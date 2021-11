Địch Lệ Nhiệt Ba nhận giải thưởng diễn xuất của LHP Trung - Mỹ

Dân trí Mới đây, nữ diễn viên 9x xinh đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba đã được gọi tên trong hạng mục Diễn viên trẻ xuất sắc tại giải thưởng Thiên sứ Vàng, nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Trung - Mỹ 2021.

Nữ diễn viên nhận được giải Diễn viên trẻ ưu tú (Outstanding Young Actress) với vai diễn Lý Trường Ca trong bộ phim truyền hình Trường ca hành vừa ra mắt khán giả hồi đầu năm 2021.

Trước đó, vào tháng 10/2021, nữ diễn viên được đề cử trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Seoul của Hàn Quốc năm 2021.

Sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba được xướng tên tại Liên hoan phim Trung - Mỹ 2021, ban tổ chức đã phát video chia sẻ cảm nghĩ của nữ diễn viên khi nhận giải: "Chào mọi người, tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba. Tôi rất vui mừng khi đạt được giải Diễn viên trẻ ưu tú của năm thuộc Giải Thiên sứ Vàng tại LHP Trung - Mỹ 2021.

Địch Lệ Nhiệt Ba gửi lời cảm ơn đồng nghiệp và người hâm mộ khi giành giải Nữ diễn viên trẻ triển vọng tại LHP Trung - Mỹ 2021.

Cảm ơn ban tổ chức đã công nhận và nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đoàn làm phim Trường ca hành, cảm ơn đạo diễn và những người đồng nghiệp đáng yêu của phim. Tôi cũng muốn cảm ơn các fan, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng tôi. Trong tương lai, tôi sẽ mang đến càng nhiều tác phẩm tốt hơn nữa, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ".

Bộ phim Trường ca hành lấy bối cảnh thời nhà Đường, xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba đóng). Cha của Lý Trường Ca bị Hoàng đế Lý Thế Dân giết hại. Biết tin cha bị giết, Lý Trường Ca trốn khỏi hoàng cung, cải nam trang, che giấu thân phận lưu lạc trong dân gian tìm cơ hội báo thù cho cha.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Trường Ca Hành".

Bộ phim Trường ca hành từng được kỳ vọng là tác phẩm truyền hình đặc sắc trong năm 2021 nhưng khi ra mắt khán giả, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Chính vì vậy, khi cô giành giải thưởng về diễn xuất tại LHP Trung - Mỹ cũng như được đề cử tại giải thưởng điện ảnh của Hàn Quốc, nhiều người khá bất ngờ.

Được biết, cùng giành giải Diễn viên trẻ ưu tú tại khuôn khổ LHP Trung - Mỹ năm 2021 với Địch Lệ Nhiệt Ba còn có người đẹp Cổ Lực Na Trát với vai diễn Khố Địch Lưu Ly trong phim Phong khởi nghê thường.

LHP Trung - Mỹ (CAFF) được tổ chức vào tháng 11 hàng năm bắt đầu từ năm 2006 tại California, Mỹ. Đây là LHP duy nhất được công nhận bởi cả Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ và Cục Quản lý Nhà nước về Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc. Một số diễn viên đã từng đạt giải thưởng tại LHP Trung - Mỹ gồm Châu Nhuận Phát, Lý Băng Băng, Xa Thi Mạn, Triệu Vy, Chu Nhân…

Sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba có sự phát triển đáng nể trong vòng hai năm nay khi cô đầu quân cho công ty Gia Hành của Dương Mịch.

Ba năm qua, sau chiến thắng bất ngờ tại lễ trao giải Kim Ưng năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba không có thêm bất kỳ giải thưởng nào trong lĩnh vực diễn xuất dù cô rất nổi tiếng.

Năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba giành được liên tiếp hai giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Kim Ưng, một trong ba giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc. Cô nhận giải với diễn xuất trong bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp khi qua mặt các đàn chị đình đám như Tôn Lệ, Lưu Đào.

Tác phẩm Lý Huệ Trân xinh đẹp có thành tích kém trên các công cụ chấm điểm phim của Trung Quốc và diễn xuất của nữ nghệ sĩ không được đánh giá cao. Sau đêm trao giải, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng phải sự công kích của khán giả tới mức bật khóc tại sân bay và phải nghỉ làm việc gần 8 tháng để lấy lại cân bằng tâm lý.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây tranh cãi khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Kim Ưng năm 2018.

Địch Lệ Nhiệt Ba, sinh năm 1992, thuộc sự quản lý của công ty Gia Hành Thiên Hạ. Với sự lăng xê của công ty, Địch Lệ Nhiệt Ba có sự bứt phá đáng nể về sự nghiệp trong hai năm nay và từ hàng ngũ diễn viên phụ vươn lên hàng nữ chính. Cô hợp tác với nhiều tài tử nổi tiếng như Dương Dương, Nhậm Gia Luân, Ngô Lỗi, Cung Tuấn.

Nữ diễn viên hiện tham gia bộ phim truyền hình cổ trang An Lạc truyện, kết đôi cùng Cung Tuấn. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Nhậm An Lạc từng chứng kiến cả gia tộc bị giết hại. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại và lên kế hoạch báo thù cho cả gia đình.

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc dù nữ diễn viên cũng chưa có sự đột phá trong diễn xuất. Trong năm 2021, cô nắm trong tay hơn 30 hợp đồng quảng cáo, một con số ấn tượng với giới nữ nghệ sĩ Hoa ngữ và trở thành nữ hoàng quảng cáo mới tại Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang là nữ hoàng quảng cáo mới tại Trung Quốc.

Nữ diễn viên 9X đang góp mặt trong bộ phim cổ trang An Lạc truyện kết đôi cùng Cung Tuấn.

Mi Vân

Theo Sina/163