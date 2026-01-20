Tâm thư 6 trang của con trai đẩy gia đình Beckham đến bước ngoặt đau đớn

Sáng 20/1, Brooklyn Beckham khiến dư luận toàn cầu sửng sốt khi đăng tải tâm thư trên trang cá nhân có hơn 16,2 triệu người theo dõi. Trong đó, nam đầu bếp tự nhận lý giải nguyên nhân cắt đứt liên lạc với cha mẹ, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối và bảo vệ vợ.

Bức tâm thư gây xôn xao dư luận của Brooklyn Beckham được đăng tải vào sáng 20/1 (Ảnh: Instagram).

Brooklyn cáo buộc David và Victoria Beckham kiểm soát cuộc sống cá nhân, gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc hôn nhân của anh, khiến vợ chồng anh rơi vào trạng thái lo âu kéo dài. Kết thúc tâm thư, Brooklyn tuyên bố dứt khoát: “Tôi không có ý định hòa giải”.

Ngay sau đó, hàng loạt tờ báo quốc tế lao vào “mổ xẻ” ồn ào của gia đình Beckham. Tờ Page Six giật tít: “Ngày tàn của gia đình Beckham”, trong khi The Sun gọi đây là “Cơn thịnh nộ của Brooklyn với gia đình”.

Dư luận chia rẽ, nghệ sĩ lên tiếng

MC Vogue Williams là người nổi tiếng đầu tiên bày tỏ quan điểm. Cô cho biết đã “choáng váng đến mất ngủ” khi đọc tâm thư của Brooklyn: “Tôi vô tình đọc được 6 trang tâm thư của Brooklyn Beckham và không thể ngủ nổi. Tôi không thể tin chuyện này lại xảy ra trong gia đình họ. Thật buồn khi chứng kiến một gia đình được yêu mến đến vậy rơi vào bi kịch”.

MC Vogue Williams thừa nhận không thể ngủ được khi đọc tâm thư của Brooklyn Beckham (Ảnh: News).

Trên truyền thông, các ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện. Một bộ phận công chúng chỉ trích Brooklyn, cho rằng anh nên bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ. Bình luận trên Daily Mail viết: “Những gì cậu có hôm nay đều nhờ cha mẹ. Thật đau lòng khi chứng kiến gia đình Beckham phải đối mặt với bước đi này của con trai”.

Một ý kiến khác gay gắt hơn cho rằng Brooklyn nổi tiếng nhờ xuất thân, nhưng lại “đóng vai nạn nhân”, và nếu không có gia đình hậu thuẫn, anh khó có được vị trí hiện tại hay cuộc hôn nhân với người vợ giàu có.

Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng Brooklyn xứng đáng được lắng nghe. Trong tâm thư, anh thừa nhận nhiều năm sống trong cảm giác bị thao túng để duy trì hình ảnh “gia đình hoàn hảo” trước công chúng - điều không phải cuộc sống anh mong muốn. Brooklyn cho biết anh cảm thấy bình yên khi ở bên gia đình vợ, không còn áp lực phải “làm hình ảnh” trên mạng xã hội.

Góc nhìn xã hội: Khi con cái cắt đứt liên lạc với cha mẹ

Trên tờ Independent, Rebecca Visser - một nhà sáng tạo nội dung 36 tuổi, bà mẹ nội trợ tại California (Mỹ) - thu hút chú ý với bài viết ủng hộ Brooklyn. Cô chia sẻ đã cắt đứt liên lạc với mẹ ruột gần 3 năm và không có ý định thay đổi quyết định.

Gia đình Beckham với 6 thành viên từng là biểu tượng của sự đoàn kết, mạnh mẽ và hạnh phúc (Ảnh: Getty).

“Con cái trưởng thành không đột ngột cắt đứt liên lạc với cha mẹ. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng. Quyết định này thường là kết quả của những tổn thương tích tụ trong thời gian dài, và trong 9/10 trường hợp, đó là biện pháp cuối cùng. Nếu con cái cắt đứt liên lạc, có lẽ đã đến lúc cần xem xét lại vai trò của người làm cha mẹ, thay vì chỉ đặt câu hỏi về người con”, Visser chia sẻ.

Những câu chuyện tương tự, trong đó có chia sẻ của Annie Emerson - một nữ y tá 31 tuổi tại bang Georgia (Mỹ) - cho thấy việc cắt đứt quan hệ gia đình không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự bốc đồng, mà đôi khi là lựa chọn để bảo vệ sức khỏe tinh thần và gia đình nhỏ.

Hiện tại, trước bức tâm thư gây tranh cãi, gia đình Beckham vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Cú sốc với gia đình từng được ngưỡng mộ nhất thế giới

Hành động bị xem là “dứt tình” của con trai cả được cho là đã khiến David và Victoria Beckham rơi vào trạng thái đau đớn. Trong nhiều năm, họ được ngưỡng mộ không chỉ vì sự nghiệp mà còn bởi hình ảnh gia đình gắn kết, được xem là hình mẫu trong giới giải trí.

Brooklyn Beckham tuyên bố, vợ và gia đình vợ mới là nơi khiến anh hạnh phúc, bình yên lúc này (Ảnh: Getty).

Brooklyn từng là niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng Beckham - đứa con đầu tiên, người chứng kiến hôn lễ của cha mẹ và là biểu tượng cho kỳ vọng kế thừa sự nghiệp gia đình. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của anh liên tục rẽ hướng: Từ bóng đá, nhiếp ảnh, thời trang đến ẩm thực, nhưng chưa để lại dấu ấn rõ nét.

Sau khi kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz - con gái một tỷ phú Mỹ - vào năm 2022, những nghi vấn mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu dần xuất hiện. Việc Brooklyn chuyển hẳn sang Mỹ sinh sống cùng gia đình vợ càng làm khoảng cách với gia đình Beckham ngày một lớn.

Truyền thông quốc tế nhận định, quyết định công khai “luôn chọn vợ” của Brooklyn không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn đánh dấu sự rạn nứt nghiêm trọng trong gia đình từng được xem là biểu tượng hạnh phúc của làng giải trí thế giới.

Còn nhớ, trong cuộc phỏng vấn thuộc bộ phim tài liệu Victoria phát hành vào năm ngoái, nhà thiết kế người Anh khẳng định, 4 đứa con của cô và David Beckham đều tự lực trong quá trình phát triển sự nghiệp, không hưởng lợi từ danh tiếng của cha mẹ.

5 thành viên còn lại của gia đình Beckham chưa lên tiếng trước tâm thư của Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty).

Victoria Beckham phủ nhận các con của cô là “nepo baby” - thuật ngữ chỉ con cái được hưởng lợi từ danh tiếng của cha mẹ. Chia sẻ với truyền thông, cô khẳng định, việc gán ghép thuật ngữ “nepo baby” cho các con của cô là thiếu công bằng.

“Những đứa trẻ chỉ đơn giản là con của cha mẹ. Đó không phải lỗi của chúng. Hãy cho chúng cơ hội. Điều quan trọng là phải sống tử tế và tốt bụng”, cô nói.

Nói về cách nuôi dạy các con, Victoria cho hay, cô và chồng luôn tôn trọng đam mê và sở thích của các con. Tuy nhiên, cặp đôi cũng có những nguyên tắc kỷ luật nhất định với các con. Họ mong rằng, các con trở thành những người có ích cho xã hội và luôn thương yêu nhau.