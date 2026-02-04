Đêm nghệ thuật "Đường lên phía trước" - bản hòa ca về niềm tin và khát vọng

Tối 3/2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận Đường lên phía trước đã diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới kể từ Đại hội VI, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo khán giả Thủ đô. Chương trình do Báo Văn hóa phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật "Đường lên phía trước" (Ảnh: Trần Huấn).

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, các ca sĩ Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Đào Mác, Thu Hằng...

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, trách nhiệm và sứ mệnh trong công cuộc xây dựng đất nước.

Với hình thức nghệ thuật tổng hợp, Đường lên phía trước được dàn dựng theo mạch nội dung xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh và trình chiếu, chương trình điểm lại những dấu mốc quan trọng trong chặng đường cách mạng của dân tộc, đồng thời phản ánh bức tranh phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Mở đầu chương trình là tiết mục tranh cát Những mốc son lịch sử trên chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết hợp mashup Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi - Đảng cho ta một mùa xuân. Những hình ảnh lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, tạo không khí trang trọng cho đêm diễn.

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu (Ảnh: Trần Huấn).

Chương trình được xây dựng theo kết cấu ba phần, tạo thành một mạch tự sự xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại tới tương lai.

Phần I, với chủ đề Con đường đã chọn, đưa khán giả trở lại bối cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khi dân tộc đứng trước yêu cầu tìm ra con đường cứu nước.

Các tiết mục như Dấu chân phía trước, Người là niềm tin tất thắng, hoạt cảnh múa hình thể Ánh sáng con đường cùng các ca khúc Con đường ta chọn, Niềm tin dâng Đảng khắc họa vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Tiếp nối là phần II - Dấu ấn hôm nay, tập trung phản ánh những thành tựu của đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Thông qua các clip đồ họa và các tiết mục Đất nước hôm nay, Sống như những đóa hoa, Thênh thang đường mới, chương trình phác họa sự chuyển mình của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến đối ngoại.

Phần III - Đường lên phía trước mở ra không gian nghệ thuật hướng tới tương lai, nhấn mạnh vai trò của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị đã được gây dựng.

Mashup Hào khí Việt Nam - Đất Việt tiếng vọng ngàn đời - Kỷ nguyên hòa ca - Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi cùng phần giao lưu với các gương mặt trẻ tiêu biểu trong nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội khép lại chương trình.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, Đường lên phía trước mang đến một không gian biểu diễn giàu tính biểu tượng, phản ánh niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước.