Đen Vâu tặng tiền khán giả, được chấm "10 điểm" ở lễ diễu hành

Sáng 2/9, Đen Vâu cùng nhiều nghệ sĩ có mặt từ sớm, xếp hàng trong khối văn hóa - thể thao, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (đại lễ A80) tại Quảng trường Ba Đình.

Đen Vâu được khen tâm lý khi tặng tiền để khán giả ăn sáng (Video: Người dân cung cấp).

Trong lúc di chuyển cùng đoàn tại phố Quán Thánh (Hà Nội), Đen Vâu dừng lại giao lưu với khán giả bên đường. Anh hỏi một fan nữ "ăn sáng chưa", người này đáp "em chưa ăn".

Ngay lập tức, Đen Vâu quay người lại, lấy tiền trong túi và đưa cho khán giả. Clip ghi lại khoảnh khắc này chỉ dài 16 giây nhưng hành động tâm lý, tinh tế của nam ca sĩ nhận được nhiều người thích thú, chia sẻ ở nhiều diễn đàn.

"Đen Vâu đúng là điểm 10, sao anh ấy tâm lý vậy", "Người đàn ông ấm áp nhất đây rồi", "Sao anh ấy tinh tế và tử tế thế nhỉ"... là những lời khen tặng dành cho hành động của nam ca sĩ gốc Quảng Ninh.

Trong thời gian tham gia vào khối văn hóa - thể thao, Đen Vâu có nhiều thời gian nói chuyện, giao lưu với khán giả Hà Nội. Anh cũng để lại ấn tượng với khán giả khi có nhiều hành động đẹp.

Vào sáng 30/8 tại buổi tổng duyệt, anh đã chủ động tiến lại gần một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, nhẹ nhàng vỗ vai như một lời cảm ơn. Sau đó, Đen Vâu đặt tay lên ngực, cúi người khi bắt tay, thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với lực lượng đang căng mình làm việc trong nhiều ngày qua.

Hay trong buổi sơ duyệt hôm 27/8, Đen Vâu cũng được nhiều lời khen với khoảnh khắc nhặt rác trước khi bước vào hàng.

Hoặc khi đang cùng đồng nghiệp của khối văn hóa - thể thao diễu hành trên phố, nghe thấy khán giả gọi tên, Đen Vâu đã cúi gập người chào để tỏ lòng cảm ơn.

Đen Vâu và NSND Lan Hương (trái) trò chuyện cùng đồng nghiệp lớn tuổi ở lễ diễu hành (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đen Vâu thấy tự hào và vinh dự khi được chọn vào lễ diễu hành, diễu binh ở A80. Anh cho rằng, thế hệ thanh niên phải biết yêu quý hòa bình. Khi anh cùng đồng nghiệp diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, anh cảm nhận được sự thiêng liêng, tự hào và hồi hộp.

"Lễ kỷ niệm sẽ nhắc nhở người trẻ rằng, mọi thứ được xây dựng từ xương máu của cha ông ta. Chúng ta hãy giữ gìn hòa bình và cùng nhau phát triển đất nước", Đen Vâu chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đen Vâu xác nhận rằng, anh đã chủ động nhắn tin với NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, để được góp mặt trong đội hình diễu hành. Đây là một cơ hội hiếm có, đặc biệt với một nghệ sĩ ngoài công lập như anh.

"Thú thật, tôi không thể tin nổi. Ngoài việc được góp mặt trong đoàn diễu hành, tôi còn được gặp gỡ, giao lưu với các cô chú nghệ sĩ gạo cội, những người tôi đã ngưỡng mộ, xem, nghe từ khi còn nhỏ. Được trò chuyện, đứng cạnh họ là một niềm tự hào lớn.

Tôi mang những tấm ảnh kỷ niệm về khoe với bố mẹ. Đó là điều khiến tôi vô cùng xúc động và hãnh diện”, Đen Vâu chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự xúc động đặc biệt khi chứng kiến các NSND, NSƯT đã kiên trì tập luyện dưới cái nắng gắt.

“Họ mặc những bộ trang phục nặng nề, đi những đôi giày không hề thoải mái, lớp trang điểm dày theo phong cách sân khấu… nhưng vẫn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. So với họ, khó khăn của tôi chẳng đáng gì”, anh tâm sự.

Bên cạnh đó, hình ảnh người dân Hà Nội reo hò, cổ vũ nhiệt tình và mang nước mời mọi người cũng khiến nam rapper xúc động.

“Tiếng hò reo vang lên lúc ấy không chỉ dành cho riêng tôi, mà dành cho đất nước, cho tất cả những con người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin rằng đó là một điều vô cùng lớn lao, một sự ghi nhận và tri ân dành cho những người luôn cương trực, tận tụy cống hiến”, anh bộc bạch.

Nam rapper cảm thấy vô cùng tự hào khi được tham gia ngày lễ trọng đại của đất nước (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).