Sáng 20/1, Brooklyn Beckham khiến dư luận bất ngờ khi đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân có 16,2 triệu người đăng ký theo dõi, trực tiếp phản hồi các đồn đoán xoay quanh mối quan hệ rạn nứt với gia đình ruột thịt. Đây là lần đầu tiên nam đầu bếp nói công khai về tình trạng hiện tại của mình với gia đình sau gần một năm giữ im lặng.

Trong tâm thư, Brooklyn cáo buộc cha mẹ - David và Victoria Beckham - đã kiểm soát cách câu chuyện gia đình được kể trên truyền thông trong suốt cuộc đời anh. Theo Brooklyn, quyết định cắt đứt quan hệ là cách để anh bảo vệ bản thân và gia đình nhỏ của mình.

Brooklyn Beckham tuyên bố không có ý định hàn gắn với cha mẹ (Ảnh: Getty).

Anh cũng cho biết một số thành viên giấu tên trong gia đình từng tìm cách phá hoại đám cưới năm 2022 của anh với vợ, nữ diễn viên Nicola Peltz, thậm chí nói với anh rằng Nicola “không phải máu mủ” và “không phải người nhà”.

“Tôi đã im lặng trong nhiều năm và cố gắng giữ kín những vấn đề này. Thật không may, cha mẹ tôi và đội ngũ của họ vẫn tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lên tiếng và nói sự thật về những lời dối trá đã được đăng tải”, Brooklyn viết.

Brooklyn cho rằng những hành động của cha mẹ anh xuất phát từ mục tiêu xây dựng hình ảnh gia đình trước công chúng. “Đối với họ, thương hiệu Beckham luôn đứng đầu. Tôi không muốn hòa giải. Tôi đang đứng lên vì chính mình”, anh khẳng định.

Nam đầu bếp cho biết cuộc sống của anh chỉ thực sự tìm lại được sự bình yên kể từ khi rời xa gia đình và ở bên Nicola Peltz. Brooklyn không né tránh khi nói rằng mình từng bị “kiểm soát bởi một gia đình coi việc quảng bá công khai lên trên hết” và chỉ thoát khỏi tình trạng lo âu kéo dài nhiều năm kể từ khi gắn bó với vợ.

Brooklyn làm rõ mâu thuẫn giữa vợ anh và gia đình Beckham (Ảnh: Instagram).

Theo Brooklyn, mâu thuẫn bắt nguồn từ đám cưới vào tháng 4/2022. Anh cáo buộc cha mẹ không ngừng can thiệp và phá hoại mối quan hệ của hai vợ chồng. Brooklyn cho rằng mẹ anh - Victoria Beckham - đã hủy việc thiết kế váy cưới cho Nicola vào “giờ chót”, đồng thời chiếm điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi trong lễ cưới, khiến anh cảm thấy bị xúc phạm và xấu hổ.

Vì những tổn thương đó, Brooklyn và Nicola quyết định tổ chức lại một lễ cưới riêng tư vào năm ngoái mà không có sự tham dự của gia đình Beckham. “Chúng tôi muốn tạo ra những ký ức mới về ngày cưới, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải lo âu và xấu hổ”, anh chia sẻ.

Brooklyn tiếp tục cáo buộc cha mẹ kiểm soát hình ảnh gia đình trên truyền thông thông qua các bài đăng mạng xã hội mang tính trình diễn và những mối quan hệ “không chân thực”. Anh cho rằng gần đây mình đã tận mắt chứng kiến mức độ mà họ sẵn sàng đưa “những lời dối trá” lên truyền thông để bảo vệ hình ảnh cá nhân.

Brooklyn tuyên bố mẹ ruột đã phá hoại đám cưới của vợ chồng anh vào năm 2022 (Ảnh: News).

Trong suốt tâm thư, Brooklyn nhiều lần bênh vực vợ, bác bỏ thông tin cho rằng Nicola kiểm soát anh. “Câu chuyện vợ tôi kiểm soát tôi hoàn toàn là bịa đặt. Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát hầu hết cuộc đời mình”, anh nhấn mạnh.

Giải thích lý do vắng mặt trong sinh nhật lần thứ 50 của cha ruột vào năm ngoái, Brooklyn cho biết hai vợ chồng bị phớt lờ suốt một tuần dù đã có mặt tại London (Anh).

“Chúng tôi chỉ được chấp nhận gặp ông nếu đó là bữa tiệc lớn với hàng trăm khách và máy ảnh khắp nơi. Ông chỉ đồng ý gặp riêng tôi với điều kiện là Nicola không được tham dự. Đó là một cái tát vào mặt”, Brooklyn viết.

Kết thúc tâm thư, Brooklyn khẳng định: “Gia đình Beckham đặt thương hiệu, quảng bá công khai và hợp đồng tài trợ lên trên hết. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo âu của tôi đã biến mất”.

Anh nhấn mạnh không có ý định hòa giải và mong muốn một cuộc sống không bị chi phối bởi hình ảnh, truyền thông hay sự thao túng.

Brooklyn nói thấy bình yên bên gia đình vợ vì không phải "làm hình ảnh" trước công chúng (Ảnh: Instagram).

Trước khi đăng tâm thư, Brooklyn đã chặn toàn bộ thành viên gia đình Beckham trên mạng xã hội, đồng thời gửi văn bản pháp lý yêu cầu cha mẹ không gắn tên hay nhắc đến anh trong các bài đăng công khai. Mọi liên lạc, theo anh, chỉ được thực hiện thông qua luật sư.

Vợ anh - Nicola Peltz - cũng có động thái tương tự, công khai ủng hộ quyết định của chồng.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và gia đình Beckham đã kéo dài hơn 1 năm qua, khi anh và Nicola hầu như vắng mặt tại các sự kiện gia đình. Tháng 8 năm ngoái, cặp đôi tổ chức lễ cưới lại tại Mỹ nhưng không mời bất kỳ thành viên nào trong gia đình Beckham.

Ngược lại, Brooklyn ngày càng gắn bó với gia đình nhà vợ. Anh gọi mẹ vợ là “người mẹ thứ 2” và nhận được sự hỗ trợ từ cha vợ trong việc phát triển thương hiệu nước sốt Cloud 23.

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai cả của David và Victoria Beckham. Anh kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022 và hiện theo đuổi các lĩnh vực người mẫu, nhiếp ảnh và kinh doanh ẩm thực. Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz - người đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,67 tỷ USD.

Gia đình Beckham vốn được xem là biểu tượng kiểu mẫu và quyền lực của làng giải trí thế giới. Việc con trai cả công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ được cho là cú sốc lớn đối với vợ chồng David và Victoria Beckham, cũng như những khán giả yêu mến gia đình này.

Hiện, phía vợ chồng David và Victoria Beckham chưa phản hồi trước những tuyên bố của con trai. Một năm qua, họ được cho là nhiều lần chủ động liên lạc và bày tỏ ý định hàn gắn quan hệ với Brooklyn.