trudeau cho biết, hai người có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cảm thấy gắn kết vì có chung mối quan tâm trong việc cải thiện thế giới. Sau đó, họ giữ liên lạc trong vài tuần.

Một nguồn tin nói với Page Six: “Justin luôn thích những người dễ chịu và Katy là kiểu phụ nữ thu hút sự chú ý của ông ấy. Justin đã độc thân được một thời gian và rất vui khi có thể làm quen với cô ấy. Ông ấy thích tính cách của Katy. Cả hai thích trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Họ hợp nhau đến thời điểm hiện tại”.

Katy Perry và ông Justin Trudeau gặp gỡ và trò chuyện vào tháng 7 vừa rồi (Ảnh: TMZ).

Tháng 8, tờ Daily Mail dẫn lời một nguồn tin thân cận tiết lộ mối quan hệ giữa hai người “đã nguội đi” do lịch trình bận rộn và sức ép truyền thông. Nguồn tin nói: “Katy Perry rất bận và Trudeau cũng vậy. Họ nhắn tin liên tục trong tháng 7, nhưng hiện không liên lạc thường xuyên nữa”.

Cộng sự nhấn mạnh ông Trudeau đang độc thân trong khi nữ ca sĩ Katy Perry vừa xác nhận chia tay người bạn trai lâu năm, tài tử Orlando Bloom. Tờ TMZ nhận định rằng, cả hai đều độc thân nên chuyện họ “có gì với nhau” là bình thường.

Nguồn tin cho biết thêm, cựu Thủ tướng Canada cảm thấy Katy giống như làn gió mới trong cuộc sống. Ông cũng thấu hiểu những khó khăn mà giọng ca đình đám đang trải qua sau khi chia tay tài tử Orlando Bloom.

Nguồn tin nói: “Justin Trudeau cảm thấy bản thân như trở lại thời thanh niên, phấn khích với mối quan hệ này cho đến thời điểm hiện tại. Justin không phải là người dễ bị cưa đổ. Kể từ khi chia tay vợ, có rất nhiều phụ nữ muốn hẹn hò với ông ấy”.

Katy Perry là nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ và là một trong những biểu tượng nhạc pop thế giới thập niên 2010. Cô từng tới Việt Nam biểu diễn vào tháng 12/2023.

Katy Perry vừa xác nhận chia tay tài tử Orlando Bloom hồi tháng 6 sau 10 năm bên nhau (Ảnh: Getty Images).

Nữ ca sĩ từng trải qua 2 cuộc hôn nhân ồn ào trước khi dính tin đồn hẹn hò với ông Justin. Katy Perry chính thức chia tay nam diễn viên Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần 10 năm gắn bó. Cả hai có chung cô con gái 5 tuổi, Daisy Dove.

Ông Trudeau (54 tuổi) nhậm chức Thủ tướng Canada vào tháng 11/2015 và tái đắc cử 2 lần, trở thành một trong những thủ tướng tại vị lâu nhất của Canada.

Tháng 3 vừa rồi, ông Trudeau thông báo từ chức và đánh dấu sự kết thúc của chặng đường gần 10 năm ông lãnh đạo chính phủ Canada.

Ông Trudeau ly thân với vợ, bà Sophie Grégoire, vào năm 2023 sau 18 năm kết hôn. Họ có 3 người con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).