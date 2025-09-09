"Còn gì đẹp hơn" leo lên top 1 gây sốt, Hải của phim Mưa đỏ hát là khóc

Tính đến tối 8/7, Mưa đỏ đã vượt mốc 570 tỷ đồng, trở thành bộ phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử, sau 18 ngày ra rạp.

Đây được xem là kỳ tích chưa từng có của dòng phim chiến tranh, cách mạng ở Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Hùng đảm nhận vai Hải trong bộ phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong Tiểu đội 1 ngoài Tạ, Cường, Bình, Tú, Sen, khán giả còn nhớ đến Hải do diễn viên Nguyễn Hùng (SN 1999) thủ vai.

Hải là một người lính trẻ vui tính, giàu tình cảm nhưng khá gan lỳ và quả cảm trong chiến đấu. Hải không chỉ cầm súng xông pha giữa bom đạn mà anh còn mang đến tiếng cười, sự sẻ chia, trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng đội.

Giữa những khoảng lặng ngắn ngủi ở chiến trường, nụ cười hồn nhiên và những câu đùa của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cả tiểu đội, để thấy rằng giữa khói lửa vẫn có những con người lạc quan, yêu đời đến thế.

Trên các nền tảng mạng xã hội, ca khúc Còn gì đẹp hơn - tác phẩm được lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ - của Nguyễn Hùng gây sốt khi được nhiều người chia sẻ, quan tâm.

Sức lan tỏa của ca khúc càng được nhân lên nhờ sự cộng hưởng từ bộ phim Mưa đỏ đang "cháy" các phòng vé.

Ca khúc được ra mắt vào 19h ngày 27/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và đang giữ vị trí trong top đầu tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

Cụ thể, Còn gì đẹp hơn đã đạt top 2 BXH Billboard Vietnam, top 3 Vietnam iTunes top Song, cùng 20 triệu view và hơn 5 nghìn bình luận, trở thành video top 1 thịnh hành trên YouTube.

Đặc biệt, bản phối 45 giây của bài hát Còn gì đẹp hơn, được người dùng TikTok phối khí lại thành một bản nhạc điện tử sôi động, được nhiều người trẻ lựa chọn làm nhạc nền, sử dụng trong các clip có nội dung yêu nước dịp 2/9 vừa qua.

Tại những buổi sơ duyệt, tổng duyệt đến ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chính thức, khán giả cùng nhau hoà giọng ca khúc trên các con phố, tạo hình ảnh đẹp, chạm đến trái tim nhiều người, từ giới trẻ đến các cựu chiến binh, người già.

Không chỉ khán giả mà nhiều ca sĩ như: Tóc Tiên, Ngô Lan Hương, LyHan, Hoàng Duyên, Juky San... cũng lần lượt thể hiện ca khúc.

Bài hát không chỉ “gây bão” trong nước mà xuất hiện trong video chúc mừng Quốc khánh Việt Nam do CLB bóng đá nước ngoài như FIFA, Juventus, West Ham... thực hiện.

Các du học sinh Việt Nam tại nhiều nước học thuộc và hát trong các cuộc gặp mặt khiến ca khúc càng gây sốt. Những giai điệu quen thuộc vang trên nhiều địa điểm quốc tế đã khiến người Việt Nam vô cùng tự hào.

Trong buổi Cinetour (diễn viên xuất hiện giao lưu với khán giả) mới đây, Phương Nam - Đội trưởng Tạ của Mưa Đỏ - đã hát ca khúc với chất giọng mộc mạc, để lại ấn tượng với khán giả.

Nguyễn Hùng cho biết, anh thấy may mắn và bất ngờ khi ca khúc đã "chạm" đến mọi người, được yêu mến và lan toả mạnh mẽ.

"Tôi choáng ngợp vì ca khúc được chia sẻ rất nhanh. Bài hát đã được biểu diễn ở concert Sao nhập ngũ ngày 24/8 tại TPHCM, concert Tôi yêu Tổ quốc tôi ngày 31/8 và đêm nghệ thuật đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tối 1/9 tại Hà Nội.

Đôi khi, tôi muốn mình như một khán giả, đứng dưới để xem toàn cảnh sân khấu của mình trông như thế nào. Vì hát trên sân khấu, sẽ không bao giờ biết cảm giác đó ra sao...", Nguyễn Hùng cho biết.

Nam diễn viên nói thêm, cứ lên sân khấu hát Còn gì đẹp hơn là anh lại khóc vì những ca từ xúc động, ý nghĩa trong tác phẩm.

Nguyễn Hùng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, anh mất khoảng 2 ngày để viết đoạn điệp khúc gây viral trên mạng xã hội: "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn".

Bài hát Còn gì đẹp hơn được viết trong hai giai đoạn: Khi nhận được kịch bản, anh viết 50% bản nhạc và dừng lại. Sau khi ghi hình xong bộ phim, anh hoàn thiện nốt 50% tác phẩm.

Nguyễn Hùng (cầm mic) và dàn diễn viên của phim "Mưa đỏ" ở hậu trường concert "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Hà Nội tối 1/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, bài hát có hình hài của một ca khúc về tình yêu, sau đó Nguyễn Hùng chuyển hướng viết về tình yêu Tổ quốc, về những người mẹ chờ mong đứa con ra trận trở về.

"Khi sáng tác bài hát, cảm xúc từ tác phẩm Mưa đỏ đã khiến tôi có những câu từ ý nghĩa, xúc động. Tôi viết dễ hiểu, sao cho mọi người đều cảm nhận được sự nhớ nhung của người lính dành cho mẹ mình", anh nói.

Trước khi đảm nhận vai Hải trong dự án Mưa đỏ, Nguyễn Hùng được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc MAYDAYs, chủ nhân của ca khúc Phép màu và là gương mặt nổi bật trong phim ngắn Đàn cá gỗ - tác phẩm giành giải Phim ngắn xuất sắc tại giải thưởng Cánh diều năm 2024.

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" đang gây chú ý của Nguyễn Hùng (Video: Đoàn phim cung cấp).

Ca khúc Phép màu cũng là một trường hợp đặc biệt khi là bài hát phim của Đàn cá gỗ, nhưng lại nổi tiếng trước khi bộ phim được công chiếu rộng rãi, được nhiều ca sĩ nổi tiếng như: nhóm Xương Rồng (Bùi Công Nam, Thanh Duy, Thiên Minh, Duy Khánh), ST Sơn Thạch… thể hiện.