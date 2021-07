Địch Lệ Nhiệt Ba: Kiêu sa như công chúa nhưng... quá gầy!

Được biết, ngoài việc bận rộn quảng cáo cho Em là niềm kiêu hãnh của anh, Địch Lệ Nhiệt Ba còn đang góp mặt trong bộ phim truyền hình An Lạc truyện cùng Cung Tuấn. Trong phim, cô thể hiện vai nữ chính Nhậm An Lạc, từng rơi vào cảnh cả gia đình bị sát hại. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù.