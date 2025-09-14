Đêm nhạc tri ân quê hương “Mạch nguồn xứ Nghệ”

Đêm nhạc "Mạch nguồn xứ Nghệ" đã thắp sáng sân vận động xã Vạn An (huyện Nam Đàn cũ) vào tối 13/9, mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc và hoàn toàn miễn phí.

Chương trình là tấm lòng tri ân của ca sĩ Hạnh An cùng các nghệ sĩ dành tặng quê hương, không kêu gọi tài trợ hay quảng cáo.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như diễn giả - MC Phan Phúc Thắng, ca sĩ Băng Tâm, A Páo cùng dàn vũ công, tạo nên một đêm diễn công phu, tràn đầy cảm xúc.

Ca sĩ Hạnh An trao 40 suất học bổng tới học sinh nghèo trên địa bàn (Ảnh: Quang Dũng).

Nội dung đêm diễn được chia thành 5 phần chính: "Tri ân và viết tiếp hòa bình", "Xứ Nghệ ơi!", "Miền Trung bão lũ", "Vu lan báo hiếu" và "Vòng quanh xứ Nghệ". Các phần này đã khéo léo tái hiện mạch nguồn văn hóa, tình yêu quê hương đất nước và khơi dậy tinh thần gắn kết cộng đồng sâu sắc.

Điểm nhấn của chương trình là nghĩa cử cao đẹp của ca sĩ Hạnh An khi trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần thiết thực vào sự phát triển của quê hương.

Ca sĩ Hạnh An tên thật là Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1998 tại Nam Đàn cũ, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô sở hữu giọng ca trong trẻo, mộc mạc và đã gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín.

Chia sẻ về đêm nhạc, Hạnh An bày tỏ: "Tôi chỉ là một cánh én nhỏ, nhưng hy vọng sau chương trình sẽ có thêm nhiều cánh én khác cùng trở về quê hương để phụng sự và cống hiến".