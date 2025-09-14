Cảnh hài hước bị cắt ở Mưa đỏ: "Anh Tạ" thẫn thờ, đạo diễn phản ứng ra sao?

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, bộ ba diễn viên Steven Nguyễn (vai Quang) - Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) - Đình Khang (vai Tú) đã tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về diễn viên Phương Nam và đạo diễn Đặng Thái Huyền trong quá trình quay Mưa đỏ.

Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang trong cuộc trò chuyện với báo Dân trí (Ảnh: Bảo Quyên).

Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ, vai diễn của Phương Nam là anh nông dân Tạ chất phác, hài hước. Điều thú vị là tính cách ngoài đời của Phương Nam cũng vô cùng "khớp" với nhân vật Tạ, khiến đoàn phim ngỡ như nam diễn viên chính là "anh Tạ" bước ra từ kịch bản.

"Anh Phương Nam nhập vai cực kỳ trọn vẹn, mang tính cách nhân vật Tạ vào cuộc sống đời thường. Một ngày nọ, anh ấy có cảnh quay là tình huống giỡn với tiểu đội. Vì thời lượng và nội dung, đạo diễn Đặng Thái Huyền cắt bỏ đoạn hội thoại của nhân vật Tạ.

Lúc đó chúng tôi làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực, muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chất lượng. Mỗi cảnh hoàn thành trong 2-3 lần quay, sau đó chị Huyền bước đến yêu cầu ê-kíp chuyển sang cảnh khác. Nhưng với anh Phương Nam, sau khi xong cảnh quay, anh ấy vẫn đứng thẫn thờ, tiếc nuối", Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ.

Các diễn viên bật cười khi nhớ lại tình huống hài hước về Phương Nam (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo Đỗ Nhật Hoàng, sau khi bị cắt cảnh quay tâm đắc, diễn viên Phương Nam thốt lên: "Tiếc quá, phải chi được giữ cảnh này thì khán giả sẽ cười lăn trong rạp thôi".

"Sau đó, mọi người chiều lòng anh Phương Nam, nói anh ấy diễn lại cảnh quay mà anh ấy tâm đắc, còn anh em hỗ trợ, ghi hình bằng điện thoại cho anh ấy vui. Chị Huyền cũng đồng ý, bảo mọi người cứ quay đi. Cuối cùng, diễn xong, chỉ một mình anh Nam bật cười", Đỗ Nhật Hoàng kể lại.

Trước đó, trong một buổi phát sóng trực tiếp, diễn viên Phương Nam từng tiết lộ về cảnh hài hước anh tâm đắc nhưng bị lược bỏ vì giới hạn thời lượng.

"Thật sự tôi rất tiếc, nếu cảnh này được giữ lại, khán giả sẽ cười "banh rạp". Đây là tình huống vào ngày nhân vật Cường bị sốt rét còn các thành viên của tiểu đội ngồi nói chuyện ở hầm.

Đột nhiên, nhân vật Tạ cười khùng khục nói: "Nhắc đến vợ con, tự dưng tao lại nghĩ đến một kỷ niệm hồi còn ở đơn vị cũ. Lúc đó chỉ huy linh động cho tao ghé qua nhà thăm vợ con trong ít phút. Vào đến nhà thì...". Mọi người có đoán được tình tiết tiếp theo diễn ra như thế nào không?", Phương Nam chia sẻ lấp lửng về câu thoại bị cắt.

Đình Khang kể kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền (Ảnh: Bảo Quyên).

Dàn diễn viên cho biết thêm, đạo diễn Đặng Thái Huyền mang tác phong quân đội, cực kỳ nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý và "chiều chuộng" các thành viên trong đoàn phim. Tuy nhiên, các diễn viên cũng phải mất một thời gian để làm quen và hiểu được cách làm việc của nữ đạo diễn.

"Tôi nhớ mãi một ngày mưa gió trong chiếc lều tại phim trường. Chị Huyền nhắc nhở anh em phải diễn thật tập trung. "Các em diễn thế này thì Quang (Steven Nguyễn - PV) "nuốt" luôn các em rồi". Nghe chị nói xong, tôi mới hiểu được cách làm việc của chị Huyền.

Có lúc, chị dịu dàng, nhẹ nhàng để anh em làm việc thoải mái. Nhưng cũng có lúc chị phải dùng biện pháp mạnh, phải mắng mỏ để vực dậy tinh thần anh em. Thời gian đầu chưa hiểu cách làm việc của chị, tôi cũng có lúc buồn lắm", Đình Khang kể lại.