Vừa về Việt Nam, Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông Đức Phúc xác nhận nam ca sĩ đã chuyển 1 tỷ đồng đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão Bualoi.

Ca sĩ Đức Phúc tại buổi gặp gỡ truyền thông chiều 29/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

"Tôi và công ty xin ủng hộ 1 tỷ đồng góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Tôi mong sẽ có nhiều mạnh thường quân nữa cùng chung tay để cuộc sống của bà con mau chóng trở lại bình thường sớm nhất. Cầu mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này", ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết thêm, trong suốt quá trình tham gia Intervision 2025 tại Nga, anh thường xuyên dõi theo tin tức ở quê nhà. Hình ảnh về những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung do mưa bão thời gian qua khiến anh trăn trở, mong muốn đóng góp một phần để chia sẻ khó khăn với người dân.

Ngay khi trở về Việt Nam hôm 26/9, Đức Phúc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và có những buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM và Hà Nội để chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi Intervision 2025. Thời gian tới, ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng.

Hòa Minzy cũng thông báo ủng hộ 300 triệu đồng đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh Đức Phúc, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã có những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lụt.

Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân đã cùng nhau quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng.

"Những thiệt hại nặng nề và người và tài sản do bão gây ra tính đến thời điểm này là vô cùng khủng khiếp. Là một nghệ sĩ nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả cả nước, tôi luôn ý thức mình cần phải có trách nhiệm trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục những hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm bão", Tùng Dương chia sẻ.

Tối 30/9, ca sĩ Hòa Minzy thông báo ủng hộ 300 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lời bày tỏ: "Hòa Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất. Mong các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ giữ an toàn để bảo vệ hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn này".

Một số người nổi tiếng cũng ủng hộ tiền để giúp đỡ bà con vùng bão lũ như: Hoa hậu Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng, ca sĩ Quốc Thiên ủng hộ 100 triệu đồng, ca nương Kiều Anh ủng hộ 100 triệu đồng, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh ủng hộ 50 triệu đồng...

Ngoài ra, một số nghệ sĩ cũng hoãn tổ chức sự kiện, ngừng phát hành sản phẩm mới để hướng về đồng bào đang chống chọi với thiên tai.