Video anh Tạ "Mưa đỏ" khóc khi cắt tóc hút 3 triệu view, lý do gây xúc động

Diễn viên Phương Nam - người thủ vai anh Tạ trong phim điện ảnh Mưa đỏ - đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ video anh cắt tóc kèm lời tựa: "Chào anh Tạ nhé, Phương Nam trở lại đây".

Đoạn video này đạt gần 3 triệu lượt xem và rất nhiều bình luận.

Diễn viên Phương Nam rơi nước mắt khi chia tay vai Tạ phim "Mưa đỏ" (Video: TikTok nhân vật).

Khán giả Đ.T. bình luận: "Đã mấy tháng trôi qua mà anh vẫn còn chưa thoát được vai anh Tạ trong phim, chứng tỏ anh rất yêu và cực kỳ tự hào hình ảnh người lính. Rất tôn trọng anh".

"Thấy thương anh quá. Vừa muốn anh Tạ ở lại, vừa muốn Phương Nam được là chính mình. Tạ sẽ mãi là ký ức đẹp", khán giả Nhã Khanh viết.

Khán giả Trang bày tỏ sự xúc động: "Mình thương anh Tạ lắm. Cảnh nào của anh ấy cũng thấy hay. Lúc anh Tạ hy sinh mình khóc nghẹn không thở nổi.

Khóc mà nhoè mắt không nhìn được gì, nghe không rõ hết bức thư anh ấy gửi vợ vì ù tai. Không dám xem lại đoạn phim vì chỉ cần nghe giọng anh là thấy đau lắm. Chắc tại mình nhìn thấy trong anh Tạ hình ảnh của ba mình. Cảm ơn Phương Nam".

Khán giả Sún tâm sự: "Vai diễn của anh khiến cả gia đình em khóc và em phải đi mua vé xem lại tới 3 lần. Bác em cũng hy sinh trong trận chiến ác liệt ấy, khi bác gái vừa báo tin sinh con được 1 tuần.

Bác vào chiến trường thì cả tiểu đội hy sinh hết không còn một ai trở lại. Đến năm 1988 thì tìm được mộ phần của bác em tại Quảng Trị. Cảm ơn anh đã cho em và gia đình gặp lại hình ảnh của bác em ở vai diễn này".

Vai anh Tạ trong phim "Mưa đỏ" do diễn viên Phương Nam thể hiện (Ảnh: Nhà sản xuất).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về sự xúc động trong video trên, diễn viên Phương Nam cho biết: “Sau khi phim Mưa đỏ ra mắt, vai Tạ nhận được nhiều tình cảm hơn tôi từng dám mơ. Nhưng thay vì tận dụng điều đó để quảng bá cho bản thân, tôi lại nghĩ: “Làm sao để anh Tạ không dừng lại ở màn ảnh, mà bước ra đời thật với khán giả?”.

Với suy nghĩ đó, nam diễn viên đã giữ tạo hình anh Tạ trong suốt khoảng thời gian từ khi phim ra mắt cho tới cách đây vài ngày mới cắt tóc, cạo râu.

"Tôi muốn mọi người có thể cảm nhận được anh Tạ bằng da thịt. Một người đàn ông mà họ có thể chạm vào, có thể thương, nhớ và tiếc nuối. Vì vậy, tôi đã đi gặp khán giả, kể chuyện, mang theo tinh thần của nhân vật ấy đến từng cuộc giao lưu", Phương Nam lý giải.

Nam diễn viên nhấn mạnh rằng, đối với anh, một vai diễn chỉ thật sự sống khi nó sống được trong lòng người xem.

Cũng chính vì lý do này, khi phải chia tay anh Tạ bằng việc cắt tóc, cạo râu để vào dự án mới, Phương Nam đã rơi nước mắt.

Anh khóc vì sự hạnh phúc khi đã đưa anh Tạ của Mưa đỏ đến gần hơn với khán giả. Đồng thời, anh cũng khóc vì lưu luyến anh Tạ sau khi đã sống cùng nhân vật trong nhiều tháng qua.

Hình ảnh diễn viên Phương Nam hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, chia sẻ về hành trình với vai Tạ, Phương Nam cho biết anh đã dành 200% sức lực cho nhân vật.

Nam diễn viên tiết lộ: “Tôi được đạo diễn Đặng Thái Huyền điểm danh vào vai Tạ, nhưng tôi cũng phải thử vai và hội đồng thẩm định thậm chí đã định loại tôi vì trông tôi khi đó không có vẻ gì của anh Tạ. Nhưng chị Huyền đã đứng ra bảo vệ tôi, khẳng định rằng Tạ phải là tôi”.

Để chuẩn bị cho vai Tạ, Phương Nam đã trở về quê nhà ở Thanh Hóa luyện lại giọng nói địa phương sau nhiều năm xa nhà. Đặc biệt, anh đã tự chuyển ngữ toàn bộ lời thoại của nhân vật sang giọng nói "quê choa".

“Tôi không cảm thấy khó khăn khi vào vai anh Tạ, bởi vì nhân vật này đã đưa tôi trở về tuổi thơ”, Phương Nam nói.

Diễn viên cũng chia sẻ thêm rằng, sau khi gia nhập đoàn làm phim, anh quên Phương Nam là ai, chỉ còn là Tạ. Anh cố gắng sống với nhân vật ngay cả khi không diễn, như một người anh, một tiểu đội trưởng chăm lo cho các em.

"Tôi nhớ những kỷ niệm ở Quảng Trị khi luôn là người dậy sớm nhất, mua đồ ăn sáng cho các em trong Tiểu đội 1. Tôi muốn Tạ có một cuộc đời, được sống thật sự và đưa anh lên màn ảnh", nam diễn viên bộc bạch.

Phương Nam quan niệm vai diễn không chỉ là công việc hay cơ hội kiếm tiền, mà là một món quà giúp anh thực hiện được lý tưởng, đam mê của mình.

Tinh thần hết mình với nghiệp diễn đã mang lại cho Phương Nam những trải nghiệm đáng nhớ.

Để vào vai Tạ, Phương Nam đã giảm 15kg so với thể trạng trước đó. Hiện tại, công việc lại đòi hỏi anh phải tăng cân để vào vai diễn mới. Do vậy, anh đang trong quá trình tăng cường tập luyện, "đắp cơ"...

Phương Nam cho biết thêm, trong khoảng thời gian sau khi phim Mưa đỏ chiếu rạp, anh đã tham gia và hoàn thành dự án mang tên Cuốc xe âm phủ. Trong quá trình quay phim, nam diễn viên đã có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ.